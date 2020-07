Datavard beruft SAP-Executive Markus Schwarz in den Aufsichtsrat

Heidelberg, 20. Juli 2020 – Das Software- und Beratungsunternehmen Datavard AG hat seinen Aufsichtsrat neu besetzt. Auf der Hauptversammlung der Datavard AG am 16. Juli 2020 wurde Prof. Dr. Markus Schwarz in den Aufsichtsrat gewählt.

“Wir freuen uns sehr, mit Markus Schwarz einen SAP-Experten mit für das Unternehmen unschätzbar wertvollem Know-how und jahrelanger internationaler Management-Erfahrung für uns zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Vorstand unterstützt er die strategische Transformation von Datavard”, erklärt Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Elßer. CEO Gregor Stöckler ergänzt: “Seit unserer gemeinsamen Zeit bei SAP kenne und schätze ich Markus Schwarz sehr. Umso mehr freue ich mich auf die künftig enge Zusammenarbeit.”

Markus Schwarz sagte: “Die Berufung in den Aufsichtsrat der Datavard AG ist für mich eine große Ehre. Datavard ist ein innovativer internationaler Player im SAP-Markt mit hervorragenden Wachstumsperspektiven und hat durch sein innovatives Produkt- und Serviceportfolio ein Alleinstellungsmerkmal bei der Transformation von SAP-Daten. Ich freue mich sehr darauf, einen aktiven Beitrag zum geplanten Unternehmenswachstum zu leisten.”

Markus Schwarz wurde zum Sommersemester 2020 als Professor für Außenhandel und Digitale Globalisierungsstrategien an die Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft berufen. Zuvor war er 26 Jahrelang in diversen Führungspositionen bei SAP SE beschäftigt. Zuletzt zeichnete er als Chief Customer Officer für die weltweiten Bestandskunden verantwortlich und war Mitglied des Senior Executive Teams der SAP SE. Er studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing und Industriebetriebslehre in Deutschland und den USA und promovierte dann berufsbegleitend an der Universität Mannheim.

Die Datavard AG ist innovativer Anbieter von cleveren Software-Lösungen und Beratung für SAP Datenmanagement, S/4HANATransformation, Data Warehouse Modernisation, SLO, Stilllegung von Altsystemen/Daten, Integration von SAP Daten in Big Data und Data Lakes und umfassender Managed Services. Internationale Unternehmen, wie Allianz, BASF und Nestle, wählen Datavard als zuverlässigen Partner. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und Niederlassungen in EMEA, den USA und Asien. Weitere Informationen unter www.datavard.com oder Social Media: LinkedIn, Xing, Instagram und Blog.

