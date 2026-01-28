Das „Maretimo Hypnose-Dinner“ feiert Premiere in Augsburg & München.

Mit seinem neuen Eventformat „Maretimo Hypnose-Dinner“ verbindet der Hypnotiseur Michael Maretimo kulinarischen Genuss mit hypnotischen Phänomenen in stilvollem Ambiente.

Das Hypnose-Dinner richtet sich an Genießer, Erlebnisliebhaber und interessierte Gäste, die neugierig auf Hypnose sind und mehr als nur ein klassisches Dinner erwarten. Als Marketingpartner konnten die Event-Spezialisten Jochen Schweizer, MyDays und Eventim gewonnen werden.

In magischer Atmosphäre erleben die Teilnehmer einen spannenden und exklusiven Abend.

– Stilvoller Empfang mit prickelndem Aperitif

– Exklusives 3-Gänge-Menü in ausgewählten Locations (vegetarisch möglich)

– Charmante und humorvolle Präsentation zwischen den Gängen

– Verblüffende hypnotische Phänomene – Maretimo Magic Moments

– Entspanntes Zuschauen, oder Hypnose selbst erleben

– Exklusive Runde – limitiert auf nur 20 Gäste

– Entspanntest zusehen, oder Blitzhypnose selbst erleben

Michael Maretimo ist professioneller Entertainer und führt die Gäste charmant und humorvoll durch den Abend. Er gibt dabei mit seinen „Maretimo Magic Moments“ spannende Einblicke in die Welt des Unterbewusstseins. Die hypnotischen Erlebnisse sind sehr unterhaltsam und überraschend – immer mit dem Fokus auf positive Emotionen und den besonderen gemeinsamen Moment.

Exklusives Event mit persönlicher Atmosphäre:

Das Hypnose-Dinner ist bewusst auf 20 Gäste limitiert und bietet den Gästen ein hochwertiges, persönliches Erlebnis.

Ideal geeignet für Paare, Freundesgruppen, besondere Anlässe oder als außergewöhnliches Geschenk.

Zitat von Michael Maretimo:

„Mein Ziel ist es, Menschen auf unterhaltsame Weise zu begeistern, zu überraschen und ihnen einen Abend zu schenken, über den sie noch lange sprechen. Das Maretimo Hypnose-Dinner verbindet kulinarischen Genuss und die Faszination der Blitzhypnose auf ganz besondere Art. Ein Erlebnis für alle Sinne“.

Tickets & Informationen:

Tickets sind über den Maretimo Ticketshop sowie über die Event-Spezialisten von Eventim, Jochen Schweizer und MyDays erhältlich.

Weitere Informationen unter:

Maretimo Hypnose Dinner

Über Michael Maretimo & Maretimo Magic Moments:

Michael Maretimo ist zertifizierter Hypnotiseur und NLP-Coach. Mit seinen Eventformaten – Hypnose-Schnupperstunde, Hypnose-Erlebnisabend und Hypnose-Dinner – begeistert er seine Gäste mit verschiedenen faszinierenden Events unter dem Motto „Maretimo Magic Moments“, die Unterhaltung und die Faszination der Hypnose miteinander verbinden.

Maretimo Magic Moments by Maretimo Records GmbH

Michael Maretimo

Taunusstr. 46

86368 Gersthofen

Tel.: +49 (0) 821-98841

E-Mail: booking@maretimo-magic-moments.de

Web: https://mrtlink.de/pi3-maretimo-hypnose-dinner

