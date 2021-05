Das Leben wird auf 312 Weisen einfacher

Erster Zoom Hack Weltrekord mit Hermann Scherer aufgestellt

Dreihundertzwölf Teilnehmern aus 17 Ländern stellten am 30. Mai 2021 den ersten Zoom #Hack Weltrekord auf. Am internationalen Weltrekord in 4 Sprachen war auch Dr. Uta Hessbrüggen aus Stuttgart beteiligt.

Organisiert hat den Event einmal mehr Hermann Scherer, einer der Top-Speaker Deutschlands. In jeweils maximal 60 Sekunden vermittelten die Sprecher Lifehacks aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Schwitzend und zitternd vor Aufregung, mit klopfenden Herzen bebten sich die frischgebackenen Weltrekordler durch ihren Auftritt vor laufender Kamera.

Uta Hessbrüggen trug mit dem Lifehack “Lösungen werden dort sichtbar, wo du ein Stück in den Schuhen des anderen gehst” zum Weltrekord bei. Wer sich im Umgang mit anderen einfach mal in die Situation des Gegenübers versetzt, sozusagen ein Stück des Weges in seinen/ihren Schuhen geht, kann viel über den anderen lernen. Die Welt durch seine oder ihre Brille zu betrachten kann und sollte jederzeit geschehen, nicht erst in herausfordernden, konfliktträchtigen Situationen, die schnell in eine Sackgasse führen. Was dabei immer helfe, erklärt die Kommunikationsexpertin, sei die einfache Frage: Was meinen Sie damit? Allzu oft meinen wir zu wissen was der andere denkt – und ziehen diese Schlussfolgerung doch aus unserer Warte.

Als Spezialistin für scheinbar festgefahrene Situationen begleitet Uta Hessbrüggen ihre Kunden und löst Blockaden in der Kommunikation, in Unternehmen, zwischen Menschen. “Information und Energie gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren in Unternehmen, ja in allen Beziehungen. Beides wieder ins Fließen zu bringen ist mein Herzensanliegen, denn die Blockaden, die wir nicht sehen, verhindern den Erfolg – und ein erfülltes Leben – am meisten,” berichtet sie aus jahrelanger Erfahrung. “Gerade in Zeiten von Corona sind unsere Beziehungen vielfach in eine Schräglage geraten, die uns Menschen dauerhaft nicht gut tut.”

Dr. Uta Hessbrüggen

Blockaden lösen – in der Kommunikation, zwischen Menschen und in Unternehmen

Kennen Sie das? Die Situation ist festgefahren und niemand weiß warum? Ich hole Sie raus aus der Sackgasse.

Kompetenz in Kommunikation

