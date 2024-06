Das LIZ-Quantum – Business-ONE Kongress-Trio 2024

Marion Perleth alias Liz Pearl lädt dich herzlich ein zu einer einzigartigen Reihe von Online-Kongressen, die im Sommer und Herbst 2024 stattfinden werden. Das Business-ONE Kongress-Trio besteht aus drei Veranstaltungen, die dich auf deiner persönlichen und beruflichen Reise begleiten und unterstützen werden:

– Business-ONE Retreat – Geld versus Liebe

– Business-ONE Mind – Dein Auftrag in der Welt

– Business-ONE Reality – Ideen Praxis Knowhow

Kongressübersicht und Termine:

Business-ONE Retreat – Geld versus Liebe

Datum: 09.08.2024 – 22.08.2024

Inhalt: Die reziproke Beziehung von Geld und Liebe, die du in dir selbst finden wirst, kann dir sehr weiterhelfen. Diesem Thema kommen wir im Retreat im August nahe. Hier betrachtest du „Geld“ und „Liebe“ und was diese beiden Begriffe für dich bedeuten. Nimm das mit in die Meditation und höre Antworten aus deinem Inneren auftauchen.

Business-ONE Mind – Dein Auftrag in der Welt

Datum: 13.09.2024 – 20.09.2024

Inhalt: Hier werden dir Erkenntnisse geliefert, die deine Gedanken über dich selbst und Business und diese beiden Begriffe und deren Beziehung zueinander in deinem eigenen Inneren klären können. Ein langer und bedeutungsschwerer Satz. Mach einfach mit und erkenne, was gemeint ist.

Business-ONE Reality – Ideen Praxis Knowhow

Datum: 01.10.2024 – 10.10.2024

Inhalt: In diesen Interviews erfährst du, wie so ein Business tatsächlich entstanden ist, von der Idee über die ersten Schritte bis heute. Was du dabei lernen kannst, ist phänomenal, denn du bist praktisch dabei, wie Herausforderungen gemeistert und Ideen umgesetzt worden sind.

Das erwartet dich:

– Einkehr-Übungen: Zu den Themen Inneres Sein, Fülle, Geld, Liebe, Agape und deine Antwort aus deinem eigenen „Innen“… durch Einkehr-Übungen wie z.B. von Ignatius.

– Meditationen: Geführte Meditationen der „Neuen Zeit“ zu denselben Themen.

– Yoga-Nidra: Heilschlaf nach Fuchs und Satyananda, thematisch abgestimmt.

– Interviews und Vorträge: Experten beleuchten die Beziehung von Geld und Liebe aus unterschiedlichen Perspektiven.

– Mantra-Gesang: Begleitet von der Mantra-Sängerin Paola Favelli aus Alessandria.

– Kinder-Enkel-Quiz: Ein interaktives Quiz, um deine Kinder oder Enkel in deine Selbstfindung einzubeziehen, inklusive Abschluss-Quiz und Verlosung.

Specials:

– KI-Nachtcafe: Diskutiere und entdecke, wie Künstliche Intelligenz deine Kreativität und Ausdruckskraft sowie dein Kreativ-Business unterstützen kann.

– Mind-Mittags-Talk: Enthülle tief verwurzelte Hindernisse für deinen Ausdruck und dein Kreativ-Business.

Melde dich jetzt an: Verpasse nicht diese einmalige Gelegenheit, kostenfrei an den Liz-Quantum-Kongressen teilzunehmen.

Marion Liz Perleth, auch bekannt als Liz Pearl, ist eine vielseitige Expertin und eine wahre Inspirationsquelle. Geboren in Ulm, hat sie eine beeindruckende Karriere als Wirtschaftsreferentin an der Belgian Embassy hinter sich, bevor sie sich in einer Vielzahl von Fachgebieten weiterbildete – von Kunststudien in Den Haag über Yogalehre und alternative Medizin bis hin zu Feinwerktechnik und Informatik. Ihre Leidenschaft für kontinuierliches Lernen und persönliche Entwicklung hat sie nicht nur in zahlreichen Berufen umgesetzt, sondern auch in die Organisation von Kongressen, wo sie innovative Online-Coaching-Methoden anbietet. Marion lebt ihre Überzeugungen und teilt ihr umfassendes Wissen über Marketing, Malen und spirituelle Praktiken sowohl in ihren Büchern als auch auf ihren viel besuchten Veranstaltungen, um anderen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen.

