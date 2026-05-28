Dating-Plattformen sind heute Spielautomaten

Warum alte Strategien in der Dauerkrise versagen – und was funktioniert

Wir befinden uns seit Jahren in einer multiplen Krise. Das habe auch Auswirkungen auf die Partnersuche, sagt Beziehungscoach Margret Marincolo. Wo die Dating-Landschaft früher rosarot, kuschelig und vielversprechend war, sei sie heute trostlos, hart und grau. Wer dennoch erfolgreich sein wolle, der brauche neue Strategien, so Marincolo weiter. „Und wendet er die an, steigen seine Chancen gegenüber vergangenen Zeiten sogar, weil er aus der Masse heraussticht.“

Eine Geisterstadt der Gefühle macht Marincolo aus, die sich aufs Coaching von weiblichen Singles spezialisiert hat. Die Menschen seien erschöpft, verunsichert und lustlos geworden. Die meisten würden immer noch von einer erfüllenden Partnerschaft träumen, doch wer date wie vor zehn Jahren, der werde allein bleiben. Marincolo macht das an ihren Erfahrungen aus ihrer täglichen Beratungs-Praxis fest: „Echte Romantik und Verbindlichkeit gibt es noch, doch beides verbirgt sich inzwischen unter all den Angeboten, die in Wahrheit keine sind.“

Von einem Dopamin-Kick zum nächsten

Online-Dating war von Anfang an wie Online-Shopping. Unendliche Auswahl und kein Druck, sich schnell entscheiden zu müssen. Zu Beginn waren die Menschen vor allem neugierig und viele erreichten ihr Ziel, weil alle dasselbe wollten. Heute dagegen, so Marincolo, habe sich der Umgang mit Dating-Plattformen radikal verändert. Diese würden genutzt wie Spielautomaten für den schnellen Dopaminkick. Das Online-Dating-Gefühl von einst sei einer reinen Sucht- und Belohnungsdynamik gewichen. „Und das hat eine Menge mit den Krisen zu tun, denn die lassen uns gierig nach Ablenkung suchen.“

Klar, die Auswahl an potenziellen Partnern ist noch immer riesig. Die Leichtigkeit aber, die Freude am Entdecken, die seien verschwunden, sagt die Expertin. Profi-User hätten sich auf den Plattformen breitgemacht, die alle psychologischen Kniffe beherrschen, um sich Selbstbestätigung und Endorphine abzuholen. Oft planen sie überhaupt nicht, sich in der realen Welt zu treffen – und wenn doch, dann geht es nur um körperliche Befriedigung. Ergo: Die Plattformen sind voll mit Menschen ohne ehrliche Absichten. Dating ist zum Betäubungsmittel gegen Krisen und innere Leere geworden.

Blabla im Profil führt nicht weiter

Wie da die Nadel im Heuhaufen finden? Weil sie schon so viele negative Erlebnisse beim Dating hatten und die Angst vor Ablehnung groß ist, verstecken sich laut Marincolo viele Frauen hinter generischen, austauschbaren Profilen. Sie drückt das so aus: „Ihre Texte sind wie Maschendrahtzäune, die von ihren inneren Bodyguards geschrieben wurden.“ Diese Beschützer flüsterten den Frauen ins Ohr: „Wenn du dich nicht richtig zeigst, kannst du auch nicht getroffen werden. Wenn du nicht getroffen wirst, tuts nicht richtig weh. Bleib doch lieber allein. „

Austauschbare Sätze aber lassen keine Tiefe entstehen, wirken alles andere als magnetisch. Marincolo: „Ein Mann mit Substanz scrollt bei so einem verbalen Blabla sofort weiter, weil er keine Persönlichkeit dahinter spürt.“ Er suche Echtheit, erkenne jedoch nur eine Fassade. Positiv auffallen tut dagegen die Frau, die etwas von sich preisgibt. Sie zieht Männer an, die nicht auf Maskerade und schnelle Dopamin-Infusionen stehen. Sie nutze, so Marincolo damit die Krise, um ihre Kräfte zu entfalten, während andere jammern. „Diese Frau wird eine Gewinnerin sein und die Matches abgreifen, hinter denen Männer stehen, die ebenso authentisch sind wie sie selbst.“

Margret Marincolo ist Bestsellerautorin und Coach. Sie hat in den letzten zehn Jahren in ihrem eigenen Unternehmen mit über 25.0000 Menschen zusammengearbeitet. Ihr zentrales Thema lautet: Wie komme ich vom Langzeitliebeskummer in eine erfüllte Partnerschaft? Aktuell betreut und begleitet Marincolo mehr als 300 Schülerinnen über ihre zwei Online-Jahresprogramme. Sie führt von der Theorie in die Praxis und sie will handfeste Erfolge sehen: Menschen, die beim Dating ihren Partner fürs Leben finden.

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