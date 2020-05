Dashboard sorgt auch in Krisenzeiten für Transparenz und Überblick in der Logistik

Performance-Management-System von BusinessCode als Antwort auf steigende Anforderungen in der Logistik.

Bonn, 06. Mai 2020. In Zeiten wie diesen läuft in der Logistik nichts ohne intelligente IT. Transparenz und rasches Handeln sind ein Muss, stehen Carrier nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. Hier sind IT-Dienstleister mit Erfahrung und Know-how gefragt, geht es um die Entwicklung und Implementierung passender Tools. Sie müssen wissen, worauf es ankommt.

6 Mio. Sendungen pro Monat, Live-Updates alle 15 Minuten, mehrere hundert User und das alles übersichtlich in real-time mit zentralen Kennzahlen zu Sendungsvolumina und Umsatzzahlen, das ist die Kurzformel einer der maßgeschneiderten Lösungen, die BusinessCode für einen internationalen Logistiker entwickelt hat.

Aktuell ist gerade für die Logistik die übersichtliche Ausgabe stets aktueller Daten unverzichtbar, wie auch in dem skizzierten Projekt. Und diese Aufgabe übernimmt das von BusinessCode entwickelte Dashboard. Aufgrund der aktuellen Beeinträchtigung des Luftverkehrs kommt es beim internationalen, aber auch nationalen Paketversand zu zahlreichen Verzögerungen. Diese wirken sich zum einen auf die Liefertermine, zum anderen aber ganz klar auch auf die Kosten aus. “Deshalb ist es wichtig, alle relevanten Daten im Blick zu haben und dies möglichst übersichtlich”, erläutert Martin Schulze, CEO bei BusinessCode.

Den Kern der Anwendung bildet eine detaillierte automatisierte Analyse des Transportprozesses der Pakete. Dabei werden Kennzahlen u.a. zur Pünktlichkeit berechnet, aus denen dann Scorecards und Analysekomponenten für mehrere hundert Anwender befüllt werden. Dabei werden alle Aspekte des operativen Managements unterstützt, von der Optimierung der Kurierprozesse bis zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess in der Transportkette. Mit einem “Outstanding Report” steht jederzeit ein genauer Blick auf die “Transportpipeline” zur Verfügung, so lassen sich auftretende Probleme frühzeitig identifizieren und lösen. Und genau diese zeitnahe Verfügbarkeit der Informationen ist aktuell der Schlüsselfaktor der Software. Jedes Ereignis – Wo ist das Paket? Welcher Vorgang passiert gerade? – hat Einfluss auf den Status der Sendung. Alle Ereignisse fließen kontinuierlich ins System ein und sind in kurzer Zeit sichtbar.

Das von BusinessCode entwickelte Dashboard hat den Vorteil, dass alle Veränderungen, alle Engpässe sowie Verzögerungen unmittelbar und übersichtlich nachvollzogen werden können, schnelles Handeln wird möglich.

Alles im Blick – durch ein Performance-Management-System, das sich sehen lassen kann.

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 User national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library, sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode. Je nach Aufgabenstellung und Kundenanforderung wird die Softwarelösung entsprechend flexibel gestaltet, um erweiterbar zu sein. Dies sorgt für eine weitgehende Unabhängigkeit der Kunden.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

Firmenkontakt

BusinessCode

Martin Schulze

Am Hof 28

53113 Bonn

+49 (0)228 – 33885- 211

info@business-code.de

http://www.business-code.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228.20947820

Post@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Bildquelle: shutterstock_669226183_Gorodenkoff