Das erste kostenlose Tool für die Verwaltung der Umsatzsteuer

Onlinehändler können mit diesem kostenlosen Tool die Einhaltung der Umsatzsteuer-Vorgaben sicherstellen und langfristig gewährleisten.

hellotax, das Unternehmen für die Abwicklung der Umsatzsteuer im E-Commerce, bietet ein kostenloses Online-Tool für die Verwaltung der Umsatzsteuer und aller damit verbundenen Aufgaben an. Seit dem 20. Juni 2020 bietet hellotax.com dieses leistungsstarke Tool kostenlos an, um die Abwicklung der Umsatzsteuer in den EU-Mitgliedsstaaten so einfach wie möglich zu gestalten. Mit unterschiedlichen Regelungen, verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen Vorschriften tun sich Steuerberater oft schwer, dem Ganzen einen Sinn zu geben und grenzüberschreitende Steuererklärungen und -anmeldungen korrekt und effizient zu verwalten. Dieses großartige neue Tool von hellotax bietet eine umfassende Lösung und alle steuerlichen Aufgaben, denen Onlinehändler Tag für Tag gegenüberstehen, können mit nur wenig Klicks erledigt werden.

Ein zentraler Bestandteil des Tools ist die Überwachung der Lieferschwellen, da bei Überschreitung eine weitere Registrierung erforderlich wird. So werden Händler informiert, wenn ein jährliches Verkaufsvolumen erreicht wurde und eine neue Umsatzsteuer-ID, bzw. die Registrierung anfällt, und welche Schritte dafür beachtet werden müssen. So werden keine Fristen mehr verpasst und bei allen relevanten Aktionen wirst Du direkt im Tool und per E-Mail informiert. Nach der kostenlosen Software-Anmeldung können Unternehmen jeder Größe die Umsatzsteuer in einer einfachen, benutzerfreundlichen Umgebung verwalten und sich so stärker auf die wichtigen Bereiche des Unternehmens konzentrieren.

Das Tool bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, sowohl KOSTENLOS als auch im Abonnement. Es hilft bei der Verwaltung des gesamten Umsatzsteuer durch Automatisierung und persönlichen Service, wie z.B. der Registrierungsassistent zur Vereinfachung der Beantragung von Umsatzsteuer-IDs, die Integration von Online-Marktplätzen in das Tool zur automatischen Eingabe von Verkaufsdaten, die Verwaltung von Umsatzsteuervoranmeldungen und allen anfallenden Berichten, die automatisierte Korrespondenz mit Steuerbehörden in ganz Europa, und noch vieles mehr.

hellotax ist eine Remote Company mit einem Team von mehr als 50 Fachleuten, die mit Herzblut daran arbeiten, effektive und unkomplizierte Lösungen für Online-Verkäufer anzubieten. Das Unternehmen hat 700.000 Euro in die Software-Plattform investiert, um eine funktionelle und möglichst benutzerfreundliche Anwendung zu ermöglichen. Ein internes Team von lokalen Steuerberatern und Kundenbetreuern sorgt als Bindeglied zu den ausländischen Steuerbehörden der wichtigsten EU-Länder dafür, dass die Lücke zwischen Automatisierung und individueller Betreuung geschlossen wird, die Qualität stimmt und stets alle Vorgaben eingehalten werden.

hellotax ist ein Technologieunternehmen, das automatisierte Lösungen für die Einhaltung der Umsatzsteuerpflichten entwickelt. Unternehmen jeder Größe setzen unsere Software ein, um stets eine korrekte Erfüllung der steuerlichen Anforderungen und Aufgaben sicherstellen zu können.

