Das hat „Hand und Fuß“: Diabetes-Dialog stellt im Livestream die Folgeerkrankungen von Diabetes in den Mittelpunkt

Frankfurt, 07.03.2024. Ein unzureichend eingestellter Diabetes und Blutzuckerwerte, die sich dauerhaft außerhalb des empfohlenen Rahmens bewegen, können zu Komplikationen und Folgeerkrankungen führen. Besonders betroffen können beispielsweise Füße in Folge einer Neuropathie sein. Auch chronische Entzündungen oder hormonelle Veränderungen sind häufig Alltag für Menschen mit Diabetes. Eine frühzeitige Erkennung und präventive Maßnahmen sind entscheidend, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Doch worauf sollten Menschen mit Diabetes achten? Um diese Frage zu klären und Interessierten Antworten auf ihre weiteren Fragen zu geben, lädt die Aktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ zur nächsten digitalen Spezialausgabe „Das hat Hand und Fuß: der richtige Umgang mit Begleit- und Folgeerkrankungen bei Diabetes“ ein. Der Diabetes-Dialog richtet sich an alle Menschen mit Diabetes, ihre Angehörigen und Interessierte. Prof. Matthias Blüher, Diabetologe aus Leipzig, und Yvonne Häusler, Diabetesberaterin und Mitglied im Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. aus Berlin tauschen sich vor der Kamera zu diesem Thema aus und beantworten die Fragen der Teilnehmenden.

Viele Informationen und Tipps rund um das Thema Vorsorge und praktische Tipps im Umgang mit den Folgen von Diabetes – das alles erwartet Sie im Diabetes-Dialog am 21. März 2024.

Über „Gesünder unter 7 PLUS“:

Mit dieser Aufklärungsaktion steht Sanofi seit vielen Jahren mit mehr als 20 Partnern hinter einem gemeinsamen Ziel: Menschen mit Diabetes zuhören, Antworten auf offene Fragen geben und sie dabei unterstützen, ein besseres Leben zu führen.

Mehr zu unseren Partnern und weitere Informationen rund um das Thema Diabetes, Videos, sowie den Live-Stream jetzt abrufen auf: www.gesuender-unter-7.de

