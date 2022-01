Das Fundament deines Lebens – Wahrhaftigkeit

Viele Menschen kennen das Gefühl, Mitläufer in der breiten Masse und dem Drama in ihrem Leben ausgeliefert zu sein. Das eigene ICH mit all seinen Wünschen, Bedürfnissen und Besonderheiten kommt zu kurz und kann sich nicht entfalten. Gerade in Krisenzeiten erscheint die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit mit allen Facetten noch ferner zu sein als je zuvor. Alte Glaubensmuster, Stress und ungeliebte Verpflichtungen halten Menschen noch stärker in ihren Verwicklungen mit der Aussenwelt. Indrani Kurz ist Coach und Expertin, wenn es um Persönlichkeits- und Bewusstseins-Entwicklung geht. Sie erklärt, wie auch du es schaffen kannst, dein wahres ICH zu erkennen und zu entfalten, um in deinem Leben mehr Glück und Zufriedenheit zu erfahren.

Innere Stabilität und Selbstbewusstsein sind die Fundamente für eine starke Persönlichkeit. Diese wiederum ist der Garant dafür, dass Glück und Erfolg in deinem Leben überhaupt sichtbar werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, sind einige Schritte notwendig, die dir helfen dein Leben „richtig“ zu interpretieren und deine Energie und deine Kraft freizusetzen, um sie zu nutzen. Im ersten Schritt gilt es eine individuelle Bestandsaufnahme zu machen, damit dir der Sinn, der hinter deinem Verhalten und deinen Herausforderungen liegt, klar wird. Erst wenn du diesen erkannt hast, siehst du die Chancen, deinem wahren ICH näherzukommen. Du übernimmst die volle Verantwortung für dein Leben und verbindest nun deine Persönlichkeit mit dem dazugehörigen Energiefeld, was dich in dieser neuen Zeit extrem wirkungsvoll macht. Gefühle, Entscheidungen und dein Handeln – alles wird zu einem zusammenhängenden Kreislauf, den du steuern kannst. Du erlebst, dass du deinen Gefühlen nicht ausgeliefert bist. Dein Selbstbewusstsein wächst und strahlt in deine Umgebung. Dies wirkt sich positiv auf all deine Lebensbereiche aus. Du wirst gelassener und bist ausgeglichen. Deine Beziehungen werden tiefer und harmonischer und sogar deine körperliche Gesundheit verbessert sich, was Glück und Zufriedenheit überhaupt erst möglich macht.

Zur eigenen Wahrhaftigkeit zu gelangen ist ein Prozess. Diesen alleine zu durchlaufen ist möglich, jedoch mühsam und zeitaufwendig. Mit Unterstützung und in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, können dieser Weg und die dazugehörigen Schritte einfacher, mit mehr Freude und vor allem viel schneller gemeistert werden. Du bekommst dadurch eine Sichtweise auf dein Leben, die dir neue Perspektiven und Handlungsalternativen eröffnet.

Wenn du dich angesprochen fühlst und diesen Weg gehen möchtest, kannst du Indrani Kurz live erleben und von ihrer Energie profitieren. Jeden Mittwoch um 18 Uhr hast du die Möglichkeit, Indrani und die Wirkung ihrer Coachingarbeit in der Facebookgruppe kennenzulernen. https://www.facebook.com/groups/MeineNeuePerspektive/

Indrani Kurz ist Coach und Expertin für persönliche- und Bewusstseins-Entwicklung. Sie hilft Menschen dabei, durch mehr Bewusst-Sein ihr Leben, ihre Beziehungen und ihre Gesundheit auf ein ganz neues Level zu bringen.

