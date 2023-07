Das Holiday Inn Lübeck lässt grüne Vision für Lübeck wahr werden

Grün ist mehr als eine Farbe

Ein Summen liegt in der Luft. Rund um das Holiday Inn Lübeck ist im Verlauf der vergangenen Wochen und Monaten eine grüne Oase entstanden. Doch nicht nur mit selbstgebauten Insektenhotels, einem Kräutergarten für das Restaurant Kochwerk Lübeck oder Hochbeeten für die Mitarbeitenden engagiert sich das Team um Hoteldirektor Christian Schmidt für nachhaltiges Handeln. In allen Bereichen lässt das Hotel konsequent seine grüne Vision für Lübeck wahr werden.

„Grün ist mehr als die Farbe unseres Logos, es ist unsere Verantwortung und mittlerweile Teil unserer DNA“, betont Christian Schmidt. „Als Vater von zwei kleinen Kindern rückt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in meinen persönlichen Fokus und ich möchte, dass wir künftigen Generationen eine lebenswerte, artenreiche und sichere Welt hinterlassen.“ So wurden umfangreiche Umbauten im Haus vorgenommen, Abläufe optimiert und Innovationen eingeführt, um Ressourcen zu schonen. „Unsere Solarpaneele auf dem Hoteldach haben im Jahr 2022 Sonnenergie in 1.833 Kilowattstunden Wärme umgewandelt“, erläutert der engagierte Hoteldirektor. „Die Veränderungen in unserem Haus ziehen sich von den ganz großen Neuerungen bis hin zu den kaum wahrnehmbaren wie der Umstellung auf LED-Beleuchtung, durch die wir rund 70 Prozent weniger Energie verbrauchen.“ Vieles läuft auch für den Gast im Verborgenen ab. Beispielsweise identifiziert eine Waage in der Küche, über ihre eingebaute Kamera und eine Software, ob Lebensmittel verschwendet werden. Anderes ist aber durchaus „greifbar“, wie die neuen umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten Holzschlüsselkarten aus Buche oder die recycelbaren Alternativen zu Plastikstrohhalmen oder Kugelschreibern.

Doch das Team schaut auch über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus und bringt sich in Initiativen außerhalb des Hotels mit ein, um den grünen Wandel voranzutreiben. So ist das Holiday Inn Lübeck nicht nur Teil der Lübecker Mehrwegpfand-Initiative und nutzt Deutschlands führendes Mehrwegsystem „Recup“, sondern engagiert sich auch seit Anbeginn in der Nachhaltigkeitsoffensive der Stadt Lübeck für die unlängst erfolgte „TourCert“- Zertifizierung. Diese hat das Ziel, die gesamte Stadt als zertifiziertes, nachhaltiges Reiseziel zu positionieren „Wir wollten als einer der Ersten an diesem Prozess teilnehmen, um mit unserer Expertise als Vorreiter für andere Unternehmen zu agieren und ihnen den ersten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu erleichtern“, erklärt Christian Schmidt. „Denn nachhaltiges Reisen ist das prägende Thema der kommenden Jahre und wir müssen daher jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen.“

Da sich das Holiday Inn Lübeck schon seit langen für einen sanften Tourismus engagiert und vielfältige Maßnahmen zum Schutz der Umwelt umsetzt, wurden dem Haus bereits zahlreiche Auszeichnungen verliehen. So erhielt das Haus neben der TourCert-Auszeichnung als erstes Hotel in Schleswig-Holstein auch die begehrte BREEAM-Zertifizierung sowohl für das Gebäude als auch seinen Betrieb sowie die Auszeichnung mit dem „DEHOGA Umweltcheck“ und das Label „Green Key“. Letzteres ist führend im Bereich der Umweltzertifizierungen europäischer Hotels. Mehr als 3700 Hotels und Einrichtung in über 60 Ländern erhielten bereits dieses seit Jahrzehnten etablierte Öko-Label.

Doch Veränderung beginnt vor allem im Kopf. So wird der Wandel vom gesamten Team des Holiday Inn Lübeck getragen und mit immer neuen Ideen mit Leben gefüllt. Beispielsweise wurden in den Badewannen, die im Zuge der Badezimmerrenovierung im Frühjahr 2021 ausrangiert wurden, durch die Mitarbeitenden aufwendig Kräuter- und Gemüsehochbeete angelegt. Aber nicht nur im hauseigenen Kräutergarten fanden die Hotel-Badewannen noch eine sinnvolle Verwendung. Vom Rezeptionsteam entsprechend versiegelt, wurden die restlichen Wannen an einen gemeinnützigen Verein verschenkt. Dort dienen sie für Pferde, Ponys und Esel, die vor der Tötung oder Schlachtung gerettet wurden, als Tränken auf der Weide. Für die „Holiday INNsektenhotels“ hinter dem Haus nutzten die Auszubildenden zum Beispiel alte Europaletten, Baumschnitt, Heu und andere Materialreste. Aber auch außerhalb des Hotels werden gemeinschaftliche Aktionen umgesetzt. So gehen Mitarbeitende regelmäßig über den nahegelegenen Ostseestrand und sammeln dabei Müll ein. „Mit allen unseren Aktivitäten entsteht ein besonderes „Wir-Gefühl“ und die Erkenntnis, dass jeder mit minimaler Investition etwas bewegen kann“, resümiert der Hoteldirektor. „So hat ein Umdenken eingesetzt, das mich jedes Mal begeistert.“

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert.

