Das Foodtruck-Event „The Champions Burger“ kommt nach Frankfurt und bringt die besten Burger des Landes ins Rhein-Main-Gebiet

(Frankfurt, Juli 2024) Kulinarisch verbindet man mit Hessen vor allem Handkäs“ mit Musik, Grie Soß oder den beliebten Äppelwoi. Für eine schmackhafte Abwechslung in der Frankfurter Umgebung sorgt nun vom 18. bis 28. Juli das spektakuläre Foodtruck-Event „The Champions Burger“. In der Dietesheimer Str. 90 in Mühlheim können Besucher:innen die köstlichen Burgerhighlights probieren. Die Veranstaltung ist in Spanien bereits ein Riesenerfolg und hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Foodtruck-Event Europas entwickelt. Kreutzers, der Onlineshop für nachhaltige Lebensmittel, hat „The Champions Burger“ in diesem Jahr erstmals nach Deutschland geholt. Noch bis September wird in insgesamt 8 Städten (Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München) an 95 Tagen der bundesweit beste Burger gesucht. 12 der erfolgreichsten Burgerläden Deutschlands schicken jeweils einen einzigen, speziell kreierten Burger ins Rennen. Der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten. Vom Bun bis zum Patty stammen alle Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung – eine Voraussetzung für die Verantwortlichen von Kreutzers, die auch selbst großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Besucher:innen können via QR-Code für ihren Favoriten abstimmen. Auch bekannte Stars wie The BossHoss nehmen mit ihrem eigenen Foodtruck am Wettbewerb teil und Bloggergrößen wie Blocki030 oder Rene Schmock werden erwartet. Für ein kartoffelbasiertes Burgerhighlight sorgt das Familienunternehmen Burgis – der Knödelspezialist wird mit einem knödeligen Roundie-Burger am Wettbewerb teilnehmen.

Frankfurt freut sich auf einzigartige Burgerkreationen

Kurz nach dem Ende der Fußball Europameisterschaft können sich die Hess:innen schon wieder auf das nächste Sommerhighlight freuen. Nach den ersten fünf Stationen zeigen die teilnehmenden Burgerläden nun auch im Rhein-Main-Gebiet, was einen fantastischen Burger auszeichnet. „Wir befinden uns so langsam im Endspurt unserer Tour und freuen uns, dass das Event bisher extrem gut in allen Städten angekommen ist. Egal ob bei Regen- oder bestem Sommerwetter, die Leute haben Bock auf hochwertige Burger. Uns ist es wichtig, mit der Veranstaltung zu zeigen, wie vielfältig das Gericht sein kann und warum unsere Burger nichts mit ungesundem Fast-Food-Essen zu tun haben“, sagt Manuel Ostner, Founder und CEO des Veranstalters Kreutzers.

Exklusives Rahmenprogramm und riesige Burgerhüpfburg

Neben vielen leckeren Burgerkreationen gibt es außerhalb des Wettbewerbs weitere köstliche Angebote auf dem Festivalgelände, wie z. B. süße Waffeln, knusprige Pommes und erfrischende Getränke. Für die Kleinsten gibt es als besonderes Highlight eine extra für das Event angefertigte, riesige Burgerhüpfburg. Außerdem dürfen sich die Besucher:innen am Eröffnungstag auf ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Künstler:innen, Blogger:innen und Influencer:innen freuen. Gesponsert wird „The Champions Burger“ unter anderem von vier großen, internationalen Marken: Heineken, Pepsi, Bloody Water und dem erfolgreichen amerikanischen Küchengerätehersteller Ninja, der in Deutschland auf starkem Wachstumskurs ist.

Termin: 18. Juli bis 28. Juli 2024

Ort: Mühlheimer Bürgerhaus, Dietesheimer Str. 90, 63165 Mühlheim, nur 15 Kilometer entfernt von Frankfurt

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 18. Juli 2024, um 12 Uhr. Freitags bis sonntags ist das Event von 12 bis 22 Uhr, montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.thechampionsburger.de abrufbar.

The Champions Burger ist das größte Foodtruck-Event des Landes: 8 Städte, von Mai bis September, von Hamburg bis München – 95 Tage – und am Ende: ein Gewinner.

