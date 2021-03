Das MOXIS Xperts User Board von XiTrust nimmt seine Arbeit auf

MOXIS Xperts User Board stärkt Mitgestaltungsmöglichkeiten – unabhängiges Kunden-Gremium etabliert

Mönchengladbach, 04.03.2021 – Mit dem MOXIS Xperts User Board stärkt XiTrust die Mitgestaltungsmöglichkeiten seiner Kunden an MOXIS. Das unabhängige Kunden-Gremium nimmt aktiv Einfluss auf die Produktweiterentwicklung.

Schon bei der Produktentwicklung mitreden – das wünschen sich viele Anwender von elektronischen Signaturlösungen. Weil jede Lösung individuell an interne Abläufe und Kundenbedürfnisse angepasst sein muss. Für XiTrust ist dieser Wissensaustausch schon immer Produktphilosophie gewesen. In das Standardprodukt fließen seit Jahren vielfältige Kundenerfahrungen und Anregungen ein. Nicht wenige Funktionalitäten, die heute standardmäßig in MOXIS integriert sind, sind das Ergebnis eines intensiven Austauschs mit XiTrust-Kunden.

Mit dem Xperts User Board geht XiTrust diesen Weg nun konsequent weiter. Ziel ist es, ein unabhängiges Forum zu etablieren, das vom regelmäßigen Input durch seine Stakeholder mit zum Teil sehr unterschiedlichen Sichtweisen und Ansprüchen an elektronische Signaturen lebt. “Neben dem Wissensaustausch von XiTrust mit den Experten des User Boards wird der Austausch innerhalb des Boards eine zentrale Rolle einnehmen”, sagt Georg Lindsberger, CEO XiTrust. “Produktentwicklung darf keine Einbahnstraße sein.”

Das Xperts User Board wird zunächst zweimal jährlich tagen. Ziel ist es, Expertise und Erfahrungen der Teilnehmer rund um MOXIS zu bündeln. Anhand der Verbesserungsvorschläge des User Boards werden neue Features auf den Weg gebracht, um so die Produktqualität von MOXIS jetzt und in Zukunft zu stärken.

Zu den Unternehmen, die sich durch das Board einbringen, gehören der Automobilkonzern BMW, Österreichs Flugsicherung Austro Control, die Lenzing AG, die Wiener Netze, die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und der Personaldienstleister Adecco. Den Vorsitz des Gremiums wird Markus Pleil (Austro Control) übernehmen. Lindsberger: “Im März 2021 starten wir durch und wir sind sehr glücklich, dass wir mit Markus Pleil einen ausgewiesenen Experten für die elektronische Signatur für diese Position gewinnen konnten!”

Seit 2002 trägt das Softwareunternehmen dazu bei, die elektronischen Signaturprozesse seiner Unternehmenskunden aus allen Branchen und dem öffentlichen Sektor sicher zu gestalten. Mit Standorten in Österreich und Deutschland verfolgt XiTrust gemeinsam mit seinen Kunden die Vision einer papierlosen Zukunft.

Als Partner der Bundesdruckerei und Miteigentümer des Vertrauensdiensteanbieters A-Trust deckt XiTrust die komplette Bandbreite elektronischer Signaturen ab. Weltweit nutzt eine Vielzahl namhafter Kunden die Produkte des Unternehmens.

Basierend auf Standardlösungen, fügen sich alle Produkte maßgeschneidert in bestehende IT-Landschaften ein. Das Ergebnis sind medienbruchfreie Geschäftsprozesse und spürbar mehr individuelle Freiheit für alle, die täglich signierte Dokumente in den Unternehmenskreislauf einfügen. XiTrust Secure Technologies kann heute die komplette Nutzungsbandbreite rund um die elektronische Signatur anbieten.

