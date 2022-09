Perfekte Sicherheit für alle Transporte, das ganze Jahr

Besonders in der kalten Jahreszeit ist oft die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet. Wenn Eis und Schnee auf den Dächern der LKWs liegen bleiben, entstehen besondere Gefahrenmomente. Herunterfallendes Eis und Schneereste sind häufig der Grund für gefährliche Verkehrs-Situationen, welche Unfälle oder schwere Schäden zur Folge haben. Daher ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, vor Antritt der Fahrt das Dach seines Wagens von Eis und Schnee, aber auch von Ästen und Laub zu befreien. Entstehen durch Nichtbeachtung Schäden, so ist er hierfür verantwortlich und haftbar. Unternehmer müssen ihre Angestellten hierzu entsprechend unterweisen und aufklären. Bei schlechtem Wetter in Herbst und Winter gestaltet sich die Beseitigung von den genannten Dachlasten, gerade bei großen Fahrzeugen, schwierig. Die Steigtechnik-Traditionsmarke KRAUSE hat hierfür eine innovative Lösung: Das original KRAUSE EisfreiGerüst-System.

Die perfekte Lösung für ganzjährig sicheres Fahren

Das Krause EisfreiGerüst-System ist die ideale Lösung für das Entfernen von Rückständen aller Art vom Dach eines Fahrzeugs. Es ist über das gesamte Jahr nutzbar und bietet hervorragende Zugangsmöglichkeiten. Das System des Alsfelder Herstellers ist eine großartige Lösung für Unternehmen und Fahrzeugführer. Es ist in verschiedenen Größen von 6m bis 15m erhältlich, so dass es für jeden LKW oder jedes Nutzfahrzeug geeignet ist. Der rutschsichere Treppenaufstieg aus Stahl-Gitterroststufen sorgt beim Auf- und Abstieg für maximale Sicherheit. So gelangen Nutzer schnell und sicher auf die Arbeitsplattform. Das System der Alsfelder Spezialisten für Arbeiten in der Höhe ist nicht nur für Herbst und Winter geeignet. Ganzjährig bietet es optimale Bedingungen, um Fahrzeuge zu reinigen oder Wartungen durchzuführen. Dank des dreiteiligen Seitenschutzes und der Stahlloch-Beläge der TÜV-geprüften Steiglösung ist sicheres und komfortables Arbeiten bei jedem Wetter problemlos möglich.

Perfekt auf jeden Boden anpassbar und individuell konfigurierbar

Auch der Untergrund spielt dabei keine Rolle, denn das Gerüst-System kann durch stufenlos nivellierbare Spindelfüße selbst auf unebenen Untergründen standsicher verwendet werden. Es passt sich optimal dem vorhandenen Gelände an. Für den mobilen Einsatz kann bei Bedarf auch eine Version mit Rollen angeboten werden. Für spezielle Anforderungen entwickelte KRAUSE viele Erweiterungen und bietet sinnvolles Zubehör. Damit ist das Gerüst das ideale Arbeitsgerät für jede Situation. Beispielsweise kann mit dem Geländer-Erweiterungsset die untere, zweite Plattform ebenfalls als Lauffläche genutzt werden. Das Zertrümmern von Eisplatten ermöglicht der optional erhältliche Eisräumer mit seinen Hart-PVC-Köpfen. Dank seines extralangen Stiels sowie der Gummilippe kann mit ihm Schnee und Eis leicht entfernt werden. Nach dem Einsatz lässt sich dieser sicher und platzsparend im passenden Halter verstauen. Ein Schrankenset mit Warntafel am Treppengang schützt vor unbefugtem Betreten des Gerüsts.

Das Original – von Verbänden empfohlen!

Das original KRAUSE EisfreiGerüst-System wird von zahlreichen Verbänden und Organisationen bundesweit empfohlen. Es ist die richtige Steiglösung für Autohöfe, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Individuelle Vor-Ort-Montagen und eine Sicherheitsprüfung gemäß den Vorgaben der „BetrSichV an Arbeitsmitteln“ runden das Angebot von KRAUSE ab. Weitere Informationen zum EisfreiGerüst-System erhalten Sie unter: www.krause-systems.de/eisfrei

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0

jung@team-digital.de

http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

jung@team-digital.de

https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.