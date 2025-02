„Gib dem Trauma eine Chance“ Neues Buch von Dr. Claudia Richter. Ein Mutmacher für Frauen, die noch viel vorhaben

Nordfriesland, 25.02.25- Manche Bücher vergisst man schnell. Und dann gibt es die, die mitten ins Herz treffen – dorthin, wo es schmerzt, aber auch heilt. „Das habe ich noch nie gemacht – das wird gut“ ist so ein Buch. Geschrieben von Dr. Claudia Editha Richter, die mit 67 Jahren immer noch neue Wege geht und sich nicht vor schwierigen Themen scheut.

Dieses Buch ruft all jene Frauen wach, die nicht einfach hinnehmen wollen, was ist. Die spüren, dass da noch mehr geht – mehr Leben, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Und an die, die den Mut haben, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, um daraus Stärke für die Zukunft zu ziehen.

Vom Trauma zur Kraftquelle

Dr. Claudia Richter erzählt offen von eigenen und fremden Erfahrungen mit Traumatisierung, Missbrauch und Unsichtbarkeit. Themen, über die viel zu lange geschwiegen wurde. Doch sie bleibt nicht bei Schmerz und Schwere stehen – sie zeigt, wie aus Wunden Kraft wird.

Durch einfühlsame Interviews mit Frauen – und einem Mann – zeigt sie, dass Trauma nicht das Ende sein muss. Oft ist es der Beginn eines neuen Selbstbewusstseins.

„Es geht darum, das Leben nicht nur zu überleben, sondern es in die eigene Hand zu nehmen“, sagt die Autorin. „Mit 67 stehe ich an einem Punkt, an dem ich klarer sehe als je zuvor. Und ich will Frauen dabei begleiten, ihren eigenen Weg zu finden – voller Neugier, Mut und, ja, auch einer ordentlichen Portion Trotz.“

Für Frauen, die noch nicht fertig sind

Für Frauen, die noch nicht fertig sind. Die keine halben Sachen machen. Und die wissen: Mein Leben ist noch lange nicht auserzählt.

Mit einer Mischung aus biografischen Erlebnissen, gesellschaftlicher Analyse und pragmatischen Impulsen öffnet Claudia Richter Türen: zu neuen Perspektiven, zu Selbstakzeptanz und zu einer Zukunft, die jede Frau für sich selbst gestalten kann.

Über die Autorin

Dr. Claudia Editha Richter, Jahrgang 1957, promovierte mit 60 Jahren und gründete danach gemeinsam mit ihrem Mann das Unternehmen Die Lebenswerker, um Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu begleiten. Als Coach, Speakerin und Autorin setzt sie sich für die körperlich-geistig-seelische Balance von Frauen in der Lebensmitte ein.

Mit ihrem ersten Buch „Da geht noch was!“ rüttelte sie Frauen wach, ihr Potenzial voll auszuleben. Mit „Das habe ich noch nie gemacht – das wird gut“ wagt sie sich an ein Thema, das tief geht – und dabei dennoch Mut macht.

Bezugsquellen und Kontakt

Das Buch ist ab 08.03.2025 im Buchhandel sowie bei Amazon erhältlich. Rezensionsexemplare für die Presse können unter richter.bordelum@web.de angefordert werden.

Kontakt für Presseanfragen:

Dr. Claudia Richter

richter.bordelum@web.

+49151 27076026

Richter GbR – Die Lebenswerker

Wir unterstützen schwerpunktmäßig Frauen in der Lebensmitte, ihren Selbstwert wieder zu finden, ihre ureigene Lebensaufgabe zu entdecken und zu neuen Ufern aufzubrechen.

Kontakt

Richter GbR

Dr. Claudia Richter

Kirchenweg 6

25852 Bordelum

+49151 27076026



http://www.thefutureisorange.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.