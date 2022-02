Das KRAUSE RollStop-System – Flexibel und sicher

Bei Tritten und Leitern, die nahezu überall zum Einsatz kommen, spielen Sicherheit und schnelle, einfache Bedienung gleichermaßen eine große Rolle. Oft muss bei fahrbaren Produkten die Sperre der Rollen durch schwergängiges manuelles Einstellen betätigt werden. Das kostet sowohl Zeit als auch Energie und stellt ein erhöhtes Unfallrisiko dar.

Die ideale Steiglösung effizient und trotzdem sicher zu gestalten machte sich das Alsfelder Traditionsunternehmen KRAUSE zur Aufgabe. Durch die integrierten Rollen in beziehungsweise an den Holmen der Leitern und Tritte entfallen sperriges Zubehör oder manuelle Einstellungen. Das „RollStop-System“ von KRAUSE ist nur einer von vielen Beweisen für die Expertise auf dem Gebiet der innovativen Lösungen für Steigtechnik. Die Entwicklungen aus mehr als 120 Jahren Erfahrung spüren Nutzer bei jedem KRAUSE-Produkt.

Das sichere RollStop-System – maximale Flexibilität

Die sehr einfache Handhabung des Systems ist perfekt auf die Anforderung der Anwender in der jeweiligen Situation angepasst: Die vier integrierten Rollen, wie beispielsweise im MONTO Doppel-Klapptritt Rolly®, sind bei Nichtbelastung ausgefahren, sodass der Tritt leicht und ohne Kraftaufwand an eine andere Position gerollt werden kann. Besteigt man den Tritt, schieben sich die Rollen automatisch in die rutschsicheren Fußkappen ein, und der Tritt steht sicher an Ort und Stelle. Steigt man danach ab, treten die Rollen wieder hervor und das Verschieben der Steighilfe ist erneut möglich. Flexibler, sicherer und professioneller kann das Arbeiten in der Höhe nicht sein. Mit den fahrbaren Steh- und Doppel-Stehleitern der Serie STABILO® können Arbeitshöhen von bis zu 4,35 m erreicht werden. Auch diese Leitern nutzen das RollStop-System mit den vier am Holm angebrachten Fahrrollen. Hier reagieren die leichtläufigen Rollen mittels einer Feder auf Belastung und ermöglichen sicheres Arbeiten auf der Leiter ohne erhöhtes Unfallrisiko. Für das RollStop-System gilt die gleichbleibend herausragende Qualität und Stabilität aller Produkte des Herstellers KRAUSE.

Weitere Informationen zu den KRAUSE Innovationen stellt der Anbieter unter https://www.krause-systems.de zur Verfügung.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

