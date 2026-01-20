MEGASONEX®-Die Ultraschallzahnbürste

Das perfekte Valentinstag-Geschenk für seine Liebsten

Das ist doch ein perfektes Geschenk zum Valentinstag, dem Tag für Liebende! Wer ein solches Geschenk erhält, über das man sich nicht nur an diesem Tag erfreuen kann, weiß: da wurde an mich gedacht. Damit ich gesund bleibe.

Das Komplettangebot MS8 von MEGASONEX®

Da ist alles dabei, was für die Mundgesundheit erforderlich ist. Angefangen bei der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste, die die Zähne mit 96 Millionen Ultraschall-Luftschwingungen mit einer Frequenz von 1,6 MHz sehr sorgfältig und zusätzlich mit sanften 9.000 oder 18.000 Schallschwingungen reinigt. Zwei verschiedene Bürstenaufsätze – glatt oder mit feinen Wellen, die dank der polierten Spezialborsten keinerlei scharfe Kanten haben. Die kleine Ladestation, USB-Kabel und Stecker, schmales Reiseetui, das sogar in die Handtasche passt und der geniale Ultraschall-Zungenreiniger. Dank NiMH-Akku kann man die Bürste sogar im Flugzeug mitnehmen. Eine 36-monatige Garantie (Modell M8-S) inklusive kostenlosem Batteriewechsel ist im Preis inbegriffen. Das Handstück ist innerhalb weniger Tage wieder einsatzbereit.

Dazu die MEGASONEX® Zahnpasta

Wenn schon was Gesundes verschenken, dann muss natürlich auch die Zahnpasta dazu passen. Eine kleine Geschmacksprobe ist ja im Komplettangebot vorhanden. Man kann die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste zwar mit jeder Zahnpasta seiner Wahl benutzen, aber diese Zahnpasta ist wirklich etwas sehr Besonderes. Es ist ja bekannt, dass 90% der Wirkung beim Zähneputzen von der Zahnbürste abhängt. Weiche und polierte Borsten kombiniert mit Ultraschall sind optimal und sehr schonend für die tägliche Zahnpflege, auch bei zusätzlicher Nutzung der Schallfunktion mit entweder 9.000 oder 18.000 Schwingungen. Wenn die Zahnpasta dann noch einen geringen RDA-Wert von unter 100 ausweist, werden keine Schäden durch das Putzen entstehen. Die MEGASONEX® Zahnpasta liegt mit einem RDA-Wert von 47 mehr als die Hälfte darunter und gehört somit zu den am wenigsten abrasiven Zahnpasten auf dem Weltmarkt.

Mit diesem Geschenk macht man ganz sicher viel Freude. Und nicht nur am Valentinstag!

MEGASONEX®. DIE Ultraschallzahnbürste

