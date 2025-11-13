Dauerhafte Nanoversiegelung für Auto-Frontscheiben

Klare Sicht und mehr Sicherheit mit Abperleffekt bei jedem Wetter

Autoscheiben, insbesondere die Frontscheibe, müssen im Alltag enormen Belastungen standhalten. Sie gewährleisten nicht nur Stabilität und Schutz bei Steinschlägen oder Unfällen, sondern sind entscheidend für eine klare Sicht – bei Tag, Nacht und Regen. Doch im Laufe der Zeit altert selbst hochwertiges Autoglas: Durch Scheibenwischer, Schmutzpartikel, Waschanlagen und Umwelteinflüsse entstehen winzige Mikrokratzer und Glaskorrosion. Diese führen zu Lichtstreuung, stärkerer Blendung und einer zunehmend eingeschränkten Sicht – vor allem bei Nachtfahrten und Regen kann das gefährlich werden.

Ein kompletter Austausch der Frontscheibe ist teuer. Deutlich einfacher und günstiger gelingt die Wiederherstellung mit einer hochwertigen Scheibenpolitur und Nanoversiegelung. Der Oberflächen-Spezialist carron hat mit KLARSICHT 2in1 ein innovatives Zwei-Stufen-System entwickelt, das die Glasoberfläche physisch auf Neuwagen-Niveau bringt und sie dauerhaft schützt.

Im ersten Schritt wird die Scheibe mit feinsten Nanoschleifpartikeln aus seltenen Erden poliert. Dabei werden Mikrokratzer, Glaskorrosion und Schmutzrückstände entfernt, die sich tief in die Glasstruktur eingelagert haben. Das Ergebnis ist eine vollkommen gereinigte und geglättete Oberfläche – die ideale Basis für die anschließende Versiegelung.

Im zweiten Schritt folgt die eigentliche Nanoversiegelung mit SiOxX-Molekülen, einer Art flüssigem Glas. Diese Moleküle verbinden sich chemisch mit der Glasoberfläche und bilden eine extrem glatte, widerstandsfähige Schutzschicht. Dadurch wird die Windschutzscheibe dauerhaft wasserabweisend – das Wasser perlt dank Lotus- bzw. Abperleffekt schon ab etwa 50 km/h einfach ab. Bei Regenfahrten verbessert sich die Sicht deutlich, häufig kann sogar auf den Scheibenwischer verzichtet werden. Zudem haften Schmutz, Insekten und Eis weniger stark an, was die Reinigung erleichtert und die Frontscheibe dauerhaft klar hält.

Die carron Nanoversiegelung ist dabei vollkommen ungiftig und sicher in der Anwendung. Die verwendeten SiOxX-Moleküle sind natürliche, siliziumbasierte Verbindungen, die für Mensch und Umwelt unbedenklich sind. Auch bei Hautkontakt oder Aufnahme besteht keine Gefahr – ähnlich strukturierte Moleküle sind natürliche Bestandteile des menschlichen Körpers.

Das Produkt carron KLARSICHT 2in1 Scheibenversiegelung Auto mit echter Nanoversiegelung überzeugt durch zahlreiche Vorteile: Es verbessert die Sicht bei Regen und Nacht, reduziert Blendungen durch Gegenverkehr, erhöht die Kratzfestigkeit der Frontscheibe und verlängert deren Lebensdauer. Der unsichtbare Scheibenwischer-Effekt durch den Abperleffekt sorgt zudem für mehr Sicherheit und Fahrkomfort bei jedem Wetter.

Mit carron KLARSICHT 2in1 lässt sich die Windschutzscheibe schnell und einfach selbst behandeln – ganz ohne Werkstattbesuch. Das Ergebnis ist eine dauerhaft versiegelte Autoscheibe, die Schmutz, Wasser und Eis abweist und wieder wie neu aussieht.

carron® ist die Marke für Premium Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. Anti-Rain Regenabweiser Glasversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf schmutzabweisenden Abperleffekt durch PTFE. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Neustes Produkt ist die 3K Masterseal Keramik Lackversiegelung. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberflächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschung. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

