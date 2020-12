Das Netzwerk Eurocom Worldwide wächst weiter und begrüßt die spanische Kommunikationsagentur Both People & Comms. als neuen Partner

München, 04 Dezember 2020 – Das internationale Agenturnetzwerk Eurocom Worldwide heißt Both People & Comms. als neues Mitglied für den spanischen Markt willkommen. Die Agentur ist eine der führenden spanischen Kommunikationsagenturen mit Büros in Barcelona und Madrid.

Both wurde im Jahr 2000 von Cristina Salvador gegründet und hat ihre Tätigkeitsschwerpunkte in den Bereichen PR & Kampagnen, maßgeschneiderter Content, Events, interne Kommunikation und Change Management sowie Kommunikationstrainings. Die Agentur betreut Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Pharma (Novartis, Sanofi, Bayer), Industrie (BASF), Technologie (Cellnex, Mobile World Capital) oder Automotiv (SEAT). Das Team umfasst rund 40 Beraterinnen und Berater an beiden Standorten.

“Wir glauben fest an die Idee eines globalen Netzwerks unabhängiger Kommunikationsagenturen, die hoch motiviert sind, sehr eng zusammenzuarbeiten und sich geschäftlich untereinander auszutauschen, denn davon profitiert jedes einzelne Mitglied”, sagt Eduardo Menal, Partner und Executive Director von Both. “Eurocom Worldwide ist die perfekte Ergänzung und hat das beste Konzept für unsere zukünftigen internationalen Unternehmensziele. Wir sind sehr stolz darauf, das Vertrauen des Netzwerk-Vorstands und der Mitglieder gewonnen zu haben.”

Eurocom Worldwide zählt zu den größten unabhängigen PR- und Marketing-Kommunikationsnetzwerken mit einer einzigartigen Spezialisierung auf die globalen B2B- und Technologiemärkte. Das Netzwerk umfasst derzeit 26 unabhängige, inhabergeführte Mitgliedsagenturen mit 40 Büros, die 70 Länder auf allen fünf Kontinenten abdecken. Netzwerkpartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist Schwartz Public Relations mit Sitz in München.

Christoph Schwartz, stv. Chairman von Eurocom Worldwide und Inhaber der Kommunikationsagentur Schwartz Public Relations, freut sich über den Zuwachs: “Mit Both People & Comms. haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der durch seine ausgezeichnete Expertise und Branchen-Insights das Netzwerk bereichert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cristina, Eduardo und ihrem Team.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

