Das sind die Top fünf der am häufigsten gecharterten Yachten 2022 bei 1a Yachtcharter

Bavaria Yachten bei Charterern beliebt

Die Chartersaison 2022 neigt sich langsam dem Ende zu. Zeit, Revue passieren zu lassen: Welche Yachten standen in der Gunst der Charterkunden ganz weit oben? Das hat 1a Yachtcharter, eine der führenden Yachtcharteragenturen in der Region D-A-CH, einmal genauer unter die Lupe genommen.

Bavaria Yachts hoch im Kurs

Das Siegertreppchen kann die im bayerischen Giebelstadt ansässige Werft Bavaria Yachts in dieser Saison für sich alleine beanspruchen. Am häufigsten buchten Kunden von 1a Yachtcharter die Bavaria Cruiser 46, gefolgt von der Bavaria Cruiser 37 und der Bavaria Cruiser 41. Für Sebastian Kather, Mitgründer und Geschäftsführer von 1a Yachtcharter, nicht überraschend: „Die Marke Bavaria ist im Chartermarkt sehr präsent, viele Charterkunden haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die kennen die Schiffe, fühlen sich damit sicher. Die Preisleistung stimmt und die Yachten bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Komfort und Handling.“

Schon 2015 wurde die Bavaria Cruiser 46 von einer Jury zur „European Yacht of the Year“ in der Kategorie der „Family Cruiser“ auserkoren. Besonders die Kombination von sehr guter Performance und überzeugender Innengestaltung fand dabei Anklang unter den Experten.

Etablierte Werften in der Chartergunst vorne

Auf Platz vier der meistgebuchten Yachten: die Dufour 460 Grand Large. Die Yacht in der 45-Fuß-Klasse bietet eine Version mit vier Kabinen und vier Nasszellen und wird bei 1a Yachtcharter besonders häufig für Herrentörns gebucht. Genusssegler schätzen die Zusatzfeatures wie die geschickt untergebrachte Außen-Pantry mit Barbecuegrill oder auch den für Dufour typischen tiefliegenden Großbaum am Mast, der das Aufspannen und Trimmen des Segels einfach macht. Ebenfalls sehr beliebt bei Charterkunden und damit auf dem fünften Platz ist die Sun Odyssey 440 von Jeanneau. Im Charterbereich ist diese gleichermaßen komfortable wie sportliche Yacht ebenfalls meist in der Vier-Kabinen-Version verfügbar und damit für Herren- und Damentörns besonders gut geeignet.

Für diese Erhebung hat 1a Yachtcharter alle bisherigen Monohull-Buchungen von Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahr 2022 ausgewertet.

Über 1a Yachtcharter:

Die 1a Yachtcharter GmbH ist eine führende Charteragentur für Yachten und Hausboote in der Region D-A-CH. Mit rund 12.000 Schiffen an 250 Stützpunkten in über 40 Ländern hält die Agentur für ihre Kunden online ein umfassendes Portfolio bereit. 1999 als Familienunternehmen gegründet, führen heute die Brüder Marvin und Sebastian Kather das Unternehmen. Unterstützt werden sie dabei von 20 Mitarbeitern. Auf der Bewertungsplattform Trustpilot haben 98 Prozent aller Kunden 1a Yachtcharter mit der Bestnote „Hervorragend“ bewertet – damit liegt 1a Yachtcharter in der Kategorie „Reise & Urlaub“ auf Platz 1 von über 800 Unternehmen.

Bildquelle: Lukas Bender / Unsplash