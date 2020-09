DAVID THEO NO. 06 – Luxusparfums

Exklusivität und Verführung im Flakon

Um eine kleine Reise in die Ferne zu machen, muss man nicht zwingend das Haus verlassen. Die eigenen Sinne katapultieren die Gedanken gerne an weitgelegene Orte – ein klarer Sternenhimmel in der Wüste, ein leise plätschernder Bach im dichten Nadelwald oder ein frischer Frühlingstag inmitten von blühenden Obstbäumen. Die Düfte, die von der Nase wahrgenommen werden, leiten unsere Gedanken zu magischen Momenten. Die hochexklusiven Parfums von DAVID THEO werden ebenfalls von einer einzigartigen Geschichte begleitet: Jeder Duft, den der Parfumeur aus Berlin kreiert hat, steht für individuelle Sinneseindrücke. Das DAVID THEO Damenparfum NO. 06 verzaubert mit sinnlich-belebenden Aromen, die an Wiesen voller Blumen und grüne Wälder erinnern. Kostbarste Zutaten wie Zedernholz und Moschus sorgen für kräftige Noten, die durch die Frische der Zitrone oder die Leichtigkeit des Jasmins abgerundet werden. Es entstehen liebliche und intensive Aromen – unverkennbar und individuell. Ab Ende des Septembers 2020 ist der Luxusduft NO. 06 als Eau de Parfum in einem edlen 50ml-Flakon erhältlich. Die Produkte von DAVID THEO sind exklusiv auf www.davidtheo.de erhältlich.

DAVID THEO – eine Marke für hochwertige Luxusparfums

Die Marke DAVID THEO wurde nach ihrem Gründer benannt. Der begabte Parfümeur stammt aus Berlin und hat bereits mehrere verschiedene Düfte kreiert, die für Luxus, Exzellenz und Exklusivität stehen. Seine Philosophie: Ein hochexklusives Parfum dient dazu, die individuelle Persönlichkeit seines Trägers zu unterstreichen. Luxuriöse Zutaten, in einzigartigen Kombinationen und fein abgestimmt, lassen Düfte mit völlig neuen Aromawelten entstehen. In der Branche der Parfümerie ist DAVID THEO bereits seit geraumer Zeit tätig, wodurch er seine Parfumkunst perfektionieren und auf ein neues Level der Exzellenz bringen konnte. Jeder Duft ist ein kleines Meisterwerk: Kombiniert aus edlen Inhaltsstoffen und einem einzigartigen Herstellungsverfahren, entstehen unter dem Namen ‘DAVID THEO’ Parfumflaschen, die mit Eleganz und Luxus gefüllt sind.

All images are copyright by DAVID THEO FRAGRANCE. You are free to copy, distribute, transmit or display these images (for example in your blog). You must attribute DAVID THEO FRAGRANCE as the author. You are free to adapt (alter, transform, or build upon) these images.

Kontakt

David Surjana

DAVID THEO FRAGRANCE

General-Woyna-Str. 61

13403 Berlin

+49 305 4905-668

info@davidtheo.de

https://www.davidtheo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.