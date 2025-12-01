Erinnerungen retten und Emotionen schenken

[Osnabrück, 25. November 2025] – Während die Suche nach dem idealen Weihnachtsgeschenk beginnt, weist die F&G Digitalspezialist GmbH auf eine Geschenkidee hin, die materiellen Werte übersteigt: die Digitalisierung alter analoger Film- und Bildmaterialien oder Fotoalben.

In deutschen Haushalten lagern noch immer hunderte Millionen von VHS-Kassetten, Super-8-Filmen, Dias, Fotos und Fotoalben. Diese Medien verblassen, zerfallen oder sind durch das Aussterben der Abspielgeräte längst unzugänglich geworden. Die Digitalisierung rettet diese unwiederbringlichen Momente und macht sie neu erlebbar.

Warum Erinnerungen das perfekte Weihnachtsgeschenk sind

„Ein Pullover wird irgendwann aussortiert, aber ein Video der eigenen Kindheit oder die Dias der Hochzeitsreise bleiben für immer“, sagt Dr. Hans-H. Graen, Geschäftsführer bei digitalspezialist. „Die Digitalisierung ist nicht nur ein technischer Prozess, sie haucht alten Erinnerungen neues, digitales Leben ein. Gemeinsame Erinnerungen aus alten Tagen als Videokassette, Schmalfilm, oder als Dia, Foto, oder Fotoalbum werden so wieder neu entdeckt.“

Gerade zu Weihnachten, wenn die Familie zusammenkommt, stiften geteilte Erinnerungen die größte Freude. Ein aufbereitetes Familienvideo auf einem USB-Stick oder eine digitale Diashow weckt Emotionen und sorgt für Gesprächsstoff am Festtisch.

Der Verfall droht, Eile ist geboten!

Die Digitalisierung hat mehrere Vorteile:

1.Sicherung in digitaler Form: Die Bilder und Filme sind so vor Alterung und physischem Verfall geschützt.

2.Einfache Zugänglichkeit: Die Medien können auf Smartphone, Tablet oder Smart-TV angesehen und geteilt werden.

3.Platzsparende Archivierung: Digital gespeicherte Bilder und Filme können sehr platzsparend auf USB-Stick, DVD oder Festplatten gelagert werden und sind einfach zu transportieren. Große Film- oder Dia-Archive werden so überflüssig.

Neben der Digitalisierung von Film- und Fotomaterialien bietet digitalspezialist auch die Digitalisierung von kompletten Fotoalben an ohne Bilder oder Accessoires zu entnehmen. Das Original Fotoalbum bleibt unversehrt! Die Ausarbeitung als fertiges, modernes Hard Cover-Fotobuch in beliebiger Auflage wird ebenfalls angeboten.

digitalspezialist empfiehlt, die Digitalisierung jetzt zu beauftragen, um die aufbereiteten Erinnerungen pünktlich zum Fest unter den Weihnachtsbaum legen zu können. Alle Aufträge, die bis zum 15.12.2025 bei F&G Digitalspezialist GmbH in unserem Digitallabor eingegangen sind, werden noch rechtzeitig zum Fest bearbeitet. Aufträge mit Druckanteilen dauern ca. 12 Werktage. Weitere Informationen finden Sie unter www.digitalspezialist.shop .

Die F&G Digitalspezialist GmbH gilt als eines der größten und technisch fortgeschrittensten Fotolabore in Europa in diesem Segment. Eigenentwicklungen für die verwendete Hardware zur Digitalisierung sowie für die Anlagensteuerung und Bildoptimierung finden bei digitalspezialist Verwendung. Der Service wird sowohl vom Fotofachhandel als auch von großen Vertriebskanälen in Deutschland und Europa genutzt. Der Online-Vertrieb für Endkunden erfolgt über die eigene Website www.digitalspezialist.shop

digitalspezialist bietet als einziger Digitalisierer TÜV-zertifizierte Produkte und ist TOP Dienstleister 2025. Mehr als 8.500 Kunden bewerten den Service mit SEHR GUT.

Kontakt

F&G Digitalspezialist GmbH

Hans-H. Graen

Sutthauser Str. 76

49080 Osnabrück

0541 2028170



http://www.digitalspezialist.shop

