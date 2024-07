Das Einmaleins des Diamanten-Investments: Expertise von Dr. Peter Riedi

Warum investieren in Diamanten?

In wirtschaftlich turbulenten Zeiten suchen viele Anleger nach stabilen Alternativen. Dr. Peter Riedi, CEO und Gründer von Premium Diamonds, einer Marke der EM Global Service AG in Liechtenstein, erklärt, warum Diamanten eine verlässliche Investitionsmöglichkeit sind.

Was macht einen Investitionsdiamanten aus?

Ein Investitionsdiamant muss bestimmte Kriterien erfüllen. Die 5C“s (Cut, Color, Clarity, Carat, and Certification) sind nur der Anfang. Laut Dr. Riedi spielen Faktoren wie Schliff, Politur, Fluoreszenz, Einschlüsse und die atomare Struktur des Diamanten eine entscheidende Rolle.

Beratung vor dem Kauf

Vor dem Kauf eines Investitionsdiamanten ist es wichtig, einen Experten zu konsultieren. Ein Spezialist kann eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln und sicherstellen, dass der Diamant den erforderlichen Qualitätsstandards entspricht.

Direkt vom internationalen Händler kaufen

Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollte man Diamanten möglichst nah an der Quelle kaufen. Der Weg über Einzelhändler wird nicht empfohlen, da jeder Zwischenhändler den Preis erhöht.

Qualität bestätigen lassen

Ein Investitionsdiamant sollte von einer unabhängigen Drittpartei wie dem Gemological Institute of America (GIA) zertifiziert sein. Dennoch ist die Einschätzung eines Experten unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Diamant die Anforderungen für eine Investition erfüllt.

Vorteile einer Diamanten-Investition

Diamanten sind tragbar, haben keine Haltungskosten und verlieren nicht an Wert. Sie sind immun gegen Währungsschwankungen und können im Laufe der Zeit an Wert gewinnen. Die Investition in Diamanten stellt eine verlässliche Alternative in den Tiefen und Tiefen der gegenwärtigen Wirtschaft dar.

Die richtige Strategie wählen

Dr. Riedi empfiehlt, mit mindestens 100.000 US-Dollar zu starten. Es ist wichtig zu entscheiden, ob man kurz- oder langfristig investieren möchte. Unterschiedliche Märkte erfordern unterschiedliche Strategien. Ein Investitionsdiamant ist eine Wirtschaftsstrategie, die entweder zwei bis drei Jahre oder über 20 Jahre hält. In einigen Fällen möchten die Menschen einen Investitionsdiamanten kaufen und ihn nie wieder verkaufen.

Investieren in Diamanten bleibt ein faszinierendes Feld. Mit der richtigen Expertise und Strategie, wie sie von Dr. Riedi und seinem Team angeboten wird, kann es eine lohnende finanzielle Alternative sein.

Dr. Peter Riedi

Volkswirt & Edelmetallexperte

Dr. Peter Riedi ist eine herausragende Persönlichkeit im Bereich der Volkswirtschaft und des Edelmetallhandels. Mit einem tiefen Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und langjähriger Erfahrung in der Edelmetallbranche ist er ein gefragter Experte und Ansprechpartner bei Premium Diamonds für Edelsteininvestitionen.

Premium Diamonds ist eine Marke der EM Global Service AG. Im Herzen Europas gelegen, konzipiert und betreut das Unternehmen EM Global Service AG Rohstoffkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen und Edelsteinen für die Eigentümer. Das Unternehmen baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichert diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung. Premium Diamonds bietet erstklassige, preiswerte Diamanten für Händler und Juweliere mit HRD- oder GIA-Zertifikaten.

