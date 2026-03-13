DAS NEUE TOUGHBOOK 56 DEFINIERT ERGONOMIE UND ROBUSTHEIT FÜR MOBILE MITARBEITENDE NEU

Das KI-gestützte TOUGHBOOK 56 setzt neue Maßstäbe in Sachen Konnektivität und Leistung. Zudem verbessert die ErgoGrip-Technologie von Panasonic die Ergonomie für Außendienstmitarbeiter erheblich.

Das TOUGHBOOK 56 stellt den bislang größten Entwicklungsschritt von Panasonic im Bereich kompakter, robuster und ergonomischer Mobilität dar. Erhältlich ab Mai 2026 und als Nachfolger des erfolgreichen TOUGHBOOK 55 ist das neue Modell das erste robuste Notebook von Panasonic, das die „Engineered for Motion“-Philosophie verfolgt. Dabei steht neben einer verbesserten Konnektivität und Leistung auch die perfekte Ergonomie für mobile Mitarbeitende in Bereichen wie Verteidigung, Technischer Außendienst, Versorgungswirtschaft und Automobilindustrie im Vordergrund.

Wegweisende robuste End-to-End-Konnektivität

Als Weltneuheit im Bereich robuster Mobilität ermöglicht das TOUGHBOOK 56 mobilen Mitarbeitenden, bis zu drei kabelgebundene LAN-Verbindungen gleichzeitig zu nutzen – mit Verbindungsgeschwindigkeiten von schnellen 1 GB, 2,5 GB und 10 GB . Bei Verwendung aller drei LAN-Verbindungen kann der Benutzer die für eine bestimmte Anwendung effizienteste Verbindung auswählen und so die Effizienz steigern.

Zum Beispiel können Benutzer mit dem 10 GB-LAN-Modul eine 80 GB große Datei in nur 95 Sekunden übertragen. Das kann bei datenintensiven Tätigkeiten hilfreich sein, damit Nutzer Daten von drei Geräten gleichzeitig herunterladen können, während Konfigurationsprofile und Updates schnell bereitgestellt werden. In Telekommunikationsunternehmen können Mitarbeitende schnelle Glasfasertests und Netzwerkupdates durchführen sowie Felddaten und IoT-Sensorausgaben zügig übertragen. F&E-Teams in der Automobilindustrie können Diagnosen über separate Netzwerkkanäle durchführen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und Arbeitsabläufe ohne Unterbrechungen aufrechterhalten werden.

Das TOUGHBOOK 56 kombiniert Wi-Fi 7- und Bluetooth 5.4-Konnektivität und bietet optional integrierte Unterstützung für private 4G- und 5G-Netzwerke.

„Das TOUGHBOOK 56 wurde für Teams entwickelt, die in jeder Umgebung schnell arbeiten müssen. Es ist das Ergebnis vieler kleiner Verbesserungen, die sich zu einem erheblichen Fortschritt in der robusten Mobilität summieren. Es ist das bislang ergonomischste Notebook von Panasonic“, sagt Dirk Weigelt, Senior Product and Solutions Manager bei Panasonic TOUGHBOOK. „Mit marktführender Leistung, Edge-AI-Verarbeitung und hervorragender Konnektivität definiert das TOUGHBOOK 56 die Grenzen des Möglichen neu. Zukunftssicher, kompakt und robust.“

Erhöhte On-Screen-Effizienz

Das TOUGHBOOK 56 hat die gleiche Form wie das TOUGHBOOK 55. Der 14-Zoll-Bildschirm hat jedoch jetzt ein Seitenverhältnis von 16:10, während das 55 ein Seitenverhältnis von 16:9 aufwies. Auf dem nun größeren Bildschirmbereich können mobile Mitarbeitende KI-gestützte Visualisierungen mit umfassenden Daten besser erfassen – insbesondere, wenn sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen.

Das TOUGHBOOK 56 ist zudem als Modell mit kapazitivem 10-Finger-Touchscreen erhältlich. Es verfügt über eine verbesserte Version des Auto-Touch-Modus von Panasonic. Dieser erkennt nun automatisch, ob der Benutzer das Gerät mit Fingern, Handschuhen, Stiften bedient und schaltet sofort in den gewünschten Modus. Auf diese Weise müssen Außendienstmitarbeitende nicht mehr den Bildschirmmodus manuell wechseln, was wertvolle Zeit spart.

Das TOUGHBOOK 56 bietet eine Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m² für den Einsatz in hellen Außenumgebungen. In dunklen Umgebungen lässt sich die Helligkeit auf 1 cd/m²4 reduzieren. So blendet das Display die Benutzer nicht und stellt zugleich die gewünschte Diskretion in sensiblen Umgebungen sicher.

Performance der nächsten Generation

Das TOUGHBOOK 56 verfügt über die leistungsstärkste Intel® AI Boost Neural Processing Unit (NPU), die bislang in einem TOUGHBOOK verbaut wurde. So lassen sich geschäftskritische Daten am Edge sammeln, speichern und analysieren, auch ohne eine Cloud-Verbindung. Um sicherzustellen, dass die Gesamtperformance bei KI-gesteuerten Workflows unbeeinträchtigt bleibt, nutzt das TOUGHBOOK 56 den Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 235H mit Intel® vPro®. Für maximale Performance kann der Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265H mit Intel® vPro® die Rechenleistung zusätzlich steigern.

Das TOUGHBOOK 56 läuft unter Windows 11 Pro und ermöglicht es Benutzern, RAM- und SSD-Ausstattung aufzurüsten, um die Verarbeitungsleistung und den Speicherplatz auf dem Gerät weiter zu optimieren. Es ist außerdem mit dem optional erhältlichen AMD Radeon™ W7500M Grafikchip mit 8 GB kompatibel, um die Performance weiter zu steigern. Dies unterstützt Außendienstmitarbeitende dabei, unkompliziert auf detaillierte 3D-Kartierungen, Simulationen und CAD-Software zuzugreifen.

Ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität

Komfort und Effizienz für mobile Außendienstmitarbeitende sind Panasonic besonders wichtig. Dies zeigt sich unter anderem in dem integrierten Tragegriff, mit dem sich das TOUGHBOOK 56 ganz einfach von einem Einsatz zum nächsten transportieren lässt. Der breitere, ausziehbare ErgoGrip-Griff verfügt über eine strukturierte Oberfläche, die ergonomische Belastung reduziert und auch bei längeren Tragezeiten einen sicheren, rutschfesten Halt gewährleistet.

Durch das neu gestaltete, verschlussfreie ErgoGrip-Edge-Design lässt sich das Gerät schnell mit nur einer Hand öffnen – für mehr Nutzerfreundlichkeit unterwegs. Das ErgoGrip Touchpad des TOUGHBOOK 56 verfügt über präzise geformte Tasten, die auch mit Handschuhen oder ohne zu schauen, sicheren Halt und exakte Steuerung gewährleisten.

Marktführende Modularität, Langlebigkeit und Sicherheit

Das TOUGHBOOK 56 setzt Panasonics „Modular-First“-Designphilosophie fort und verfügt über drei Erweiterungsbereiche sowie eine große Auswahl möglicher Ports. Darüber hinaus können aufgrund der Abwärtskompatibilität die meisten Peripheriegeräte des TOUGHBOOK 55 weiterverwendet werden . Dies erhöht die Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit und schützt gleichzeitig bestehende Investitionen.

Das TOUGHBOOK 56 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden mit einer einzigen Ladung. Die Laufzeit lässt sich mit zwei Hot-Swap-fähigen Akkus auf bis zu 24 Stunden verlängern. So können mobile Mitarbeitende darauf vertrauen, dass das TOUGHBOOK 56 auch bei anspruchsvollen Anwendungen eine ganze Schicht im Außeneinsatz durchhält. Diese Zuverlässigkeit maximiert die Produktivität, wenn Nutzer sie am dringendsten brauchen.

Das TOUGHBOOK 56 wurde unter Berücksichtigung der Teststandards MIL-STD-810H entwickelt und verfügt über die Schutzart IP53 für Wasser- und Staubbeständigkeit . Zudem bietet es einen umfassenden, identitätsbasierten Hardware- und Softwareschutz, der Gerätekompromittierungen sowie Treiber- und Firmware-Risiken reduziert. Damit stellt es echte End-to-End-Sicherheit und Verschlüsselung sicher.

Insgesamt bietet das TOUGHBOOK 56 eine durchgehend zuverlässige Performance, inklusive anpassbarer Display-Helligkeit, verlängerter Akkulaufzeit, Langlebigkeit und fortschrittlicher End-to-End-Sicherheit . Diese Eigenschaften machen es zur idealen Lösung für alle, die im Außeneinsatz tätig sind.

Für weitere Informationen zum TOUGHBOOK 56 klicken Sie bitte hier: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/toughbook/toughbook-56

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Devices, B2B-Lösungen und Energiesektor und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Geschäftsbetrieb auf und bildet eine neue, auf das B2B-Geschäft ausgerichtete und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit innovativen Produkten sowie integrierten Systemen und Services zum Erfolg seiner Kunden beizutragen – konsequent ausgerichtet auf die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions Business Division (TOUGHBOOK): Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

– Die Media Entertainment Business Division umfasst den Bereich Visual System Solutions mit einem breiten Portfolio an leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays sowie Broadcast & ProAV. Letzterer bietet Smart-Live-Production-Lösungen aus einem durchgängigen End-to-End-Portfolio, darunter PTZ- und Systemkameras, Camcorder, die IT/IP-Plattform KAIROS, Bildmischer und robotergestützte Lösungen, die weltweit für Live-Events, Sportproduktionen, Fernsehen und xR-Studios eingesetzt werden.

– Der Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) konzentriert sich auf softwaregetriebene Supply-Chain-Lösungen für reale industrielle Einsatzumgebungen und nutzt dabei jahrzehntelange Expertise in den Bereichen Elektronik, Künstliche Intelligenz und Robotik. Ziel ist es, Panasonic Connect zu einem führenden Lösungsanbieter für die gesamte Wertschöpfungskette zu entwickeln – von der Fertigung bis zum Handel.

– Panasonic Factory Solutions Europe vertreibt ein breites Spektrum an Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Robotik- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen und Engineering-Leistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

