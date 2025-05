Datatrain erweitert Führungsspitze

Datatrain ernennt neuen Geschäftsführer: Seit dem 1. Mai verstärkt Stefan Stratmeier Datatrains Führungsspitze und wird die Zukunft des IT-Unternehmens maßgeblich mitgestalten.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung am 1. Mai 2025 setzt Datatrain ein starkes Signal für Kontinuität im Wandel. In einem von Fusionen, Übernahmen und immer neuen technologischen Potenzialen geprägten Umfeld will das unabhängige Software- und Beratungshaus auch künftig wegweisende IT-Lösungen für die Immobilienwirtschaft entwickeln.

Mit Blick auf Datatrains stabiles Fortbestehen und nachhaltiges Wachstum haben die Geschäftsführer Jörn Beckmann und Mark Finley in den letzten Jahren systematisch die Management-Ebene ausgebaut. Die Berufung von Stefan Stratmeier zum dritten Geschäftsführer ist ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft.

„Seit über 25 Jahren entwickeln wir spannende Ideen und Technologien, die wir für unsere Kundinnen und Kunden in echten Mehrwert übersetzen“, erklärt Jörn Beckmann. „Bei Stefan liegt die Festigung und Entfaltung dieser Strategie in besten Händen.“ „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stefan einen langjährigen, versierten und hochgeschätzten Mitarbeiter aus den eigenen Reihen für die Rolle gewinnen konnten, die er engagiert angeht“, fügt Mark Finley hinzu.

Der neue Kopf an der Spitze besitzt umfassende Erfahrung in den Bereichen Frontend- und Backend-Entwicklung, Projektsteuerung und Kundenberatung: Vor über zwölf Jahren bei Datatrain gestartet, hat der studierte Mathematiker schnell Schlüsselrollen in den entsprechenden Abteilungen und immer mehr Teamverantwortung übernommen. Die verschiedenen Perspektiven aufs Unternehmen haben ihm einen ganzheitlichen Blick vermittelt, den er in seine neue Position einbringen wird.

„Gemeinsam mit Jörn Beckmann werde ich die technologischen Schwerpunkte Datatrains weiterentwickeln und parallel den Dialog mit den Kundinnen und Kunden intensivieren“, so Stefan Stratmeier. „Wir werden unsere Innovationen weiter ausbauen, weiterhin individuelle Kundenwünsche flexibel erfüllen und gleichzeitig Produktlinien und Standards etablieren, die schnell und effizient im Markt platziert werden können.“ Gründer und Gesellschafter Jörn Beckmann wird sich in absehbarer Zeit, voraussichtlich zum Ende des Jahres, aus der Geschäftsführung zurückziehen. Seine Rollen als Innovationstreiber und Key Account Manager behält er bei und wird die technologische Ausrichtung Datatrains auch künftig mitbestimmen.

Die Datatrain GmbH mit Sitz in Berlin bietet seit 25 Jahren SAP-integrierte Lösungen zur Optimierung von

Geschäftsprozessen in der Immobilienwirtschaft. Die individuell angepassten ganzheitlichen Anwendungen erleichtern und

beschleunigen die Bearbeitung von Mieteranliegen, die Steuerung von Dienstleistungspartnern, die Bewirtschaftung von

Objekten und das Monitoring sämtlicher Prozesse. Mehr Informationen auf www.datatrain.de

