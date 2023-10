Das Mercure Tagungs- & Landhotel begeistert mit erlesenen Weinen und einem besonderen Menü

Kindheitserinnerungen inspirieren Weingala

Der Duft nach frisch gebackenem Brot oder Plätzchen lässt längst vergangene Erlebnisse aus der Kindheit wieder wachwerden. Diesen besonderen Eindrücken möchte die 26. Weingala im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld am 27. Januar 2024 nachfühlen. Dabei werden zu den eigens kreierten kulinarischen Köstlichkeiten edle Tropfen vom Weingut Tina Pfaffmann aus dem rheinland-pfälzischen Frankweiler gereicht.

„Ein Geschmack kann so viel auslösen und uns direkt in die Kindheit zurück katapultieren“, sagt Hoteldirektor Walter Sosul. „Daher haben wir alte Rezepte aus früheren Zeiten neu interpretiert und freuen uns auf eine inspirierende Zeitreise mit den Genuss-Weinen von Tina von ihrem traditionsreichen Familien-Weingut.“

Gaumenfreuden aus der Kindheit

Unter dem Titel „Kindheitserinnerungen“ haben Küchenchef Thomas Meischner und Martina Hocke, staatlich geprüfte Sommeliere und Goldmundschenk des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld, im Austausch mit der Winzerin Tina Pfaffmann ein Feinschmecker-Menü kreiert, das harmonisch mit der Weinauswahl korrespondiert. So wird das Mercure-Team die Gäste mit „Großmutters Butter-Schnitte & Russisch „Ei“-Erinnerung“ begrüßen. Dazu wird Secco Weiß und 2022er PINK Rose gereicht. Als Vorspeise haben sich die Küchenkünstler „Gedanken zur Tomatensuppe“ gemacht. In tiefen Tellern servieren sie eine doppelte Tomaten-Kraftbrühe mit geflämmtem Sashimi vom Thunfisch, knusprigen Algen, schwarzer Tomate, Zitronenverbene und Ingwer-Enoki-Pilze. Dazu werden sowohl ein 2022er Weißer Burgunder exklusiv als auch ein 2021er Muskateller exklusiv präsentiert. Beim Zwischengang erscheinen „Vaters Kartoffel und Grünkohl“ in neuem Gewand. Auf einem Gourmetlöffel werden eine Haxen-Praline sowie Wild- und Kohlwurst mit einer leichten Senfcreme angerichtet. Dazu „gesellen“ sich ein lauwarmer Grünkohlsalat und feine Kartoffelplätzchen. Das deftige Gericht begleiten ein 2021er Herzglück Riesling und ein 2022er Sauvignon Blanc. Als Hauptgang lässt ein butterweiches Lamm-Navarin eine „Urlaubserinnerung an Gulasch“ wach werden. Dafür wird das Lamm-Carre in kräftiger Rosmarin-Thymian-Sauce mit Schalotten und Wurzelgemüse geschmort und mit rotem Reis und einer Ofentomate serviert. Harmonisch unterstützt wird diese Spezialität durch einen 2022er Chardonnay und einen 2020er EVA“s Cuvee Trilogie Noir. Überraschend wie „Die erste Liebe“ begeistert schließlich ein Vanille-Parfait mit Himbeeren, Kirschen und einem warmen Beeren-Sud. Dazu wird ein edelsüßer 2018er Rieslaner exklusiv kredenzt. Schließlich kommen frühe Erinnerungen auf, wenn mit Goldbeeren, Kellerkuchen und Co. zum Abschluss „Süßes vom Schulkiosk“ gereicht wird – von einem Blanc de Noir Sekt prickelnd unterstützt.

Wer auf die 26. Genussreise gehen möchte, kann sich für die auf 100 Gäste limitierte Weingala anmelden. Diese lässt sich auch als besonderes Erlebnis über einen Gutschein zum Weihnachtsfest verschenken.

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

