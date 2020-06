Das LOOP 5 in Weiterstadt erhält das Prädikat “Die Besten der Stadt”

WEITERSTADT, 09. Juni 2020

Bereits zum vierten Mal in Folge zeichneten das Test-Magazin TESTBILD und das Statistikportal Sta-tista mit den “Besten der Stadt” in den größten Städten Deutschlands die besten sowie beliebtesten Anbieter aus Dienstleistungs- und Handelsbranchen aus.

Die Ergebnisse beruhen auf rund 90.000 Kundenurteilen zu Einkaufsstätten in 40 Großstädten Deutschlands. Hierzu wurden 5700 Konsumenten in einer regionalen Online-Umfrage befragt. Die TESTBILD Online-Umfrage soll dem Verbraucher als valider sowie transparenter Wegweiser auf seiner Suche nach den besten Händlern in seiner Region dienen.

Das LOOP5 in Weiterstadt ist eines der fünf ausgezeichneten Shopping-Center der Region Frankfurt, welches in der unabhängigen Studie die begehrte Auszeichnung “Die Besten der Stadt 2020” erhielt.

Die Teilnehmer dieser Befragung vergaben hier Bestnoten für Produkt- und Servicequalität, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie für die Gesamtattraktivität des Centers.

“Wir freuen uns wirklich sehr über das Prädikat – in erster Linie, weil es das ungefilterte Urteil der Be-sucher abbildet”, sagt Thomas Haeser, Senior Center Manager des LOOP5.

“Gleichzeitig sehen wir diese Ehrung als Antrieb, unseren Besuchern das Einkaufen trotz diverser Corona-Einschränkungen zu einem angenehmen sowie positiven Einkaufserlebnis zu machen,

sodass sie unser Center auch in der Zukunft gerne weiter besuchen und weiterempfehlen.”

Weitere Informationen zum LOOP5 bekommen Sie hier:

http://www.loop5.de und www.facebook.com/loop5

