Das IEEE würdigt die Kommerzialisierung von Asahi Kasei Microdevices Dünnschicht-Hall-Sensoren

Meilenstein in der Elektrotechnik

TOKIO – 19. Februar 2026 – Asahi Kasei Microdevices (AKM) hat bekannt gegeben, dass seine Kommerzialisierung von Dünnschicht-Hall-Sensoren ab 1983 vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) als IEEE Milestone ausgezeichnet wurde. Das IEEE Milestone-Programm würdigt historische, bahnbrechende Innovationen in der Elektrotechnik und Elektronik. Um anerkannt zu werden, müssen seit der Entwicklung mindestens 25 Jahre vergangen sein, und die Errungenschaft muss einen bedeutenden Beitrag für die Gesellschaft und die Industrie geleistet haben.

Die Kommerzialisierung der HW-Serie von AKM im Jahr 1983 war ein wichtiger Meilenstein für die erfolgreiche Massenproduktion von Magnetsensoren mit Dünnschicht-Hall-Elementen. Sie legte den Grundstein für die Weiterentwicklung dieser Technologie und ihre breitere Anwendung in der Unterhaltungselektronik. Heute gelten Dünnschicht-Hall-Sensoren als eine der Standardtechnologien für die Magnetfeldmessung, die weltweit in einer Vielzahl von elektronischen Geräten zum Einsatz kommt. Frühe Dünnschicht-Hall-Sensoren waren nicht empfindlich genug und wiesen erhebliche Zuverlässigkeitsprobleme auf, insbesondere hinsichtlich der thermischen Stabilität. Als Reaktion darauf platzierte AKM eine dünne Indiumantimonid (InSb)-Schicht zwischen zwei Ferriten, um den Magnetfluss zu konzentrieren und die Erkennungsempfindlichkeit erheblich zu steigern.

50 Milliarden Einheiten seit 1983

AKM implementierte daraufhin eine dreischichtige Elektrodenstruktur, die eine Golddrahtverbindung ermöglichte und die für die Massenproduktion erforderliche thermische Stabilität und Haltbarkeit erheblich verbesserte. Diese Innovationen ermöglichten die vollständige Industrialisierung dieser elektronischen Komponenten: Die kumulierten Lieferungen von Hall-Sensor-Produkten, die auf dieser Technologie basieren, haben weltweit 50 Milliarden Einheiten überschritten. Seit ihrer Einführung werden die Hall-Elemente von AKM häufig in bürstenlosen Motoren verwendet, beispielsweise in Lüftern für PCs und Server. Dadurch wird eine weitere Miniaturisierung der IT-Infrastruktur und der Unterhaltungselektronik ermöglicht. Produkte, die auf dieser Technologie basieren, haben auch zur Energieeinsparung beigetragen, da sie die Entwicklung effizienterer Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen ermöglichen.

AKM erweitert den Einsatzbereich der Magnetsensorik kontinuierlich auf neue Bereiche, darunter die präzise Positionserkennung und Strommessung. Diese Fortschritte haben die Leistung von Smartphone-Kameras verbessert und die Effizienz und Reichweite von Elektrofahrzeugen erhöht. Die im Rahmen dieses Programms entwickelten Technologien wurden auch auf Infrarotsensoren, LEDs und andere Gerätekategorien übertragen. Satoshi Takehara, Executive Officer von AKM, kommentierte: „Wir sind unseren Kunden und Lieferanten für ihr langjähriges Vertrauen in unsere hochempfindlichen Dünnschicht-Hall-Sensoren sowie für ihre kontinuierliche Unterstützung während der vielen Jahre der Produktion sehr dankbar. Diese Auszeichnung als IEEE-Milestone spornt uns an, die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte weiter zu verbessern und gleichzeitig die technologische Entwicklung voranzutreiben, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden.“

Asahi Kasei positioniert den Bereich Elektronikprodukte in seinem mittelfristigen Managementplan als wichtigen Wachstumstreiber. Weitere Informationen zu den Hall-Sensor-Produkten von Asahi Kasei finden Sie unter https://www.akm.com/us/en/products/hall-sensor/what-makes-akm-different/

Über IEEE

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers ist eine der weltweit größten Organisationen, die sich der Förderung technologischer Innovationen in Bereichen wie Elektrotechnik, Elektronik, Kommunikation, Informatik und Informationstechnologie widmet. Mit 500.000 Mitgliedern in rund 190 Ländern trägt sie durch internationale Normung, die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten und die Ausrichtung von Fachkonferenzen zum wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt sowie zur Gesellschaft bei.

Über Asahi Kasei Microdevices (AKM)

AKM, ein in Japan ansässiges Unternehmen, betreibt als Mitglied des Materialsektors der Asahi Kasei Gruppe ein Geschäft mit elektronischen Komponenten. AKM bietet seinen Kunden einzigartige Produkte an, indem es die in magnetischen Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der in Siliziumhalbleitern verwendeten ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen von AKM werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter mobile Kommunikationsgeräte und Verbraucherprodukte sowie Geräte der Automobilelektronik, Haushaltsgeräte und Industrieanlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

