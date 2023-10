Das KPM Hotel & Residences ist Gewinner des World Luxury Hotel Award 2023

Herzlichen Dank an unsere Gäste! Sincere thanks to our guests!

Die World Luxury Awards sind ein renommierter, weltweit operierender Verband im Bereich der internationalen Luxushotellerie. Die Jury besteht aus Reisenden, Gästen und Branchenexperten. Das KPM Hotel & Residences erhält den Award in der Kategorie Luxury Modern Hotel in der Region Westeuropa.

Der World Luxury Award ist eine weitere international anerkannte Auszeichnung für Tobias Berghäuser, den geschäftsführenden Direktor des KPM Hotels, und sein engagiertes Team. Das innovative Hotelkonzept, in dem sich bestmöglicher, zugewandter Service, höchster Komfort und ein smart- elegantes Interiordesign zu einem herausragenden Hospitality-Erlebnis verbinden, beschert dem exklusiven Design-Hotel in Berlin-Charlottenburg seit seiner Eröffnung 2019 regelmäßig Spitzenbewertungen. Die überall sichtbare und erlebbare Prägung des Hauses durch den hohen Qualitätsanspruch der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin verleiht dem KPM Hotel & Residences zusätzliches Luxus-Flair.

The Art of High End- Hospitality

Den Gästen stehen auf sieben Etagen zwei unterschiedliche Wohnkonzepte zur Auswahl. Die 126 Zimmer und Suiten sind individuell gestaltet, verfügen über ein Höchstmaß an exklusivem Wohnkomfort und viele überraschende Extras. Die zusätzlichen 46 Serviced Apartments wiederum sind ideal für einen längeren Aufenthalt in Berlin und gelten inzwischen gerade auch bei Business-Gästen und Familien als „Hauptstadt- Zuhause by KPM“. Auch kulinarisch ist das KPM Hotel im Herzen Berlins längst ein „beliebter Geheimtipp“: Das Hotelrestaurant Dong A steht für asiatische Kochkunst auf Fine Dining Niveau mit Genuss-Garantie in urban-lässigem Rahmen.

Das Wesentliche in Perfektion – mit Herz präsentiert

Aus Sicht von Hoteldirektor Tobias Berghäuser ist es nicht nur die überall im Haus erlebbare, gekonnte Mischung aus Hauptstadt-Feeling, Modernität und klassisch inspiriertem, zeitgemäßen Design mit KPM-Touch, die die Gäste überzeugt: “ Luxus allein ist kein Garant für Erfolg. Unsere Gäste spüren, dass Ihr Wohlbefinden für uns höchste Priorität hat. Wir füllen unseren Leitgedanken, das Wesentliche in Perfektion bieten zu wollen mit Leben. Hospitality ist uns ein Herzensanliegen. Entsprechend wertvoll ist uns die Auszeichnung mit dem World Luxury Hotel Award, den wir insbesondere auch dem Voting unserer Gäste verdanken.“

Das KPM Hotel & Residences auf einen Blick:

– Besitzer: Jörg Woltmann, Alleingesellschafter der KPM Berlin – Geschäftsführender Hoteldirektor: Tobias Berghäuser

– Eröffnet am 16. September 2019

– 126 Hotelzimmer und Suiten zwischen 25 m2und 65 m2

– 46 Serviced Apartements zwischen 25m2 und 47m2 – Restaurant & Bar DONG A

– Sauna und Fitnessstudio

– Rooftop-Terrasse, Penthouse

– 2 Meetingräume mit insgesamt 50m2

– Playroom und Community Kitchen für bis zu 12 Personen

– Hoteleigenes Parkhaus mit E-Ladesäulen

– E-Mobilität mit E-Bikes, E-Scooter, E-Autos

– Porsche Destination Charging Partner, Kooperation mit dem Porsche Zentrum Berlin

