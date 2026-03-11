Das „pinard“ – Fachwissen und Inspiration von Hebammen für Hebammen

Erneute Rekordbeteiligung an der Fortbildung von Pädia

Heppenheim, 11. März 2026 – Ein Gemeinschaftserlebnis, das bildet, motiviert und stärkt: So darf sich der „pinard“ Großkongress für Hebammen zu Recht nennen. Am 28. Februar 2026 nahmen knapp 1.400 Teilnehmerinnen an der Veranstaltung im ehemaligen Bonner Bundestag teil. Dies zeigt die Bedeutung und Beliebtheit praxisnaher und zertifizierter Fortbildungen von Pädia, die das pharmazeutische Familienunternehmen auch ganzjährig für diese wichtige Berufsgruppe anbietet.

Rund 800 Hebammen folgten Ende Februar der Einladung des Familienunternehmens Pädia und kamen zum Hebammenkongress pinard, der bereits zum dritten Mal stattfand, 600 waren online dabei. Der wiederholte Erfolg des pinard Großkongresses basiert auf einer Mischung aus hochkarätiger Wissensvermittlung und einer Atmosphäre, die Raum für Freude und Austausch schafft. Die Entscheidung für den geschichtsträchtigen Plenarsaal des ehemaligen Bundestags in Bonn als Veranstaltungsort verlieh dem Tag einen bedeutungsvollen Rahmen und würdigte die gesellschaftliche Rolle des Hebammenberufs.

Ein Programm von und für Hebammen

Herzstück des Kongresses war das gezielt von und für Hebammen konzipierte Programm. Entworfen wurde es gemeinsam mit dem Hebammenbeirat, dem unter anderem Bettina Kraus und Valerie Larsen angehörten. Ein erfahrenes Referententeam beleuchtete darin Fachthemen wie „Adipositas in der Schwangerschaft“ (Prof. Michael Abou-Dakn) und „Endometriose“ (Prof. Mandy Mangler). In den Pausen nutzten die Hebammen vor Ort die Zeit für regen Austausch an den Messeständen, während die Online-Teilnehmerinnen durch digitale Aktionen wie einen Fotowettbewerb eingebunden wurden. Den krönenden Abschluss bildete, wie bereits 2024, ein „Poetic Recording“: Die Poetry-Slammer Dominique Macri und Lars Ruppel fassten die Essenz des Tages in einem Gedicht zusammen und ernteten dafür Standing Ovations.

Kommende Fortbildungen 2026 für Hebammen von Pädia

Der erfolgreiche Kongress ist für Pädia ein zentraler Baustein des umfassenden Engagements für Hebammen. Ergänzend zu diesem Highlight bietet Pädia mit der etablierten Fortbildungsreihe „consilium Hebamme“ gezielte Nachmittagsveranstaltungen an. Diese praxisnahen, produktneutralen und zertifizierten Fortbildungen vermitteln aktuelles medizinisches Wissen und verbinden moderne wissenschaftliche Erkenntnisse mit bewährten traditionellen Heilmethoden, um Hebammen im Berufsalltag zu stärken.

Für 2026 sind folgende Termine geplant:

– 25. März 2026, München: consilium Hebamme – Mythen, Stillen, Symmetrien

– 4. November 2026, Heidelberg: consilium Hebamme – Wochenbettbetreuung

Weitere Informationen und Impressionen vom pinard Kongress und aktuellen Fortbildungsveranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite: https://www.paedia.de/fachkreise/hebamme/pinard/

Über Pädia

Die Pädia GmbH ist auf Produkte für die Kindergesundheit spezialisiert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Kinderheilkunde entwickelt und vertreibt das Unternehmen hochwertige und sichere Präparate, die den besonderen Bedürfnissen der jüngsten Patienten entsprechen. Das Unternehmen mit Sitz in Heppenheim ist eine 100%ige Tochter der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH.

