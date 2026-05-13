Das Ende der klassischen Economy Class

Handgepäck ade: Neue Europa-Tarife bei der Lufthansa Group

Mit den neuen Europa-Tarifen der Lufthansa Group zeichnet sich ein deutlicher Kurswechsel auf Kurz- und Mittelstrecken ab. Für Reisen ab dem 19. Mai 2026 stehen künftig vier Tarifoptionen in der Economy Class zur Verfügung. Die größte Veränderung: Der neue Economy-Basic-Tarif umfasst nur noch einen persönlichen Gegenstand wie eine Laptoptasche oder einen kleinen Rucksack bis 40 30 15 cm – ein klassisches Handgepäckstück ist nicht mehr enthalten. Kein Aufgabegepäck, keine Erstattung, keine Umbuchung: Damit nähert sich das Produkt für viele Reisende klar dem Low-Cost-Niveau an.

Der neue Basic-Tarif markiert eine Zäsur

Die Lufthansa Group betritt damit im Kreis klassischer Netzwerk-Airlines absolutes Neuland und ist zweifelhafter Vorreiter in Sachen „Economy Basic“. Während selbst in den USA bei vergleichbaren Basistarifen häufig noch ein vernünftiger Handgepäck-Trolley enthalten ist, geht die Lufthansa Group nun einen Schritt weiter und testet, wie weit sich bekannte Low-Cost-Mechaniken in ein Premium-Ökosystem integrieren lassen. Das wirkt umso auffälliger, weil die Entwicklung im Kontrast zur zuletzt betonten Service-Offensive auf der Langstrecke steht.

Der Trend dahinter: immer weniger Inklusiv-Leistungen

Die neuen Tarife sind dabei weit mehr als nur eine isolierte Produktanpassung. Sie stehen sinnbildlich für einen seit Jahren laufenden Trend zu immer weniger inkludierten Leistungen in der Economy Class. Aufgabegepäck, Sitzplatzreservierungen und Zusatzservices wurden bereits schrittweise entbündelt – nun trifft diese Entwicklung erstmals bei der Lufthansa Group auch das klassische Handgepäck im günstigsten Tarif. Als Motive nennt ein Beitrag des Reise-Optimierungsportals First Class & More vor allem den massiven Preisdruck durch Low-Cost-Airlines in Europa, die bessere Sichtbarkeit in Metasuchmaschinen durch niedrigere Einstiegspreise sowie die Aussicht auf höhere Zusatzerlöse.

Auch jenseits des Basic-Tarifs wird restriktiver kalkuliert

Zwar wird der Economy-Light-Tarif künftig minimal flexibler, weil eine Umbuchung gegen 100 Euro Gebühr möglich sein soll. Gleichzeitig bleiben Erstattungen ausgeschlossen. Die bisherigen Economy Classic- und Green-Tarife werden zu Economy Comfort und Economy Comfort Green umbenannt; bei ihnen bleibt es bei nicht möglichen Erstattungen und einer Umbuchungsgebühr von 80 Euro. Selbst im Economy-Flex-Tarif ist eine Stornierung nicht kostenlos, sondern kostet weiterhin 150 Euro, während Umbuchungen gratis möglich sind. Aus Sicht von First Class & More zeigt sich damit: Selbst die teureren Tarifstufen bieten längst nicht mehr jene Selbstverständlichkeiten, die viele Reisende früher mit klassischen Economy-Tickets verbunden haben.

Sogar in der Business Class werden Leistungen reduziert

Die Änderungen beschränken sich nicht auf die Economy Class. In der Business Class wird die bisherige Struktur Saver, Classic und Flex zu Comfort, Comfort Green und Flex umbenannt. Gleichzeitig verliert der Business Comfort Green Tarif die Möglichkeit der Umbuchung, und sowohl Comfort als auch Comfort Green beinhalten nur noch ein Aufgabegepäckstück mit 32 Kilogramm statt bisher zwei.

Ein hoher Vielfliegerstatus wird immer wertvoller

Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt ein hoher Vielfliegerstatus nochmals deutlich an Wert. Economy-Basic-Kunden werden konsequent in die letzte Boarding-Gruppe eingeteilt, um die Kontrolle des reduzierten Handgepäckanspruchs einfacher durchzusetzen und den Boardingprozess zu beschleunigen. Senatoren und HON Circle Mitglieder behalten dagegen auch im Economy-Basic-Tarif weiterhin ein kostenfreies großes Handgepäckstück. Im Economy-Flex-Tarif kommen für Senatoren und HON Circle Mitglieder zudem kostenfreie Preferred Zone Seats und Extra Legroom Seats hinzu. Damit zeigt sich sehr konkret, dass ein Vielfliegerstatus heute nicht nur Komfortsymbol, sondern zunehmend auch Schutzschild gegen den Abbau klassischer Tarifleistungen ist.

Warum kluge Status- und Buchungsstrategien relevanter denn je sind

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Fazit: Mehr als nur eine Tarifumstellung

Die neuen Europa-Tarife der Lufthansa Group sind mehr als nur eine Tarifumstellung. Sie stehen für einen klaren strukturellen Trend: weg von umfassenden Inklusivleistungen, hin zu stärker fragmentierten Produkten mit niedrigem Einstiegspreis und kostenpflichtigen Extras. Offen bleibt, ob andere große Netzwerk-Airlines diesem Modell folgen oder ob die Lufthansa Group mit diesem Schritt allein bleibt. Schon jetzt ist jedoch klar: Wer künftig auf Europa-Strecken komfortabel und mit möglichst wenig Zusatzkosten reisen möchte, ist mehr denn je auf eine kluge Status- und Buchungsstrategie angewiesen.

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