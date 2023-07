Das Wiener Fintech ready2order wird Teil der Zucchetti Group

Zucchetti Group erweitert Portfolio um cloudbasiertes Kassen- und Bezahlsystem aus dem KMU-Umfeld

Der österreichische Marktführer bei cloudbasierten Kassensystemen ready2order schließt sich zu 100 Prozent dem italienischen IT-Marktfuhrer Zucchetti an. Acht Jahre nach der Gründung will das Wiener Vorzeigeunternehmen mit einem langfristigen und finanzstarken Partner den erfolgreichen Wachstums- und Expansionskurs fortsetzen. ready2order bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen. Die beiden Co-Founder Markus Bernhart und Christopher Fuchs werden wie bisher das Unternehmen führen, die innovativen Produkte und Lösungen konsequent weiterentwickeln und den Standort in Österreich nachhaltig ausbauen.

ready2order hat sich seit 2015 auf die Entwicklung modularer Point-of-Sale- und Payment-Anwendungen für kleine Unternehmen spezialisiert und zählt mittlerweile über 10.000 Firmen in Deutschland und Österreich zu seinen Kunden. In den vergangenen Jahren hat das Wiener Fintech mit seinen innovativen Lösungen bereits andere Investoren überzeugt. Zuletzt sammelte das junge Unternehmen 2020 etwa fünf Millionen Euro Risikokapital von Speedinvest und Reimann Investors ein. Mittlerweile beschäftigt ready2order knapp 100 Mitarbeiter:innen im Headquarter in Wien als auch in ganz Europa.

„Wir sind stolz darauf, ab sofort ein Teil der internationalen Zucchetti Group zu sein. Gemeinsam können wir unsere Vision weiterentwickeln und den Wachstumsplan für die nächsten Jahre optimal realisieren. Schließlich wollen wir auch in Zukunft mit unseren POS- und Payment-Lösungen für KMUs neue Märkte erschließen und viele weitere Unternehmer:innen dabei unterstützen, geschäftlich erfolgreich zu sein. Durch den Einstieg von Zucchetti haben wir einen international renommierten, finanzstarken und langfristigen Partner an Bord, um in den nächsten Wachstumsphasen den Standort Österreich weiter zu stärken sowie europaweit zu expandieren.“, unterstreicht CEO Markus Bernhart die strategische Bedeutung dieses Schritts.

Mit mehr als 8.000 Mitarbeitenden, einem internationalen Vertriebsnetz von mehr als 2.000 Partner:innen und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen in Europa. Mit dem 100 Prozent Erwerb von ready2order erweitert die Zucchetti Group ihr Portfolio um ein innovatives, cloudbasiertes Kassen- und Bezahlsystem für Unternehmer:innen aus dem KMU-Umfeld. Die ready2order Lösungen erleichtern so kleinen Unternehmen in Europa das Bestellen, Bezahlen und Verwalten.

„Wir freuen uns, mit ready2order ein etabliertes Unternehmen sowie eine starke Marke für die Zucchetti Group gewinnen zu können. Ihre innovativen, cloudbasierten Kassen- und Zahlungslösungen stellen eine perfekte Ergänzung zu unserem aktuellen Portfolio dar. Das Experten-Team und ihr langjähriges Knowhow im deutschsprachigen Raum ermöglichen uns, langfristig in neue Marktsegmente vorzudringen.“, betont Dirk Schwindling, Executive Vice President Zucchetti Worldwide Business Operations.

„Als profitables Unternehmen waren wir auf der Suche nach einer langfristigen und nachhaltigen Partnerschaft und nicht nach einem kurzfristigen Investment oder einem klassischen Exit. In der Zucchetti Group haben wir jetzt den perfekten Partner für uns gefunden. In unseren Gesprächen haben uns vor allem ihre Werte, ihre Erfahrung und ihre Vision überzeugt. Gemeinsam sehen wir ein großes Potential für die zukünftige Weiterentwicklung und den Wachstumskurs von ready2order“, resümiert Markus Bernhart.

