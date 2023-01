DAS NEUE ZENZI BEACH IM JUMEIRAH ZABEEL SARAY

Er ist der Inbegriff des Barfuß-Boho-Chic: Der Zenzi Beach Beach-Club in Dubai ist von der Seele Südamerikas inspiriert und lädt seine Gäste ein, entspannten Luxus zusammen mit exquisiter Kulinarik zu genießen.

Dubai/ München, 17. Januar 2023: Mit Blick auf den unberührten Strand von Palm Jumeirah ist der Zenzi Beach im Jumeirah Zabeel Saray in diesem Winter das heißeste neue Beach-Club Ziel in Dubai. Zenzi Beach begeistert mit kulinarischen Erlebnissen wie einem wöchentlichen Brunch, à-la-Carte Menüs und einem Pool- und Strand-Tagespass für alle, die die Sonne, den Sand und alles Lebendige mit einem Hauch von Boho-Chic lieben. In der exklusiven und relaxten Atmosphäre auf der Palm Jumeirah stellt Zenzi Beach einzigartige Aromen aus der südamerikanischen Küche sorgfältig zusammen und verwöhnt seine Gäste mit verlockenden Angeboten:

-Zenzi Beach Dining Experience | Mit faszinierendem Blick auf den Strand und die Palm Jumeirah werden die Besucher an der Bar mit ihrem Lieblingscocktail empfangen und fühlen den warmen Sand unter ihren Füßen, während sie das exquisite á-la-Carte-Menü genießen. Das von der südamerikanischen Küche inspirierte Menü von Küchenchef Richard Glaze, begeistert mit seinen exotischen und maritim anmutenden Geschmacksrichtungen. Frische und leichte Zutaten wie Guacamole, Gambas à la Chalaca, Calamares con Ocopa oder eine ausgezeichnete Kollektion von Ceviches wie de Hamachi, Aguachile de Atun und Zapallo Italiano begleiten die Gäste auf eine kulinarische Boho-Chic Reise. Bei den Hauptgerichten wählen die Besucher des Zenzi Beach zwischen Pizza und Pasta oder entscheiden sich für Pollo á la Parrilla, Chuletas de Borrego oder Bife de Ancho. Für einen süßen und erfrischenden Abschluss des kulinarischen Erlebnisses steht eine Auswahl verführerischer Desserts bereit, darunter Churros, Choco-Torta und Tres Leches Pinacolada.

https://www.jumeirah.com/en/dine/dubai/zabeel-saray-zenzi-beach

Splash Pass by Zenzi Beach | Der pulsierenden Stadt entfliehen und einen erfrischenden Tag am Pool und Strand genießen: Einen Kilometer zieht sich der herrliche, unberührte Strand von Palm Jumeirah, zu dem der 59 Meter lange Infinity-Pool eine erfrischende Alternative bietet. Hier planschen die Kinder oder amüsieren sich in Sinbad’s Kids Club mit In- und Outdoor-Aktivitäten. | Verfügbare Pakete:

Sunlounges: Sonntag bis Freitag | 9 Uhr bis Sonnenuntergang | Erwachsene: 90 EUR, Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 45 EUR | inkl. kostenlosem F&B-Angebot, Erfrischungen am Strand und unbegrenztem Wasser

Daybeds: Sonntag bis Samstag | 9 Uhr bis Sonnenuntergang |

inkl. 1 Daybed + 2 Sunlounges | 250 EUR pro Tag für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 12 Jahre | 175 EUR einlösbar auf F&B

https://www.jumeirah.com/en/offers/category-offers/dine/jumeirah-zabeel-saray-zenzi-beach/zenzi-beach-brunch

Jardin Rose by Zenzi Beach | Der üppige Samstagsbrunch mit einem kulinarischen Angebot an kontinentalen Favoriten und Köstlichkeiten. | Verfügbare Pakete:

Brunch-Pakete: Ab 90 EUR mit Soft Drinks

Brunch mit Pool- und Strandzugang: ab 115 EUR für das Package mit alkoholfreien Getränken

https://www.jumeirah.com/en/offers/category-offers/wellness/jumeirah-zabeel-saray/splash-pass-at-zenzi-beach

