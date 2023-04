Kultfrau steht für Leidenschaft, Lässigkeit und die Freiheit der Frau, seit 2015.

Minimalismus trifft auf Liebe zum Detail – DAS ist Kultfrau.

Kultfrau – das sind Rainer und Agnieszka Albrecht und Agnieszkas Sohn Julius Horn. 2015 haben Rainer und Agnieszka gemeinsam die Marke Kultfrau mit Headquarter in Mannheim gegründet. 2019 kam Julius Horn nach seiner Ausbildung an einer Berliner Modeagentur dazu. Als Marketing Director treibt Julius die Onlinepräsenz von Kultfrau bis heute intensiv voran.

Das Familienunternehmen setzt bei der Herstellung auf hochwertige Stoffe, moderne Formen und Qualität „made in Europe“. Nur eine handverlesene Anzahl an europäischen Produktionsstätten, z.B. in Italien oder Polen, werden persönlich von Kultfrau ausgewählt und garantieren kurze Lieferwege.

Kultfrau wirkt Überproduktionen entgegen, indem kontinuierlich die Lagerbestände überprüft werden und nur die Menge produziert wird, die in absehbarer Zeit abgesetzt wird. Dadurch wird das Risiko an Restbeständen minimiert. Es entsteht nachhaltige Mode, die Menschen glücklich macht.

Kultfrau – das ist anspruchsvolle Mode für Frauen, losgelöst von Trends und Launen. Die Produktrange reicht von hochwertigen Oberteilen mit T-Shirts, Tops, Longsleeves und Blusen über Kleider, Jacken und Strickdesigns bis hin zu lässigen Denim-Styles in Baggy, Wide Leg oder Cropped!

Insgesamt umfassen die Kollektionen von Kultfrau mehr als 350 Teile.

2015 haben wir die Marke KULTFRAU ins Leben gerufen. Anfangs waren wir noch zu zweit. 2019, direkt nach seiner Ausbildung bei einer Berliner Modeagentur, kam Agnieszkas Sohn, Julius, dazu. Er komplettiert unser Familienunternehmen. Als Head of Marketing treibt er die Onlinepräsenz intensiv voran und trägt damit unser Fundament – die Markenindentität – nach außen.

Unser Team ist in den letzten Jahren stark gewachsen und der Erfolgskurs ist ungebrochen. Mit dem Blick in die Zukunft formen wir unsere Marke kontinuierlich weiter.

