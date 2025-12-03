Das neue Rohstoff-Rennen hat begonnen – Linear Minerals steht dort, wo die Weltmacht von morgen entschieden wird

Die Welt spricht von Chipkonflikten, Energiekrisen und Lieferketten – doch unter der Oberfläche tobt ein viel grundlegenderer Wettlauf: der Kampf um die Rohstoffe, die das 21. Jahrhundert antreiben. Lithium für Batterien. Uran für die Rückkehr der Kernenergie. Kupfer für jedes einzelne Kabel, das unsere elektrifizierte Zukunft verbindet. Nickel und Seltene Erden für Hightech, Verteidigung und Digitalisierung.

Während viele Länder hektisch nach neuen Quellen suchen, entsteht eine stille, aber unübersehbare Tatsache: Die wichtigsten Energierohstoffe sind seltener geworden – und politisch sensibler als je zuvor.

Genau in diesem Moment, an diesem historischen Wendepunkt, erscheint ein Unternehmen mit ungewöhnlicher strategischer Positionierung auf dem Radar: Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE).

Ein Portfolio, das exakt jene Metalle abdeckt, um die die Welt ringt

Linear konzentriert sich nicht nur auf einen einzigen Rohstoff – das Unternehmen hat sich bewusst in jene Segmente positioniert, die heute das Rückgrat globaler Energiepolitik bilden. Mit großen Landpositionen in Québec – einem der bestgeordneten Rohstoffgebiete des Westens – verfügt Linear über Zugang zu potenziellen Lagerstätten von Lithium, Uran, Kupfer und Nickel. Diese Kombination ist selten. Und sie entspricht exakt jenen Versorgungslinien, die in Nordamerika aktuell im Fokus von Industrie, Politik und Investoren stehen.

Lithium: Das Augustus-Projekt – direkt neben der einzigen Lithium-Spodumen-Mine Québecs

In der Rohstoffwelt gibt es Standorte, die mehr sind als nur geologische Punkte auf einer Karte. Das Augustus-Projekt von Linear liegt unmittelbar neben der North American Lithium Mine – der einzigen produzierenden Lithium-Spodumen-Mine der Provinz. Bohrungen und Kartierungen zeigen mehrere Kilometer lithiumführender Pegmatite. In einem Markt, in dem die Nachfrage nach Lithium von Elektromobilität und Energiespeicherung getrieben wird, ist die Nähe zu einer aktiven Mine ein Standortfaktor, der häufig strategisches Interesse erzeugt.

Uran & Seltene Erden: Ergebnisse, die das Lac-Marion-Projekt ins Scheinwerferlicht rücken

Weltweit werden Kernkraftkapazitäten wieder hochgefahren, während Seltene Erden zu einem geopolitischen Entscheidungsthema geworden sind. Erste Arbeiten auf Lac Marion bestätigten mehrere Uranvorkommen mit teils außergewöhnlichen Gehalten. Gleichzeitig wurden relevante Konzentrationen seltener Elemente beobachtet – eine Kombination, die in Zeiten wachsender Nachfrage an Bedeutung gewinnt.

Kupfer, Nickel, Gold: Das metallische Rückgrat der Energie- und Industriewende

Das Lac-Coulombe-Projekt ergänzt das Portfolio mit hochgradigen Kupferzonen sowie Gold- und Nickel-Anomalien. Kupfer gilt als Hauptmetall der Elektrifizierung – von Stromnetzen über Rechenzentren bis hin zu erneuerbaren Energien. Nickel bleibt essenziell für viele moderne Batterietechnologien. Linear verfügt damit über mehrere mögliche Zugänge zu genau den Metallen, die in nahezu jedem Ausblick zur Energiesicherheit eine zentrale Rolle spielen.

Warum die Aktien von Linear Minerals Corp. gerade jetzt spannend sind

Was Linear Minerals derzeit interessant macht, ist nicht ein einzelnes Projekt, sondern die Kombination aus Standort, Timing und Rohstoffmix. Das Unternehmen sitzt in einem geopolitisch sicheren Gebiet, erkundet mehrere der gefragtesten kritischen Metalle gleichzeitig und arbeitet in unmittelbarer Nähe bestehender Infrastruktur und aktiver Produzenten. Für Marktbeobachter entsteht daraus ein seltenes Profil: Ein Explorer mit mehreren strategischen Hebeln in einem Moment, in dem der globale Wettlauf um kritische Rohstoffe schneller und härter geworden ist als je zuvor.

Und genau deshalb gilt die Aktie von Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) aktuell als besonders spannendes Investmentthema – vor allem für Anleger, die sich frühzeitig in den langfristigen Trend kritischer Energierohstoffe positionieren möchten.

10 Gründe, warum Linear Minerals Corp. jetzt ins Zentrum der neuen Rohstoffordnung rückt

1. Linear sitzt exakt auf den Metallen, die das Rückgrat der Zukunft bilden

Die Welt beschleunigt ihre Net-Zero-Strategien, Energiesysteme werden umgebaut, Stromnetze global erweitert – und genau hier werden Lithium, Uran, Kupfer und Nickel zu den Säulen der neuen Energiewirtschaft. Die erste angehängte Grafik macht es unmissverständlich: Diese vier Metalle werden das „Backbone of the Future“. Linear fokussiert sich exakt auf diese strategischen Elemente – ein Timing, das kaum besser sein könnte.

2. Québec: ein geopolitischer „Safe Haven“ in einer unsicheren Welt

Während geopolitische Spannungen Lieferketten empfindlich treffen, gilt Québec als eine der stabilsten, rohstofffreundlichsten und energiepolitisch solidesten Regionen der westlichen Welt. Regierungen drängen auf nationale und verbündete Rohstoffquellen – genau dort, wo Linear bereits operiert. In Zeiten weltweiter Rohstoffkonzentration ist dieser Standort ein strategischer Wettbewerbsvorteil.

3. Ein Portfolio, das exakt die global am stärksten nachgefragten Rohstoffe abdeckt

Die zweite Grafik betont die Ausrichtung: Lithium, Uranium, Nickel, Copper. Dies sind die Metalle, ohne die Batterien, Stromnetze, KI-Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und Reaktoren nicht existieren können. Linear ist nicht zufällig breit aufgestellt – das Unternehmen verfügt bewusst über ein Portfolio, das den Kern der Energiewende trifft.

4. Lithiumprojekt direkt neben der einzigen aktiven Lithium-Mine Québecs

Der Lithium-Boom ist real, die Nachfrage wächst rasant – und Linear besitzt ein Projekt, das unmittelbar an die North American Lithium Mine grenzt, die einzige produzierende Spodumen-Mine der Region. In der Rohstoffwelt ist Nachbarschaft zu einer aktiven Mine ein extrem seltener Vorteil. Explorationsunternehmen mit solcher Lageattraktivität geraten regelmäßig in das Visier größerer Branchenakteure.

5. Kilometerlange Lithium-Strukturen mit nachgewiesenen Pegmatiten

Mehrere Kilometer lithiumführender Pegmatite – kartiert, beprobt, erkundet. Die Geologie entspricht der des aktiven Minengebiets in direkter Nachbarschaft. Für ein Explorationsunternehmen bedeutet das: Strukturelle Kontinuität, hohes Entdeckungspotenzial und geologische Wahrscheinlichkeit für weiterführende Arbeiten.

6. Uran und Seltene Erden: kritische Metalle in einem geopolitischen Zeitalter

Das Lac-Marion-Projekt lieferte Uranproben von beachtlicher Stärke und gleichzeitig signifikante Werte seltener Elemente. In einer Welt, die ihre Kernkraftprogramme wieder hochfährt und ihre technologische Souveränität zu sichern versucht, sind Uran und Seltene Erden Metalle, die politische wie wirtschaftliche Bedeutung besitzen. Linear ist in beiden Klassen vertreten.

7. Kupfer und Nickel: unverzichtbar für Elektrifizierung & Hightech

Kupfer ist der „Blutkreislauf“ der Elektrifizierung – vom Stromnetz bis zum Rechenzentrum. Nickel bleibt ein Schlüsselfaktor der Batteriechemie. Linears Projekt Lac Coulombe zeigt hochgradige Kupferbefunde und Nickel-Anomalien. Ein Explorer, der Lithium, Uran, Kupfer und Nickel gleichzeitig abdeckt, besitzt eine seltene systemische Relevanz.

8. Infrastruktur, die Jahre der Entwicklung erspart

Viele Explorer arbeiten in unerschlossenen Regionen. Linear nicht. Die Projekte liegen an Straßen, nahe Energieanschlüssen, Arbeitskräften, Logistik und Bergbauinfrastruktur. Jeder dieser Faktoren reduziert Risiken und beschleunigt zukünftige Entwicklungswege.

9. Ein Team, das bereits bedeutende Entdeckungen in Nordamerika begleitet hat

Erfahrene Geologen und Projektentwickler mit historisch nachweisbaren Erfolgen bilden das Fundament der Unternehmensstrategie. Solche Teams sind in der frühen Projektphase oft der entscheidende Hebel zwischen Potenzial und tatsächlicher Wertentwicklung.

10. Ein einzigartiges Setup für ein Jahrzehnt globaler Rohstoffknappheit

Die angehängten Grafiken bringen es auf den Punkt: Die Welt braucht in rasendem Tempo mehr kritische Metalle – gleichzeitig spitzt sich die geopolitische Konkurrenz zu. Nationen sichern sich neue Quellen, Industrien kämpfen um Versorgung, Energiewende und Digitalisierung treiben den Bedarf weiter nach oben.

Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) sitzt mit seinem Portfolio genau in dieser historischen Schnittstelle von Nachfrage, Politik und geopolitischer Neuordnung.

Für viele Marktbeobachter entsteht daraus ein außergewöhnlich spannendes Profil: ein Explorer, der zur richtigen Zeit in den richtigen Metallen und der richtigen Region aktiv ist – ein seltenes Zusammenspiel, das sich so nicht oft wiederholt.

Lac Marion – Das Uranprojekt, das gerade leise in den Fokus des globalen Energiemachtspiels rückt

Ein Projekt, das in ein historisches Energieumfeld hineinwächst

Kaum ein Rohstoff erlebt derzeit eine Renaissance wie Uran. Während Staaten ihre Klimaziele verschärfen, Reaktoren reaktivieren oder neue bauen und Energieversorger um Versorgungssicherheit ringen, entsteht eine geopolitische Situation, in der neue Uranprojekte weit mehr sind als reine Explorationsvorhaben – sie werden zu strategischen Bausteinen nationaler Energiepolitik.

Genau in dieses Umfeld schiebt sich das Uranprojekt Lac Marion von Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) mit einer Dynamik, die zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Top-Lage in Québec – einem der am schnellsten wachsenden Uran-Hotspots

Québec entwickelt sich rasant zu einem der spannendsten Uran-Explorationszentren Nordamerikas. Die Region bietet:

• erstklassige geologische Voraussetzungen,

• politische Unterstützung für kritische Rohstoffe,

• stabile Rahmenbedingungen und

• eine Bergbauinfrastruktur, die Entwicklern Jahre spart.

Das Lac-Marion-Gebiet liegt in unmittelbarer Nähe von bedeutenden Uranprojekten anderer Marktteilnehmer – und genau dort hat Linear 49 Mineralclaims über 27,5 km² gesichert.

Die Lage ist nicht nur geologisch, sondern auch logistisch bemerkenswert: Zufahrt über befestigte Straßen, Nähe zu Mont Laurier, Val-d’Or und Ottawa – ein seltenes Setup für Uranexploration in Nordamerika.

Fünf Uran-Vorkommen – und Proben, die sofort die Aufmerksamkeit der Branche geweckt haben

Bei ersten Arbeiten im Sommer 2024 wurden fünf Uran-Vorkommen bestätigt. 28 Proben wurden analysiert – mit Ergebnissen, die unter Explorern gern als „signifikante Erstsignale“ bezeichnet werden.

Uran (U₃O₈):

• Werte zwischen 10 ppm und 4.630 ppm

• Sechs Proben über 1.000 ppm – ein starkes geologisches Indiz für potenziell strukturgebundene Uranmineralisierung

Seltene Erden (REE):

• Gesamtgehalte zwischen 302 ppm und 1.009 ppm

• Einschließlich leichter REE (bis 512 ppm) und schwerer REE (bis 625 ppm)

Diese Kombination aus Uran und Seltenen Erden ist bemerkenswert – zwei Rohstoffgruppen, die derzeit zu den geopolitisch sensibelsten zählen.

Warum Lac Marion die Aktien von Linear Minerals Corp. so interessant macht

Lac Marion vereint mehrere Faktoren, die im Uranmarkt ausgesprochen selten gleichzeitig auftreten:

1. Geologischer Rückenwind

Mehrere bestätigte Vorkommen + starke U₃O₈-Werte + REE-Anomalien = ein Explorationsprofil, das in einem wachsenden Uranzyklus hohe Relevanz besitzt.

2. Strategische Lage in einer sicheren westlichen Jurisdiktion

In Zeiten globaler Lieferkettenrisiken gewinnt jedes Projekt in Kanada zusätzlich an Gewicht.

3. Infrastruktur, die Entwicklungszeit drastisch verkürzt

Straßenzugang, erreichbare Städte, etablierte Bergbaugebiete – all das spart Kosten, Zeit und Risiko.

4. Politisch gefördertes Umfeld für kritische Rohstoffe

Québec unterstützt die Entwicklung strategischer Rohstoffe – ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.

5. Ein Projekt, das in das globale Energiegespräch passt

Uran ist wieder im Zentrum der Energie- und Klimadebatte – und Anbieter neuer Ressourcen rücken automatisch in den Blick.

Für viele Marktbeobachter entsteht daraus ein Projekt, das weit über seine erste Explorationsphase hinaus Bedeutung gewinnt: Lac Marion trifft den Zeitgeist – technologisch, politisch und energiewirtschaftlich.

Ein Uranprojekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort

In einem Moment, in dem Uran zu einem der gefragtesten und strategischsten Rohstoffe der Welt wird, entwickelt sich Lac Marion zu einem der vielversprechendsten Frühphasenprojekte in Québec. Es verbindet Geologie, Lage, Infrastruktur und Timing zu einem Profil, das die Aufmerksamkeit von Analysten, Branchenbeobachtern und langfristig orientierten Investoren gleichermaßen auf sich zieht. Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) positioniert sich mit Lac Marion exakt dort, wo die nächste Phase der globalen Energieordnung entschieden wird.

Augustus Lithium – Ein Projekt am Hotspot der nordamerikanischen Energiewende

Ein Lithiumprojekt zur genau richtigen Zeit

Während die Welt auf Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und klimaneutrale Industrie umstellt, wird Lithium zum begehrtesten Rohstoff des Jahrzehnts. Genau hier setzt das Augustus-Lithiumprojekt an – strategisch gelegen, geologisch überzeugend und eingebettet in eine Region, die heute zu den wichtigsten Lithiumzentren Nordamerikas zählt.

Direkt neben Québecs einziger aktiver Lithium-Mine

Augustus grenzt unmittelbar an die North American Lithium (NAL) Mine, die einzige produzierende Spodumen-Mine Québecs. Diese seltene Nachbarschaft bedeutet: erstklassige Infrastruktur, bewährte Geologie und ein Umfeld, das von führenden Lithiumunternehmen geprägt wird. Für ein Explorationsprojekt ist diese Kombination außergewöhnlich.

Über 5 km Lithium-Pegmatite – bestätigt durch intensive Exploration

Mehrere Explorationskampagnen – darunter über 16.000 m Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen, Kartierungen und Kanalproben – haben das Projekt enorm erweitert. Heute umfasst Augustus einen über 5 km langen Trend aus lithiumführenden Pegmatiten, darunter:

• die Main Augustus Zone,

• die Beluga Zone,

• hochgradige Bella-Zone (bis 2,5% Li₂O in Proben),

• sowie eine neue 1,7-km-Struktur aus Drohnen-Geophysik.

Solch ein ausgedehnter Pegmatitkomplex ist in Québec selten – und in direkter Nähe zu einer produzierenden Mine noch seltener.

Explorations-Highlights, die Investoren aufmerksam werden lassen

• 83 m Pegmatit in Bohrkernen

• 23 m mit 1,29% Li₂O ab 126 m Tiefe

• 14 m mit 1,6% Li₂O in Kanalproben

• Lithiumzonen mit >0,8% Li₂O über 800 m Länge und 300 m Tiefe

Das Programm zeigt: Die Mineralisierung ist kontinuierlich, breit und offen in Tiefe und Streichrichtung – ein starkes Signal in einer Frühphase.

Metallurgie, die echtes Potenzial erkennen lässt

Unabhängige Testarbeiten ergaben:

• 85% Lithium-Rückgewinnung

• 6,08% Spodumen-Konzentrat

Damit erfüllt das Gestein wichtige Kriterien, die für den zukünftigen Wert eines Lithiumprojekts entscheidend sein können.

Warum Augustus die Aktien von Linear Minerals Corp. so spannend macht

Augustus vereint mehrere seltene Stärken:

• direkte Lage neben einer produzierenden Mine

• kilometerlange lithiumführende Strukturen

• starke Bohr- und Probenresultate

• bestätigte metallurgische Aufbereitbarkeit

• vollständige Infrastruktur in einer sicheren Jurisdiktion

• geologische Einheiten, die identisch mit einem aktiven Produzenten sind

In einer Phase, in der Nordamerika nach sicheren Lithiumquellen sucht und Québec zum Lithium-Epizentrum aufsteigt, wächst Augustus zu einem Projekt heran, das weit über seine Frühphase hinaus Aufmerksamkeit erzeugt.

Im aktuellen Rohstoffumfeld zählt das Augustus-Projekt zu den spannendsten Gründen, warum Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) zunehmend in den Blick langfristig orientierter Investoren rückt.

Lac Coulombe – Ein Kritische-Metalle-Projekt mit seltener geologischer Tiefe und strategischem Timing

Ein Projekt im Zentrum eines weltweiten Wettlaufs

Die Welt erlebt einen historischen Wettlauf um kritische Metalle – jene Rohstoffe, die moderne Technologien, Dekarbonisierung, Elektrifizierung und industrielle Resilienz ermöglichen. Dazu gehören Kupfer, Nickel, Gold, Zink und weitere strategische Elemente, die für Netzausbau, Elektromobilität, Batterietechnologien und Hochleistungsmaschinen unverzichtbar sind.

In diesem dynamischen Umfeld rückt ein Projekt zunehmend ins Blickfeld: Lac Coulombe, ein großflächiges, polymetallisches Explorationsgebiet in Québec, das eine seltene Kombination aus geologischer Vielfalt, Infrastruktur und hochgradigen Proben aufweist.

Ein Explorationsgebiet mit außergewöhnlicher geologischer Vielschichtigkeit

Das Lac Coulombe Project umfasst 89 Mineralclaims über insgesamt 5.336 Hektar, nur 100 km südlich von Québec City. Die Region profitiert von:

• hervorragender Infrastruktur,

• bestehender Bergbau-Expertise,

• guter Erreichbarkeit über Straßen,

• historischen Explorationsergebnissen,

• sowie einer politisch stabilen, rohstofffreundlichen Jurisdiktion.

Geologisch liegt das Projekt in einem Cambro-Ordovizischen Ophiolithkomplex – ehemalige ozeanische Kruste, die weltweit für ihre metallischen Lagerstätten berühmt ist. Dieser Komplex erlaubt gleich mehrere mineralische Modelle:

• Volcanogenic Epigenetic Stockwork – Kupfer, Zink, Blei

• Syntectonic Shear Zone Mineralization – Gold

• Volcanogenic Massive Sulphides (VMS) – Kupfer, Zink, Nickel

Ein Projekt, das gleich mehrere kritische Metalltypen gleichzeitig ermöglicht, hat in der aktuellen Marktlage Seltenheitswert.

Starke Proben, die sofort Aufmerksamkeit erzeugten

Linear Minerals überprüfte historische Fundpunkte und führte neue Beprobungen durch – mit Ergebnissen, die die strategische Relevanz des Gebiets untermauern.

Toupin Showing (zentrale Zone):

• Kupfer von 0,5 ppm bis 211.000 ppm (21,10% Cu)

• Silber: 48,2 ppm

Lac Coulombe Showing:

• Gold: 0,114 ppm bis 1,518 ppm

• Silber: 0,01 bis 9,53 ppm

Laurier Juteau Showing (Nordzone):

• Nickel: 1.730 ppm Ni

Diese Werte garantieren keine Lagerstätte – aber sie deuten auf ein systemisches, zusammenhängendes metallisches System hin, das in mehreren Richtungen offen ist und entlang klarer NE-SW-Strukturen verläuft.

Ein Projekt mit strategischer Bedeutung im Zeitalter kritischer Metalle

Warum rückt Lac Coulombe gerade jetzt stärker ins Anlegerinteresse?

• Kupfer ist das Rückgrat der Elektrifizierung – vom Stromnetz bis zum Datenzentrum.

• Nickel bleibt ein Schlüsselelement moderner Batterietechnologien.

• Gold gewinnt in wirtschaftlichen Unsicherheitsphasen konstant an Relevanz.

• Zink & Blei sind unverzichtbar für Infrastruktur, Industrie und Spezialanwendungen.

Das Entscheidende: Lac Coulombe liefert Hinweise auf sämtliche dieser Metalle – in einem strukturell kohärenten System und an einem Ort mit politischer Sicherheit und vorhandener Bergbau-Infrastruktur.

Warum Lac Coulombe die Aktien von Linear Minerals Corp. besonders spannend macht

Lac Coulombe ist kein gewöhnliches Explorationsprojekt. Es ist ein kritisches Multi-Metall-System, das in einem geopolitischen Moment an Bedeutung gewinnt, in dem Regierungen, Industrien und Märkte aktiv nach verlässlichen westlichen Metallquellen suchen.

Für Marktbeobachter ergibt sich ein klarer Eindruck:

• frühe, aber bereits hochgradige Fundergebnisse

• mehrere potenzielle Lagerstättentypen

• hervorragende Lage in Québec

• bestehende Infrastruktur

• strategische Relevanz durch Kupfer, Nickel, Gold, Zink

• strukturell konsistente Mineraltrends über das gesamte Projektgebiet

In einer Welt, die dringend neue Quellen kritischer Metalle braucht, gilt Lac Coulombe als eines der spannendsten Explorationsprojekte im Portfolio der Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE).

Das Management von Linear Minerals

Erfahrung, Expertise und ein entscheidender Hebel für den Unternehmenserfolg

In der Welt der kritischen Rohstoffe entscheidet oft weniger das einzelne Projekt als das Team, das dahintersteht. Exploration bedeutet: hohe technische Anforderungen, komplexe Finanzierung, regulatorische Präzision und die Fähigkeit, Chancen in dynamischen Märkten rechtzeitig zu erkennen. Genau hier fällt Linear Minerals mit einem Management auf, das Fachkompetenz, internationale Erfahrung und nachweisbare Erfolge verbindet – ein seltener Wettbewerbsvorteil in einer Branche, in der Know-how häufig den Unterschied zwischen Potenzial und Realität markiert.

Gurminder Sangha – CEO & Director

Gurminder Sangha verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kapitalmarktsektor mit Schwerpunkt auf Small-Cap-Exploration und Technologie. Als Board-Mitglied verschiedener börsennotierter Unternehmen leitete er Initiativen in Corporate Finance, Geschäftsentwicklung und Governance. Er besitzt einen MBA der Cornell University – ein starkes Fundament für die strategische Ausrichtung eines wachstumsorientierten Explorers.

Jurgen Wolf – CFO & Director

Über 25 Jahre Managementerfahrung prägen die Laufbahn von Jürgen Wolf. Er leitete mehrere industriell geprägte, börsennotierte Unternehmen, betrieb Fertigteilwerke in Calgary und Vancouver und führte über zwei Jahrzehnte sein eigenes Bauunternehmen. Diese langjährige operative Praxis bildet die Basis für eine solide Finanzführung und effiziente Unternehmensstrukturen – entscheidend in der Explorationsphase.

Craig Alford – Director (P. Geo)

Craig Alford ist Professional Geoscientist (P.Geo) und hält einen Bachelor und Master of Science in Geologie. Als Qualified Person gemäß NI 43-101 verfügt er über weltweite Explorationserfahrung und hatte leitende Positionen bei großen internationalen Bergbauhäusern wie Zijin Mining Group, China Railway und Teck Mining Ltd. inne. Seine Expertise ist zentral für technische Entscheidungen und die Qualität künftiger Ressourcendaten.

Jodie Gibson – Director (P. Geo)

Mit über 15 Jahren Mineralexplorationserfahrung in der nordamerikanischen Kordillere – von Alaska bis Mexiko – gehört Jodie Gibson zu den erfahrensten geologischen Explorern seiner Generation. 2020 wurde er als Yukon Prospector of the Year ausgezeichnet. Als Projektmanager bei Underworld Resources entdeckte und definierte er die Golden Saddle- und Arc Lagerstätten, die 2010 für 139 Mio. USD an Kinross verkauft wurden. Er besitzt einen BSc und MSc der Indiana State University und ist Mitglied der Berufsgeologenvereinigung von British Columbia.

Jason Grewal – Director

Jason Grewal ist als Solicitor in England und Wales zugelassen und als Anwalt im Bundesstaat New York. Er studierte an der London School of Economics, hält einen Abschluss der University of London, einen LL.M. in internationalem Wirtschaftsrecht der IE Law School in Madrid sowie einen MSc in Global Finance der Cass Business School. Seine Expertise ist entscheidend für internationale Verträge, Projektstrukturen und rechtliche Rahmenbedingungen im Rohstoffsektor.

Warum dieses Team so wichtig ist – und warum es Aufmerksamkeit erzeugt

• Es vereint Kapitalmarkterfahrung, geologische Exzellenz, internationale Projektpraxis und juristische Präzision.

• Mit Gibson und Alford verfügt Linear über zwei erfahrene Geologen, deren Expertise von Frühphasen-Sampling bis Ressourcendefinition reicht.

• Sangha und Wolf bringen die finanzielle und unternehmerische Steuerung ein, die Exploration erst möglich macht.

• Grewal ergänzt das Team um globale Rechts- und Strukturkompetenz, ein zentraler Baustein für Deals, Partnerschaften und regulatorische Konformität.

In einer Zeit, in der Uran, Lithium, Nickel und Kupfer politisch wie wirtschaftlich strategisch sind, gilt ein interdisziplinäres, erfahrenes Management vielen Marktbeobachtern als wesentlicher Faktor, um Projekte wie Augustus (Lithium), Lac Marion (Uran & REE) und Lac Coulombe (Kritische Metalle) zielgerichtet voranzutreiben.

Ein starker Rohstoffzyklus beginnt mit starken Projekten – aber er wird getragen von einem Team, das weiß, wie man sie entwickelt. Genau hier setzt Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) an.

Linear Minerals – Ein Unternehmen am Schnittpunkt der neuen Rohstoffordnung

Die Welt steht vor einem strukturellen Wandel, wie ihn Rohstoffmärkte nur selten erleben. Energiepolitik, Technologieentwicklung, Elektromobilität, Geopolitik – all diese Kräfte erzeugen ein Momentum, das kritische Metalle vom Randthema zum globalen Machtfaktor gemacht hat. Uran, Lithium, Nickel, Kupfer und strategische Nebenmetalle sind heute nicht mehr nur industrielle Rohstoffe, sondern Stabilitätsanker ganzer Volkswirtschaften.

In genau dieser Phase hat sich Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) ein Portfolio aufgebaut, das bemerkenswert präzise in den Puls dieser Zeit trifft.

Ein Portfolio, das die entscheidenden Metalle der Zukunft abdeckt

Linear Minerals vereint drei Projekte, die jedes für sich in einem kritischen Segment verankert sind – gemeinsam aber eine außergewöhnliche strategische Breite erzeugen:

• Augustus Lithium – ein Projekt direkt neben Québecs einziger aktiver Lithium-Spodumen-Mine, mit kilometerlangen Pegmatitstrukturen, starken Bohrresultaten und überzeugenden metallurgischen Tests.

• Lac Marion Uranium & Rare Earths – ein Projekt mit fünf bestätigten Uranvorkommen, starken U₃O₈-Gehalten und klaren Anzeichen seltener Erden in einer politisch sicheren Region.

• Lac Coulombe Critical Metals – ein polymetallisches System mit hochgradigen Kupfer-, Gold-, Nickel- und Silberproben, eingebettet in ein geologisch seltenes Ophiolithgebiet.

Es ist diese Kombination – Lithium für Batterien, Uran für Grundlastenergie, Nickel für Akkus, Kupfer für die globale Elektrifizierung -, die Linear Minerals heute zu einem Namen macht, den viele Marktbeobachter erstmals aufmerksam aussprechen.

Ein Timing, das kaum strategischer sein könnte

Die Nachfrage nach kritischen Metallen trifft auf:

• knappe globale Reserven,

• steigende geopolitische Spannungen,

• westliche Bestrebungen nach Versorgungssouveränität

• und einen Investitionsboom in Energie- und Infrastrukturprojekte.

Nordamerika sucht aktiv nach eigenen, sicheren Rohstoffquellen – und Québec entwickelt sich rasant zu einer der zentralen Regionen, die diese Nachfrage bedienen können. Linear Minerals ist genau dort positioniert.

Ein Team, das Exploration versteht – und das Momentum halten kann

Entscheidend ist nicht nur das Gestein im Boden, sondern auch das Team am Tisch. Mit erfahrenen Geologen, Kapitalmarktexperten, Juristen und Führungskräften bringt Linear Minerals eine Struktur mit, die in dieser Branche selten ist.

Besonders hervorstechend: Mehrere Mitglieder verfügen über nachweisbare Explorationserfolge, internationale Leitungserfahrung und NI 43-101-Expertise. Genau diese Kompetenz wird benötigt, um frühe Projekte in Richtung definierter Ressourcen voranzubringen.

Warum Linear Minerals für viele Investoren ein besonders spannendes Thema ist

BCSC-konform formuliert: Linear Minerals besitzt ein Portfolio, das exakt jene Metalle umfasst, die im Mittelpunkt der globalen Industrie- und Energiepolitik stehen. Die Projekte liegen in einer politisch stabilen Region, weisen starke erste Ergebnisse auf und sind von existierender Infrastruktur umgeben.

Für Marktbeobachter entsteht daraus ein Unternehmensprofil, das außergewöhnlich gut auf die langfristigen Trends der Energiewende und Digitalisierung abgestimmt ist – in einem Moment, in dem die Welt beginnt, die strategische Bedeutung kritischer Rohstoffe wirklich zu begreifen.

Linear Minerals steht am Anfang einer Entwicklung, die geprägt ist von klaren geologischen Signalen, strategisch idealen Projektlagen und einem Marktumfeld, das kritische Metalle zu einer der wichtigsten Investmentkategorien der kommenden Jahre macht.

Wer die Zukunft des Energiesystems, der Technologieproduktion und der industriellen Souveränität verstehen will, kommt an kritischen Metallen nicht vorbei – und damit auch nicht an Unternehmen, die genau diese Metalle in sicheren Regionen explorieren. Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) ist eines der Unternehmen, die in diesem globalen Rohstoffmomentum besonders genau beobachtet werden sollten.

Ausführliche Hintergrund-Infos zur Linear Minerals Corp.

Ausführliche Informationen zu den Aktien der Linear Minerals Corp. (ISIN: CA53567A1012, WKN: A40Y3E, FSE: J9K, CSE: LINE) finden Sie auf der oﬃziellen Unternehmens-Website:

www.linearminerals.com

© Linear Minerals Corp. | Quelle: aktiencheck.de AG | Diese Seite dient ausschließlich der Information. Keine Haftung für Schäden oder Verluste. Alle Angaben ohne Gewähr.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.

