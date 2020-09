Das Sporthotel Beck geht mit Lachen & Action gegen Corona

Die Geschäftsführerein vom Sporthotel Beck in Brand / Vorarlberg, Frau Manuela Schädler, sagt: “Wir leben in fordernden Zeiten, in denen es nicht jedem so gut geht, wie uns”!

Frau Schädler hofft, dass alle Gäste und Mitarbeiter halbwegs ungeschoren durch die Pandemie gekommen sind und noch durchkommen werden. Sie und Ihr Team vom Sporthotel Beck sind der Meinung, dass eine große Prise Humor hilft.

Aus diesem Grund hat Frau Schädler in Zusammenarbeit mit dem Charity Verein “Global Family” den LACH-URLAUB in das Sporthotel Beck gebracht.

Sie erzählt, dass in dieser Woche tolle Künstler die Gäste unterhalten und zum Lachen bringen werden. Als Beispiele nennt Frau Schädler:

– Kabarett / Musikkabarett

– Liter-A-Tour Wanderung (bei dieser Wanderung gibt es an den 3-4 Stationen süffigen Wein sowie eine Passage aus einem humorigen Buch vorgelesen durch einen der Künstler)

– Gäste-Witzemeisterschaft

– Musikeinlagen

– Lachen, bis der Arzt kommt

Frau Schädler bekräftigt, dass die Gäste im Sporthotel Beck 1 Woche Lachen, Spaß haben, köstlich essen und trinken, wunderbare Natur erleben, Freunde finden und vor allem den Alltag und die Sorgen vergessen werden.

Aber das alleine reicht Frau Schädler und ihrem Team noch nicht. Sie bringt es auf dem Punkt: “In unserem Hotel-Berufsalltag sehen wir viele verschiedenen Familien. Dabei ist uns aufgefallen, dass es in vielen Familien enorme Spannungen gibt. Durch Den Corona Lockdown und die homeschooling Situation haben sich in einigen Familien die Spannungen verschärft, durch das viele enge “Aufeinandersitzen” und die besonderen Anforderungen, die auf alle Familienmitglieder zugekommen sind. Dabei passiert es in vielen Fällen, dass sich die einzelnen Familienmitglieder nicht mehr verstanden fühlen.

Aus diesem Grund erfand Frau Schädler den “Corona Knoten Lösen” – hergeleitet aus dem Firmen Incentive und Firmen Team Building Maßnahmen, die Firmen verwenden, um die Verbesserung der Zusammenarbeit der Mitarbeiter untereinander zu erreichen.

Sie erklärt: “Vergessen Sie nicht, in Familien sind alles eigenständige Persönlichkeiten”. Solch ein Event steigert die Kommunikation der einzelnen Familienmitglieder, fördert das Verständnis untereinander und wird die “Qualität des Familienlebens” verbessern. Das gilt ganz besonders der Umgang mit “Puber-Tieren”

Anfragen für die Lachwoche oder den Corona Knoten werden per Email info@sporthotel-beck.at oder telefonisch +43 5559 306 im Sporthotel Beck in Brand beantwortet ( www.sporthotel-beck.at).

Das Sporthotel Beck ist ein Reit- und Familienhotel im wunderschönen Brandnertal.

