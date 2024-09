Das eigene virtuelle Portfolio erstellen – DM Solutions und Mahara machen“s möglich

Deutscher Webhoster und neuseeländische ePortfolio Software sind starke Partner für Schulen und Universitäten

Spätestens seit Corona und den damit einhergehenden Schul- und Universitätsschließungen ist eLearning nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Auch nach Ende der Pandemie setzen viele Lehreinrichtungen weiterhin auf sogenannte Learning Management Systeme (LMS). Schließlich ermöglichen diese sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden einen zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf die Lehrmaterialien. Zu diesen Learning Management Systemen zählt auch die in Neuseeland entwickelte Software Mahara, die es den Nutzenden ermöglicht, virtuelle Portfolios zu erstellen. Der im hessischen Hanau ansässige Webhoster DM Solutions ist ab sofort offizieller Partner von Mahara und bietet seinen Kunden nicht nur für die ePortfolio Software optimiertes Mahara Hosting https://www.dmsolutions.de/mahara-hosting.html, sondern auf Wunsch auch gleich noch die passende Mahara Lizenz.

„Mit Mahara lassen sich virtuelle Portfolios erstellen, in denen Lernende ihre erarbeiteten Ergebnisse sammeln und so ihren Lernfortschritt verfolgen und reflektieren können. Das System ist dabei sehr flexibel, sodass es den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden kann. So können beispielsweise auch Gruppen-Portfolios oder Foren erstellt werden und Lehrende haben die Möglichkeit, die Arbeiten der Lernenden zu kommentieren und zu bewerten. Bei Mahara handelt es sich also um ein starkes Tool und wir sind stolz darauf, den Partner-Zertifizierungsprozess mit Bravour gemeistert zu haben. Denn die Zertifizierung ist der Beweis dafür, dass unser Hosting Angebot den Anforderungen des Systems mehr als nur gerecht wird. Außerdem zeugt sie von unserer Kompetenz im Umgang mit dem System. Unsere Kunden können also sicher sein, dass wir ihnen in allen Anliegen rund um Mahara mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das fängt beim Mahara Hosting an und geht über Support und Updates bis hin zu individuellen Design- und Programmierarbeiten. Außerdem können wir unseren Kunden die für die Nutzung des Systems benötigte Mahara Lizenz zu besonders günstigen Konditionen anbieten. Wir sind alle sehr gespannt, was diese Zusammenarbeit in der Zukunft noch so bringen wird.“, so Danijel Mlinarevic, Gründer und Geschäftsführer der DM Solutions GmbH https://www.dmsolutions.de/.

Webhosting von DM Solutions – performant, sicher und grün

DM Solutions setzt auf hochwertige Markenhardware und damit auch auf maximale Erreichbarkeit und Schnelligkeit der Server. Doch natürlich ist Leistung nicht alles. Auch Sicherheit steht bei DM Solutions ganz oben auf der Prioritätsskala. Deshalb befinden sich sämtliche Server des Webhosters in Deutschland, wo die genaue Einhaltung der DSGVO-Richtlinien garantiert ist.

Der Webhoster beweist außerdem, dass sich Liebe zu Technik und Umwelt nicht unbedingt ausschließen müssen. Deshalb gehört Nachhaltigkeit fest zum Unternehmenskonzept. DM Solutions betreibt sowohl Bürogebäude als auch sämtliche Server ausschließlich mit Ökostrom. Seit 2020 ist der Webhoster zudem Kooperationspartner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Webhosting Account und jede verkaufte Domain mindestens einen Baum.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 1000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

