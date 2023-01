Das Qualitätsmanagement-System der Etengo AG ist ISO 9001 zertifiziert.

Mannheim, 31. Januar 2023. Das Qualitätsmanagement-System der Etengo AG wurde von der DEKRA geprüft und nach ISO 9001 zertifiziert. Während des Zertifizierungsprozesses wurden alle geschäftskritischen Abteilungen und Tätigkeiten des auf IT-Freelancing spezialisierten Personaldienstleisters begutachtet und insgesamt knapp achtzig Prozesse geprüft.

Kern des zertifizierten Qualitätsmanagement-Systems der Etengo AG ist ein zentrales QMS-Tool, das ein permanentes Monitoring der Einhaltung der Qualitätsstandards ermöglicht sowie eine interaktive Prozesslandkarte, die vollständige Transparenz über Tätigkeiten, Systeme und Dokumentationsverweise bietet.

Alexander Raschke, Vorstand der Etengo AG, freut sich über die erfolgreiche Zertifizierung: „Ein hochwertiges Qualitätsmanagement ist heute branchenübergreifend Grundvorrausetzung für eine systematische und kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensprozesse, damit der eigenen Dienstleistungsqualität und letztlich auch des Kundennutzens.“ Die offizielle Zertifizierung des Etengo Qualitätsmanagement-Systems bestätigt für ihn die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre und unterstützt das nachhaltige Wachstum entsprechend der Unternehmensstrategie des Mannheimer Personaldienstleisters. „Unser Ziel war, die Qualität unseres bewährten Qualitätsmanagement-Systems extern bestätigen zu lassen. Deshalb war es uns wichtig, mit erfahrenen Auditoren zusammenzuarbeiten, die unsere Prozesse auch mit einer kritischen Outside-In- und auch Benchmarking-Sichtweise überprüfen, um ggf. weitere Optimierungspotenziale zu identifizieren.“ Etengo hat sich daher bewusst für die DEKRA entschieden, deren Auditoren über langjährige, branchenübergreifende Erfahrung in der Zertifizierung von Managementsystemen verfügen.

Nach der erfolgreichen Zertifizierung des qualitätssichernden Management-Systems definiert Christoph Kugelmann, COO der Etengo AG, die nächsten Schritte: „Als nächstes werden wir unser Umweltmanagementsystem und zusätzliche Management Systeme zertifizieren lassen, um weitere Effizienzpotentiale hinsichtlich Wirksamkeit und Anwendung zu heben.“

Die Zertifizierung nach ISO 9001 ist die bedeutendste nationale und internationale Norm im Qualitätsmanagement und ein weltweit anerkannter Standard. Für eine erfolgreiche Zertifizierung müssen die Kernprozesse beginnend von der Auftragsvergabe über die erfolgreiche Implementierung von Produkten und Dienstleistungen und der Qualitätssicherung nach modernsten Ansprüchen geregelt sein.

Die Etengo AG gestaltet als spezialisierter Personaldienstleister für IT-Freelancing die Grundlage der digitalen Zukunft: Mit rund 200 Mitarbeiter:innen organisiert das Unternehmen mit Sitz in Mannheim, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Dresden und Köln für seine Kunden – Unternehmen aller Größen und aller Branchen – den projektbasierten Einsatz hochqualifizierter Digital- und IT-Spezialist:innen und hilft ihnen so, ihre IT-basierten Visionen zu verwirklichen und ihre digitale Zukunft zu gestalten.

