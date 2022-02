Datenhoheit steht für viele Unternehmen an erster Stelle

Pixelboxx GmbH nimmt die Ansprüche von Unternehmen ernst und bietet mit myview systems eine zukunftsweisende DAM Lösung an

Immer mehr Software-Anbieter ziehen sich aus dem On-Premise Markt zurück. Für Unternehmen, die weiterhin On-Premise arbeiten, ist dies doppelt problematisch: Einerseits müssen sie eine langfristige Alternative suchen, andererseits gehen bisherige Investitionen verloren. myview systems und Pixelboxx haben die Problemlage der Unternehmen erkannt und sind eine Technologiepartnerschaft eingegangen.

Obwohl der Trend zur Cloud geht, sind viele Unternehmen angehalten, Daten auf eigenen Servern zu speichern, um so die eigene Datenhoheit zu gewährleisten. Ein Umzug in die Cloud ist für diese Unternehmen meist aufgrund von unternehmensinternen oder gesetzlichen Vorgaben nicht möglich. Pixelboxx GmbH nimmt die Ansprüche dieser Unternehmen ernst und hat sich entschlossen, die eigene Unternehmensstrategie nicht nur auf die Bereitstellung von Cloud-Lösungen, sondern auch auf die Instandhaltung und Weiterentwicklung von On-Premise Installationen auszurichten.

Pixelboxx DAM basiert auf neusten Technologien und bietet Anwender:innen durch einfachste Usability und modernen Oberflächen, u.a. mit übersichtlichen Dashboards, die Möglichkeit ihren Content innerhalb kürzester Zeit problemlos zu managen. Zusätzliche Module erweitern den Standard-Funktionsumfang des DAMs. So ermöglicht der Asset Picker die komfortable Suche, Auswahl und Management von Assets für die Verwendung im CMS.

Pixelboxx konnte myview systems schnell überzeugen, dass die Integration des Pixelboxx DAM für ihre Kunden neue Möglichkeiten der Verwendung von Content bereithält und durch die On-Premise Lösung nicht nur eine echte Alternative darstellt, sondern auch strategischen Investitionsschutz bietet und langfristig „state of the art“ sein wird.

Ein weiterer Vorteil für Kund:innen von myview systems ist das Migrationstool der Pixelboxx. Ein Umzug aller Assets und Workflows aus einem bestehendem DAM zur Pixelboxx erfolgt dadurch weitgehend automatisiert, schnell und unkompliziert.

Die Integration von Pixelboxx DAM in die myview Systemlandschaft bietet Kunden aus Industrie- und Handelsunternehmen eine optimal auf die Anforderungen ausgerichtete Lösung an.

Über Pixelboxx

Die Pixelboxx steht im Zentrum der digitalen Transformation: Seit über 20 Jahren erarbeitet das Team von Pixelboxx Lösungen für modernes und effizientes Handling von Mediendateien für große und kleine Unternehmen. Seit 2000 ist das Produkt, die Pixelboxx, als unternehmensweite Lösung für die Organisation, Archivierung, Verteilung, Ausspielung und Sicherung digitaler Mediendateien in global operierenden Unternehmen erfolgreich und weltweit im Einsatz. Die neue Unternehmensstrategie brachte 2020 eine Ausdifferenzierung der eigenen Kernkompetenzen in drei Geschäftsbereiche hervor. Pixelboxx Lösungen können so optimal auf moderne Kunden- und Marktansprüche hin konzipiert und umgesetzt werden.

Über myview

MYVIEW SYSTEMS GMBH, PIM Excellence und digitale Enterprise-Strategien

myview systems ist Softwarehersteller des PIM-Systems xmedia für technisch anspruchsvolle Produkte und Anbieter der API-first-Plattform xom zur Entwicklung von digitalen Services. Das Unternehmen bietet mit seinen Produkten eine durchgängige Digitalisierungsplattform für Produktdaten und liefert das Fundament, um die digitale Transformation in Marketing- und Vertriebsprozessen umzusetzen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich datengestützter Produktkommunikation und Anwendungen zählt das Unternehmen zu den etablierten Anbietern von PIM-Lösungen und effizienter Datenbereitstellung für B2B-Integrationsszenarien in Apps, Webapplikationen oder Services für Industrie- und Handelsunternehmen in der DACH-Region.

