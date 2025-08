dbfp AG mit größtem Wachstum in der Cash.-Hitliste 2025

Höchstes prozentuales Wachstum unter den Top 20 der Finanzberatungsunternehmen

Der deutsche Finanzberatungsmarkt wuchs 2024 laut der aktuellen Recherche der Cash.-Redaktion um 8,2 % auf 5,46 Mrd. Euro – 84 % der Unternehmen steigerten ihre Provisionen. Einer der auffälligsten Gewinner des Jahres ist die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp), die in der diesjährigen Cash.-Hitliste in der Kategorie der Finanzberatungsunternehmen ohne Kapitalbeteiligung Dritter zu den Top 10 in Deutschland zählt.

Im Gesamtfeld der Finanzberatungsunternehmen der Cash.-Hitliste gehört die dbfp erneut zu den Top 20. Besonders bemerkenswert: Unter allen Top-20-Unternehmen verzeichnete die dbfp mit einem Wachstum von über 25 Prozent das höchste prozentuale Umsatzplus.

„Mit einer Steigerung der Provisionserlöse um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielten wir erneut ein Rekordergebnis und somit das beste Jahr seit Unternehmensgründung vor 15 Jahren“, erklärt Ralf Reiniger, Vorstandsvorsitzender der dbfp. „Im laufenden Jahr streben wir an, das erzielte Rekordniveau weiter auszubauen.“

Die Platzierung der dbfp bestätigt den strategischen Kurs des Unternehmens, das auf umfassende Beratung rund um Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie Finanzierungsberatung setzt. Die nachhaltige Entwicklung und das kontinuierliche Umsatzwachstum spiegeln sowohl die hohe Nachfrage nach qualifizierter Finanzberatung als auch die Kompetenz des Beratungsteams wider.

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

