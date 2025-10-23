Das KRAUSE-Stufenleiternsortiment – für vielseitige, effiziente und sichere Arbeiten im Innenausbau

Stufenleitern gehören zu den wichtigsten Arbeitsmitteln im Innenausbau, bei Renovierungen oder saisonalen Projekten im Herbst. Sie ermöglichen sicheres Arbeiten in der Höhe, wo Flexibilität und Effizienz gefragt sind. Ob Monteure, die Deckenleuchten einbauen, Gebäudereiniger, die Lüftungssysteme warten, oder Handwerker, die Trockenbauwände setzen – ohne zuverlässige Steigtechnik wäre ein sicherer und produktiver Arbeitsalltag kaum denkbar. KRAUSE hat sein Sortiment an Stufenleitern gezielt auf diese Anforderungen ausgerichtet und bietet mit 23 verschiedenen Modellen in den Größen von 2 – 14 Stufen Lösungen für verschiedene Einsatzbereiche in Haushalt, Hobby, Handwerk und Industrie.

Einseitige Stufenleitern – kompakt, komfortabel und sicher

Einseitige Stufenleitern sind die klassische Wahl für Arbeiten, die von einer Seite aus ausgeführt werden. Typische Einsatzbereiche sind Installationsarbeiten wie das Anbringen von Lampen oder das Montieren von Regalen. Große Standplattformen und ergonomisch gestaltete Sicherheitsbügel bieten Halt, während integrierte Ablageschalen für Werkzeug, Schrauben oder Kabel die Effizienz erhöhen. So wird vermieden, dass Anwender ständig auf- und absteigen müssen. Das beschleunigt die Arbeit und minimiert das Unfallrisiko.

Die tiefen Stufen von bis zu 125 Millimetern bieten eine besonders große Auftrittsfläche und erhöhen so den Komfort beim Arbeiten und die Rutschsicherheit. So können auch längere Tätigkeiten in stabiler, ergonomischer Haltung ausgeführt werden. Für den sicheren Stand der Leiter sorgen robuste Holme und rutschhemmende Fußkappen. Sie verhindern ein Verrutschen auf glatten Böden wie Laminat, Estrich oder Fliesen und schonen zugleich empfindliche Oberflächen.

Beidseitig begehbare Stufenleitern – maximale Flexibilität für breite Einsatzfelder

Beidseitig begehbare Stufenleitern sind äußerst flexibel, da sie von beiden Seiten genutzt werden können. Beim Streichen von Wänden oder bei Reinigungsarbeiten in großen Innenräumen bedeutet dies, dass die Leiter deutlich seltener umgesetzt werden muss, was eine spürbare Zeitersparnis bedeutet.

Die Norm DIN EN 131 schreibt vor, dass beidseitige Leitern nur bis zur drittobersten Stufe oder Sprosse bestiegen werden dürfen, um die notwendige Standsicherheit zu gewährleisten. Die oberen Stufen bleiben konstruktiv erhalten, dürfen jedoch nicht als Arbeitsstandfläche genutzt werden. Durch ihre solide Ausführung mit profilierten Stufen oder optionalen Sprossenausführungen bieten die Leitern eine hohe Stabilität und sicheren Halt – auch in der maximal zulässigen Arbeitshöhe.

R13-Rutschhemmung und Schwerlastvarianten für höchste Sicherheit

Rutschhemmung ist ein zentraler Sicherheitsfaktor bei Arbeiten mit Steigtechnik, insbesondere in Bereichen, in denen Feuchtigkeit oder Verschmutzung auftreten können. KRAUSE bietet Leitern mit Stufen der Rutschhemmklasse R13 an, bei denen das offene Lochbild für eine Selbstreinigung sorgt. Schmutz, Staub oder Flüssigkeiten fallen durch die Stufen, sodass auch unter anspruchsvollen Bedingungen ein sicherer Tritt gewährleistet bleibt. Im Unterschied zu vielen marktüblichen Lösungen kommen bei KRAUSE keine aufclipbaren Aufsätze aus Gummi oder Kunststoff zum Einsatz. Die Stufen bestehen vollständig aus Aluminium, sind besonders langlebig und unterliegen keinem zusätzlichen Verschleiß.

Für besonders anspruchsvolle Einsätze, etwa beim Transport schwerer Bauelemente, sind Schwerlastvarianten mit einer Tragfähigkeit von bis zu 225 Kilogramm erhältlich. Zusätzliche Verstrebungen und ein erhöhter Sicherheitsbügel ermöglichen auch großgewachsenen Anwendern ein sicheres Arbeiten.

Flexible Lösungen für Treppen und unebene Böden

Beim Innenausbau stellen Arbeiten auf Treppen oder an Stellen mit Höhenversatz oft ein Problem dar. Herkömmliche Leitern stoßen hier schnell an ihre Grenzen. KRAUSE bietet deshalb Teleskop-Stufenleitern, deren Holmverlängerungen stufenlos bis zu einer Länge von 1.150 Millimetern ausgezogen werden können. Damit lassen sich auch unebene Böden oder Treppen sicher ausgleichen. Diese Leitern erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Leitern als Arbeitsplatz und verbinden höchste Sicherheit mit praxisgerechter Anpassungsfähigkeit.

Praxisnahe Beispiele aus dem Ausbaualltag

Im Innenausbau und in der Gebäudetechnik sind Stufenleitern tägliche Arbeitsmittel, wenn kurze bis mittlere Höhen sicher erreichbar sein müssen. Ein Elektriker, der Deckenspots installiert oder Kabelkanäle entlang von Betondecken montiert, nutzt in der Regel eine einseitige Stufenleiter mit Plattform, die auch bei längerer Tätigkeit eine stabile und ergonomische Arbeitshaltung ermöglicht. Gebäudereiniger in Bürogebäuden nutzen beidseitige Varianten, um größere Fensterfronten ohne ständiges Umsetzen der Leiter zu reinigen. Im Trockenbau wiederum kommen Teleskop-Stufenleitern zum Einsatz, wenn in Treppenhäusern Profile gesetzt oder Gipskartonplatten montiert werden müssen. In diesen Situationen zeigt sich, wie sinnvoll ein auf den Anwendungsfall abgestimmtes Steigsystem ist, da Arbeitsabläufe beschleunigt und Sicherheitsanforderungen eingehalten werden können.

Schulung, Prüfung und Nachhaltigkeit

Neben hochwertigen Produkten unterstützt KRAUSE Anwender und Unternehmen auch bei der regelmäßigen Prüfung und Dokumentation ihrer Leitern. Laut DGUV und BetrSichV sind Betriebe dazu verpflichtet, ihre Arbeitsmittel regelmäßig durch „Befähigte Personen“ prüfen zu lassen. KRAUSE bietet dazu sowohl eigene Prüfdienstleistungen als auch Seminare an, in denen Mitarbeiter zu „Befähigten Personen“ ausgebildet werden. Damit lassen sich Prüfintervalle rechtskonform umsetzen und die Lebensdauer der Produkte verlängern – ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit im Betrieb.

Das passende Sortiment für jede Aufgabe

Ob im Innenausbau, in der Gebäudereinigung oder bei Montagearbeiten: das Stufenleiternsortiment von KRAUSE deckt alle Anforderungen von Kompaktheit über Flexibilität bis hin zu Schwerlast- und Speziallösungen ab. Dank normgerechter Konstruktionen, innovativer Sicherheitsdetails und praxisnaher Erweiterungen wie Ablageschalen oder Teleskopfunktionen sind die Leitern unverzichtbare Arbeitsmittel für Anwender, Prüfer und Entscheider.

Weitere Informationen zum vollständigen Sortiment finden Sie auf der KRAUSE-Website: www.krause-systems.de/leitern

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

