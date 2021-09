Das ist der Unterschied zwischen Plus Size und Size Inclusive

Curvy Fashion, Plus Size oder Große Größen Mode, diese Begriffe kennen wir zur Genüge. Doch was bitte bedeutet “Size Inclusive”?

Denkt man an die Modeindustrie und viele Model-Agenturen, dann fängt Plus Size bereits ab Konfektionsgröße 40 oder 42 an. Alles, was von der Konfektionsgröße her kleiner ist als 40/42, wird als Normalgröße bezeichnet. Was jenseits der Größe 42 liegt gilt als Curvy, Plus Size oder eben Große Größe. Mit diesem Wording zieht man schon seit Jahren eine fatale Grenze: Frauen die eine vermeintliche Normal- bzw. Standard-Konfektionsgröße tragen, entsprechen damit dem gängigen Schönheitsideal und gelten als schlank oder sehr schlank. Jene, deren Konfektionsgröße darüber liegt gelten als “un-normal” und dick.

Wo fängt Standard an, wo hört Standard auf?

Tatsächlich trägt aber fast die Hälfte aller deutschen Frauen Größe 42 und größer. Rund ein Drittel hat Konfektionsgröße 44 plus. Darunter auch immer mehr junge Frauen. Glaubt man den vielen Aussagen während des Lockdowns, dürfte die Zahl mittlerweile sogar deutlich höher sein, sprechen doch viele wegen mangelnder Bewegung und diverser anderer Gründe davon an Gewicht und Umfang zugelegt zu haben. Von Ausnahme oder “nicht Standard” kann also bei Konfektionsgrößen jenseits der 42 schon lange nicht mehr die Rede sein. Dennoch steckt man durch diese Kategorisierung Plus Size Frauen in die Schublade der Andersartigen.

