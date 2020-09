Das sind die Looks der neuen Samoon-Kollektion

Die wilden Siebziger

Ob Paisly, Chain Print oder Veloursleder – mit ihrer Herbst-Winter-Kollektion liefert das Plus Size Label Samoon eine Hommage an die Seventies. Wir zeigen euch unsere Lieblingslooks fĂĽr kurvige Frauen.

Zugegeben, die Looks der Siebziger waren ein bisschen wie der exzentrische Lieblingsonkel. Man musste ihn mögen. Nicht so in den 2020ern! Heute mixt man die Retro-Elemente gekonnt mit modernen, weiteren Schnitten und schon entsteht ein eleganter, urbaner Look. Warme Farbtöne wie Coffee und Caramel versöhnen mit den kühlen Herbst-Temperaturen. Die haptischen Stoffe wirken weich, kuschelig und freundlich. Eben so richtig cozy. Man will die Pieces anfassen, die Materialien fühlen. Genau das Richtige für die kalte, nasse Jahreszeit.

FĂĽr den nötigen Glam ist dabei auch gesorgt. Schwarzes Fake-Veloursleder, trendy Paisley-Prints und burschikose Hemdjacken zeigen, wie man auch 2020 seinen inneren Hippie channeln kann. Kombiniert werden die lässigen Hemden anstelle einer Jacke zum Plisseerock. Wer es noch lässiger mag, kombiniert elegantes Plissee zum sportlichen Hoodie. Um den “Ich komme direkt vom Festival”-Look zu unterstreichen, gibt”s derbe Boots.

Extrem business-tauglich werden die Looks durch die Kombination von Schluppenbluse mit Chain-Design zur Schlagjeans oder einem Fake Leather Skirt. So lieben wir die Seventies, die mit Samoon diesen Herbst auch Einzug in unsere (Home-) Offices halten.

Hier geht es zu unseren Highlights der Samoon Herbst-Winter Curvy-Kollektion.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin fĂĽr Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Credits: Samoon