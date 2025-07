dbfp überzeugt mit Online-Service und erhält Auszeichnung

Die dbfp AG erhält die Auszeichnung des F.A.Z. Instituts „Beste Online-Beratung 2025“.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wurde vom renommierten F.A.Z.-Institut mit der Auszeichnung „Beste Online-Beratung 2025“ geehrt. Grundlage dieser Auszeichnung ist eine umfassende Untersuchung zur Wahrnehmung und Qualität von Online-Beratungsangeboten, die das F.A.Z.-Institut gemeinsam mit dem Analysehaus ServiceValue durchgeführt hat.

In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Kunden Informationen online recherchieren, Produkte vergleichen sowie Dienstleistungen buchen, kommt der Qualität der digitalen Kundenbetreuung eine zentrale Rolle zu. Die dbfp AG überzeugte dabei in den Kategorien Gesamteindruck, Kundenberatung, Service und Vertrauen – und zählt somit zu den überdurchschnittlich gut bewerteten Unternehmen unter rund 14.000 untersuchten Marken.

Online-Beratung ist heute weit mehr als ein zusätzlicher Kommunikationskanal: Sie ist ein entscheidender Bestandteil der Kundenbeziehung. Gerade im digitalen Raum, wo persönliche Kontakte seltener werden, erwarten Nutzer eine kompetente, freundliche und jederzeit erreichbare Beratung über verschiedenste Kanäle hinweg. Die dbfp AG stellt sich diesen Ansprüchen mit modernen, digitalen Beratungsangeboten und setzt damit Maßstäbe in Sachen Servicequalität.

Die Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen Social Media Monitoring. Im Rahmen dieser Analyse wurden rund 24 Millionen Nennungen zu etwa 14.000 Unternehmen ausgewertet. Nur jene, die in der Gesamtbewertung überdurchschnittlich abschnitten, wurden mit dem Prädikat „Beste Online-Beratung 2025“ ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnung ist ein bedeutendes Signal für unsere konsequente digitale Ausrichtung“, sagt Dirk Selonke, Mitglied des Vorstands der dbfp. „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und sehen sie als Ansporn, unsere Online-Beratungsangebote kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

Firmenkontakt

dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

Ralf Reiniger

Heilbronner Str. 150

70191 Stuttgart

0711/50621892



http://www.dbfp.de

Pressekontakt

dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

Klaus Hussak

Heilbronner Str. 150

70191 Stuttgart

0711/50621892



http://www.dbfp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.