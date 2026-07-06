Das Steigenberger Hotel Herrenhof Wien und das Kunsthistorische Museum präsentieren exklusives Kultur-Package zur Ausstellung »Canaletto & Bellotto«

Mit „Canalettos Blickwelten“ verbindet das Wiener First-Class-Hotel einen stilvollen Aufenthalt in der Innenstadt mit einem besonderen Kunsterlebnis im Kunsthistorischen Museum.

Das Steigenberger Hotel Herrenhof Wien lädt kunst- und kulturinteressierte Gäste zu einer besonderen Entdeckungsreise ein: In Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum bietet das Hotel ab sofort das Package „Canalettos Blickwelten“ an. Im Mittelpunkt steht die Ausstellung „Canaletto & Bellotto“, die den berühmten venezianischen Maler Giovanni Antonio Canal – besser bekannt als Canaletto – und seinen Neffen Bernardo Bellotto in den Fokus rückt.

Die beiden Künstler zählen zu den bedeutendsten Vertretern der Vedutenmalerei, also der wirklichkeitsgetreuen Abbildung eines Stadtbildes, des 18. Jahrhunderts. Mit beinahe wissenschaftlicher Präzision studierten sie europäische Metropolen mithilfe optischer Geräte wie der Camera obscura und verwandelten das Gesehene in eindrucksvolle, szenische Gemälde. Als Sohn eines Theaterbühnenbildners verstand es Canaletto, seine Bilder mit Details und malerischer Fantasie in Szene zu setzen. Sein Neffe Bernardo Bellotto trat bereits früh in seine Fußstapfen und wurde in der Werkstatt seines Onkels ausgebildet. Ihre spektakulären Ansichten von Wien, Venedig, London und Dresden eröffnen einen faszinierenden Blick auf ein facettenreiches Europa des 18. Jahrhunderts, das von kulturellem Austausch, politischer Spannung und wachsender Mobilität geprägt war.

EXKLUSIVES PACKAGE IM STEIGENBERGER HOTEL HERRENHOF

Das Kunsthistorische Museum widmet Canaletto und Bellotto bis zum 06. September eine eindrucksvolle Ausstellung mit hochkarätigen internationalen Leihgaben, von denen viele erstmals in Österreich zu sehen sind. Hierzu zählt Canalettos „Venedig: Der Bacino di San Marco von San Giorgio Maggiore“ (1735/44) aus der Wallace Collection. Das Steigenberger Hotel Herrenhof freut sich, den Bezug zur Sonderausstellung sichtbar machen zu dürfen: In der Lobby hängt ab Juli eine gerahmte Replik des Werkes „Die Riva degli Schiavoni in Venedig“ (um 1724/30) von Antonio Canal, gen. Canaletto, das einen eindrucksvollen Blick auf das historische Venedig eröffnet.

Für alle Gäste des Steigenberger Hotel Herrenhof Wien, die die Werke der beiden Künstler auch in natura bestaunen möchten, wird der Museumsbesuch besonders komfortabel: Mit dem Package „Canalettos Blickwelten“ erhalten sie ihr Ausstellungsticket direkt beim Check-in im Hotel und können ihren Aufenthalt in Wien mit einem hochkarätigen Kulturerlebnis verbinden. Das Angebot umfasst eine Übernachtung inklusive Frühstück und ein Ausstellungsticket für das Kunsthistorische Museum und ist ab sofort buchbar. Mit seiner zentralen Lage im Herzen Wiens ist das Steigenberger Hotel Herrenhof Wien der ideale Ausgangspunkt für kulturelle Entdeckungen. Nur wenige Minuten von zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Museen und historischen Plätzen entfernt, verbindet das Haus Wiener Charme und ein Gespür für besondere Reiseerlebnisse.

BEDTIME STORIES AUF DEN ZIMMERN

Unabhängig vom Package wird der kulturelle Gedanke auch in den Zimmern des Steigenberger Hotel Herrenhof Wien aufgegriffen: Auf den Betten erwarten die Gäste kleine Kärtchen mit kurzen Informationstexten, die als „Bedtime Stories“ in limitierter Auflage einen stimmungsvollen Zugang zur Welt der Veduten eröffnen. Die darauf gezeigte Stadtansicht knüpft an eine besondere Tradition des 18. Jahrhunderts an: Gemalte Stadtansichten – auf Italienisch vedute – galten damals als begehrte Souvenirs. Vor allem junge britische Aristokraten erwarben sie auf ihrer Bildungsreise durch Europa, der sogenannten Grand Tour, als Erinnerung an ihre Reise und als Ausdruck neu gewonnener Weltgewandtheit.

Dieser kulturelle Moment soll die Hotelbesucher auf charmante Weise neugierig auf die Sonderausstellung im Kunsthistorischen Museum machen. Gäste, die noch kein Package gebucht haben und durch die „Bedtime Stories“ inspiriert wurden, können Tickets für die Ausstellung direkt an der Rezeption erwerben.

WEITERER KULTURGENUSS IM STEIGENBERGER HOTEL HERRENHOF

Darüber hinaus stehen allen Gästen ausgewählte Einschlaf-Tracks („Vienna Gold Noise“) zur Verfügung. Das Soundprodukt des Vienna Tourist Board macht den besonderen Glanz Wiens hörbar: Inspiriert von der Wiener Staatsoper, Gustav Klimts „Der Kuss“ im Belvedere Museum, der Kaiserkrone in der Kaiserlichen Schatzkammer und Otto Wagners Kirche am Steinhof wurden vier goldene Wahrzeichen der Stadt in beruhigende Klangwelten zum Einschlafen übersetzt. Veredelt werden die fünfminütigen Sleep-Tracks durch die Stimmen der Wiener Sängerknaben und des Wiener Mädchenchors. Sie verbinden Kultur, Klang und Entspannung und schaffen eine stimmungsvolle Ergänzung zum Aufenthalt. Abspielen lassen sich die Tracks über einen QR-Code im Zimmer.

So entsteht ein Aufenthalt, der den kulturellen Reichtum Wiens über verschiedene Sinne erfahrbar macht: mit dem KHM-Package als direktem Zugang zur Ausstellung, den „Bedtime Stories“ als Inspiration im Zimmer und „Vienna Gold Noise“ als akustischer Annäherung an die Stadt. Mit den drei Angeboten greift das Steigenberger Hotel Herrenhof Wien den Anspruch eines modernen Erlebnis-Tourismus auf, der Kultur nicht nur zeigt, sondern erlebbar macht.

Über eine redaktionelle Berichterstattung – gerne in Verbindung mit einem Besuch vor Ort – würden wir uns sehr freuen! Bitte kontaktieren Sie uns auch für weitere Informationen – wir kümmern uns um all Ihre Anfragen.

Alle Informationen finden Sie auch im: DOWNLOAD-BEREICH

Das Steigenberger Hotel Herrenhof Wien

Direkt im Herzen des 1. Bezirks könnte die Lage für das Steigenberger Hotel Herrenhof mit 196 eleganten Zimmern und exklusiven Suiten besser nicht sein. Der Kohlmarkt und der Graben – Wiens schönste Shoppingmeilen – erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß. Des Weiteren ist es nur ein kleiner Spaziergang bis zur Hofburg und zur Staatsoper. Das Parlament, das Regierungsviertel und viele weitere namhafte Sehenswürdigkeiten sind ebenfalls nahe dem Hotel gelegen. Ideale Voraussetzungen für Freizeit- und Businessreisende gleichermaßen.

Fotocredits:

Kostenfreie Verwendung mit Copyright © Steigenberger Hotels GmbH & KHM-Museumsverband / Ausstellungsbilder: KHM-Museumsverband, Fotos: Jakob Gsöllpointner

Direkt im Herzen des 1. Bezirks könnte die Lage für das Steigenberger Hotel Herrenhof mit 196 eleganten Zimmern und exklusiven Suiten besser nicht sein. Der Kohlmarkt und der Graben – Wiens schönste Shoppingmeilen – erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß. Desweiteren ist es nur ein kleiner Spaziergang bis zur Hofburg und zur Staatsoper. Das Parlament, das Regierungsviertel und viele weitere namhafte Sehenswürdigkeiten sind ebenfalls nahe dem Hotel gelegen. Ideale Voraussetzungen für Freizeit- und Businessreisende gleichermaßen.

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Steigenberger Hotel Herrenhof

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