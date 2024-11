Das Team des Clayton Hotel Düsseldorf unterstützt die Elterninitiative mit Vorort-Aktion

Plätzchenbacken mit Kindern in der Krebsklinik

Bunte Perlen, Einhörner, Piraten und Herzen, dazu Zuckerguss und Schokolade. Mit jeder Menge Teig für Kekse und einem reichen Deko-Sortiment kamen Mitarbeitende aus dem Clayton Hotel Düsseldorf in die Kinderkrebsklinik, um vor Ort mit den Kindern zu backen und ihnen ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern.

„Mich begeistert, dass sich unser Team so vielfältig für krebskranke Kinder engagiert“, erklärt General Manager Benjamin Tenius, selbst zweifacher Vater. „Denn neben dem kürzlich aufgestellten Wunschbaum am Eingang unseres Hauses wollten sie nun auch zum ersten Mal vor Ort mit den Kindern backen. Das berührt mich sehr.“ In der Klinik trafen sich daher Senior Sales und Marketing Managerin Kathrin Planstedt und Junior Sales Managerin Emma Quibeldey aus dem Hotel mit den Kindern, die sich an dem Tag fit genug fühlten, um bei der Aktion dabei zu sein. „Oft ist es von der Tagesform abhängig“, weiß Gabi Hänsel, Vorstands- und Gründungsmitglied der Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. „Für die teilnehmenden Kinder war es eine wunderbare Ablenkung vom Klinikalltag. Denn sie mussten sich in dieser Zeit nicht mit der Krankheit oder der Behandlung beschäftigen, sondern durften einfach nur Spaß haben.“ So wurde das Spielzimmer auf der Kinderkrebs-Station für ein paar Stunden zur Backstube – mit viel Erfolg. „Eine so große Auswahl, um die gebackenen Plätzchen zu verzieren, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen“, sagt Gabi Hänsel nach der Aktion noch immer begeistert. „Da konnten nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsenen in Formen und Farben schwelgen.“ Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, denn die fleißigen kleinen Helferinnen und Helfer in der Weihnachtsbäckerei füllten gleich mehrere Bleche mit bunt verzierten Keksen. Diese wurden dann auch an diejenigen verteilt, die nicht dabei sein konnten.

Wer helfen möchte, krebskranke Kinder zum anstehenden Weihnachtsfest zu überraschen, kann sich im Clayton Hotel Düsseldorf noch einen entsprechenden „Wunsch“ vom geschmückten Christbaum in der Lobby nehmen und das Geschenk bis zum 8. Dezember an der Rezeption abgeben. Diese Geschenke werden dann kurz vor Weihnachten feierlich an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik übergeben und bereiten damit jedem Einzelnen ein wenig Freude zum Fest. Darüber hinaus können Interessierte die Arbeit der Elterninitiative mit einer Spende in einer Box an der Rezeption des Clayton Hotel Düsseldorf oder auch mit einer Direktspende unterstützen unter www.kinderkrebsklinik.de

Über Clayton Hotel Düsseldorf

Das Clayton Hotel Düsseldorf ist ein gehobenes internationales Businesshotel mit authentischen japanischen Wurzeln, zentral gelegen im Herzen Düsseldorfs. Alle 393 Zimmer und Suiten des First Class Superior Hotels verfügen über Klimaanlage, schallisolierte Fenster und Gratis-WLAN. Die 14 voll ausgestatteten und modernen Veranstaltungsräume bieten bis zu 350 Personen Platz.

Eine Auszeit vom Alltag ermöglicht das Spa auf oberster Etage mit Sauna, Sanarium, Dampfbad und dem exklusiven Penthouse Pool mit Blick über die Düsseldorfer Skyline. Eine kulinarische Weltreise bietet das Immermann 41 in der stylishen Living Lobby. Dort begeistern die Küchenkünstler mit Geschmackserlebnissen – vom modern interpretierten Klassiker bis hin zur einzigartigen neuen Kreation. Abgerundet werden die besonderen Momente mit internationalen Cocktails und Drinks an der Bar.

