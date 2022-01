Data & Analytics Newsletter – Einfach D&A lernen

Daten und analytische Fähigkeiten sind in der heutigen Berufswelt unerlässlich. Sie ermöglichen es Ihnen, Daten zu verstehen und zu nutzen, um Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation zu verbessern. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln, zu analysieren und zu interpretieren, ist ein wertvolles Kapital für jeden Bereich.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Daten- und Analysefähigkeiten zu erwerben. Sie können eine Schule besuchen, um Mathematik oder Informatik zu studieren, oder Sie können Kurse online oder über andere Programme belegen. Es gibt auch viele Online-Ressourcen, mit denen Sie sich diese Fähigkeiten selbst aneignen können, eine davon ist der kostenlose Data & Analytics Newsletter der jeden Tag ein D&A Thema einfach behandelt.

Unabhängig davon, wie Sie sie erwerben, werden Daten- und Analysekenntnisse ein wichtiger Bestandteil Ihres Berufslebens sein. Sie ermöglichen es Ihnen, zu verstehen, was in der Welt um Sie herum geschieht, und Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten statt auf der Basis von Intuition zu treffen . Wenn Sie also in der Berufswelt erfolgreich sein wollen, sollten Sie sich Daten- und Analysekenntnisse aneignen.

Was sind Daten- und Analysefähigkeiten?

Daten- und Analysekompetenz bedeutet, Daten zu verstehen und zu nutzen, um ein Unternehmen oder eine Organisation zu verbessern. Dazu gehören das Sammeln, Analysieren und Interpretieren von Daten sowie deren Verwendung für Entscheidungszwecke

Warum sind sie so wichtig?

Data- und Analytics Skills sind in der heutigen Welt unverzichtbar, denn sie ermöglichen es Ihnen, zu verstehen, was um Sie herum geschieht, und Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten statt auf der Basis von Intuition zu treffen. Sie sind ein wertvolles Kapital für jeden Bereich.

Einige Beispiele für Berufe, in denen Daten- und Analysekenntnisse unverzichtbar sind: Business Analyst, Marktforschung, Finanzanalyst, Analyst für Operations Research, Datenbankadministrator, Informationsarchitekt, Webentwickler/-designer. Gibt es weitere Vorteile?

Aber auch in allgemeinen Jobs werden D&A Skills immer wichtiger sei es im Vertrieb oder Marketing dort geht heute nichts mehr ohne D&A Skills.

Zusätzlich zu den offensichtlichen Vorteilen der Fähigkeit bessere Entscheidungen zu treffen, können Daten- und Analysekenntnisse auch zu anderen Vorteilen führen, wie z.B.

Ein Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt

Die Möglichkeit, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten, da Sie aus der Ferne arbeiten können

Höhere Gehaltsaussichten

Gelegenheit zur beruflichen Weiterentwicklung

