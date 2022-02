Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt im Mittelmeer erleben

Kreuzfahrten mit der neuen Wonder of the Seas ab/bis Barcelona

Anfang März wird die Wonder of the Seas, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt (gemessen an der Tonnage/BRZ, Stand Frühjahr 2022), in Florida erstmals mit Urlaubern an Bord in See stechen. Nach einigen Fahrten durch die Karibik kommt das neue Schiff Anfang Mai ins Mittelmeer und bietet Wochentouren ab/bis Barcelona und ab/bis Civitavecchia bei Rom an. Eine gute Gelegenheit für alle Kreuzfahrtfans, das neue Schiff der Reederei Royal Caribbean International kennenzulernen, ohne einen Langstreckenflug in die USA antreten zu müssen.

Die Wonder of the Seas ist ein Schiff der unzähligen Möglichkeiten. Einige Zahlen gefällig? Über 20 gastronomische Einrichtungen sowie elf Bars und Lounges warten auf insgesamt 18 Decks darauf, die 5734 Gäste (bei Normalbelegung der Kabinen) kulinarisch zu verwöhnen.

Für die Unterhaltung an Bord sorgen z. B. Musicals im großen Theater, Live-Musik in vielen Lounges und Bars sowie Shows auf einer Eislaufbahn und nicht zuletzt im AquaTheater. Das AquaTheater ist ein Amphi-Theater am Heck des Schiffes und ist gekennzeichnet durch einen tiefen Tauchpool und zwei neun Meter hohen Sprungtürmen. Die Show, die hier allabendlich aufgeführt wird, ist eine spektakuläre Mischung aus beeindruckender Akrobatik, Synchronschwimmen, Wasserballett, Sprungvorführungen, sowie zu Musik und Licht synchronisierten Springbrunnenshows.

Wer es lieber sportlich mag, findet auf dem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel den FlowRider® Surf Simulator, eine Zip-Line, Mini-Golf, Kletterwände, eine Jogging-Strecke und ein großes Fitness-Center. Highlights für den eigenen Nervenkitzel sind die Wasserrutschen The Perfect Storm und die höchste Trockenrutsche auf See Ultimate Abyss. Die Rutsche führt von ihrem Startpunkt aus 10 Decks in die Tiefe. Beim Herunterrutschen der 66 Meter langen Strecke werden in rund 13 Sekunden 30 Höhenmeter überwunden.

Viele weitere Details zur Wonder of the Seas und Angebote für Fahrten mit dem Schiff gibt es beim Kreuzfahrt-Portal www.go7seas-kreuzfahrten.de, das die Seereisen von Royal Caribbean International in Deutschland vertreibt. Hier finden Kreuzfahrt-Interessierte auch immer gleich passende Flüge zur Kreuzfahrt und profitieren bei Aktionen oft von Sonderpreisen. Eine einwöchige Mittelmeer-Kreuzfahrt mit dem neuen Schiff ist im Herbst 2022 schon ab rund 800,- Euro pro Person in der Innenkabine buchbar (Balkonkabine ab rund 1.000,- Euro p. P.).

www.go7seas-kreuzfahrten.de – das Internetangebot der Kreuzfahrtagentur Trans Global Tours GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg – ist der Online-Spezialist für Kreuzfahrten und gehört zu den führenden Beratungs- und Buchungsportalen auf dem deutschen Kreuzfahrt-Markt. Seit über 20 Jahren profitieren die Kunden des Reisebüros von der langjährigen Erfahrung in der Vermittlung von Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Trans Global Tours GmbH & Co. KG arbeitet nur mit den besten der Reisebranche und ist stolz auf die erfolgreichen Partnerschaften und Kooperationen mit allen großen Reedereien und Kreuzfahrtveranstaltern.

Auf der Webseite www.go7seas-kreuzfahrten.de können Kreuzfahrer rund um die Uhr die besten Angebote zu den schönsten Destinationen weltweit buchen. Zudem bietet sie eine detaillierte Übersicht deutscher und internationaler Reedereien, umfassende Informationen über die Routen und tagesaktuelle Preise sowie gut recherchierte Neuigkeiten aus der Welt der Kreuzfahrt.

Neben dem Online-Angebot mit über 15.000 Hochsee- und Flusskreuzfahrten berät das freundliche Team von Kreuzfahrtexperten die Kunden an sechs Tagen der Woche auch persönlich. Gibt es Fragen zu der Atmosphäre an Bord? Oder zur besten Flugverbindung passend zur Kreuzfahrt? Vielleicht wird ein erlebnisreiches Vor- bzw. Nachprogramm zu der Kreuzfahrt gewünscht oder Beratung bei der Auswahl des richtigen Hotels benötigt? Die erfahrenen Kreuzfahrt-Experten freuen sich auf den Anruf unter der Hotline 040 377072-500.

