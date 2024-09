Das Duisburger Konzert des Jinghui Guangxuan Sinfonieorchesters endet erfolgreich und verbreitet die Botschaft der Zen-Musik

Am 28. September 2024 hielt das Jinghui Guangxuan Sinfonieorchester erfolgreich sein zweites Konzert der Europatournee im Theater am Marientor in Duisburg, Deutschland, ab. Dieses Konzert war nicht nur eine musikalische Darbietung, sondern auch eine Zen-Meditation, die Musik und Zen miteinander verband, um Frieden und große Barmherzigkeit zu vermitteln. Die Mission des Orchesters ist es, dem Weltfrieden zu dienen, und das Publikum spürte durch die Musik eine tiefe Ruhe und Gelassenheit.

Weitreichende Unterstützung, Zen-Musik verbreitet Frieden und große Liebe

Der erfolgreiche Abschluss der Aufführung in Duisburg wäre ohne die Unterstützung zahlreicher Organisationen nicht möglich gewesen. Zu den VIP-Gästen dieser Zen-Meditationsveranstaltung gehörten Meister Yanpo und seine Schüler vom Shaolin-Kulturzentrum in Köln, der Verband der chinesischen Frauen in Deutschland, FITT CHINA REISEN (eine deutsche Jugendreiseagentur), die GDCF in Düsseldorf, die Chinesische Schule in Dortmund, der Kölner Studierendenverband in Deutschland, der NRW-Studierendenverband und der Amitabha Pflegezentrum Verein Deutschland. Ihre aktive Teilnahme und Unterstützung trugen maßgeblich zum Erfolg dieser Veranstaltung bei, die Musik, Klangmeditation und Tanzmeditation vereinte. Zudem reisten einige Zuschauer aus entfernten Regionen mitdem Zug an, um diese einzigartige Zen-Meditation persönlich zu erleben.

Die Aufführung entfaltete sich in einer Atmosphäre von Feierlichkeit und Frieden. Das Jinghui Guangxuan Sinfonieorchester präsentierte mehrere Stücke mit Zen-Themen sowie Tanzmeditation, darunter „Ode an die rote Fahne“, „Honghu-Guerillaarmee“, Beethovens „Egmont-Ouvertüre“ und „Jasminblüte“. Durch die Verschmelzung von Musikmeditation, Klangmeditation und Tanzmeditation wurde das Thema der Aufführung, „Frieden und Schönheit durch Zen-Meditation zum Ausdruck bringen“, voll und ganz verwirklicht. Jedes Stück enthielt Lobpreisungen von Güte, Schönheit und Frieden. Das Publikum war nicht nur in die Musik vertieft, sondern erlebte auch die tiefere Bedeutung der Zen-Meditation durch Klang und Tanz.

Zu Beginn der Aufführung betonte das Jinghui Guangxuan Sinfonieorchester seine Philosophie: „Wir sind hier für die Freundschaft zwischen den Völkern und für den Weltfrieden. Wir glauben an Güte, Liebe und Frieden.“ Diese einfachen, aber tiefgründigen Aussagen setzten den Ton für die gesamte Aufführung. Das Orchester teilte auch mit, wie seine Mitglieder sowohl Musik als auch Meditation im Tempel gelernt haben und dass die Aufführung nicht nur eine künstlerische Ausdrucksform, sondern auch eine spirituelle Praxis ist.

Das Publikum lobte die Zen-Meditationsaufführung sehr. Viele sagten, es sei nicht nur eine Aufführung, sondern eine Reinigung und Erhebung der Seele gewesen. Viele fanden durch die Meditation von Musik, Klang und Tanz inneren Frieden und beschrieben die Veranstaltung als eine „außergewöhnliche Zen-Meditation des Friedens“. Das Publikum fühlte tief eine Atmosphäre von Ruhe und Erhebung, viele waren von der Botschaft des Friedens und der großen Barmherzigkeit, die durch die Musik und den Tanz vermittelt wurde, tief bewegt.

Die Ursprünge und Entwicklung des Jinghui Guangxuan Sinfonieorchesters: Ein Erbe der Zen-Musik

Das Jinghui Guangxuan Sinfonieorchester wurde 2003 vom chinesischen Abt Shi Wule gegründet und trug ursprünglich den Namen Guangxuan Zen Orchester. Alle Mitglieder des Orchesters sind Mönche aus buddhistischen Tempeln ohne musikalischen Hintergrund. Abt Shi Wule lud Professoren des Wuhan-Konservatoriums und des Zentralen Konservatoriums ein, um das Orchester zu schulen, und viele professionelle Musik- und Tanzgruppen aus China besuchten den Tempel, um Anleitungen zu geben. Seit 2013 tourt das Orchester durch Städte wie Wuhan, Peking und Hongkong und hat sich seitdem zu drei professionellen Gruppen entwickelt: dem Guangxuan Zen Orchester, dem Jinghui Sinfonieorchester und dem Xianggen Chor. Seit 2015 hat das Orchester an zahlreichen professionellen Chor- und Musikfestivals im In- und Ausland teilgenommen, mit renommierten Sinfonie- und Chorgruppen zusammengearbeitet und mehrere Goldmedaillen gewonnen. 2023 tourte das Orchester durch Nordamerika und erhielt breite Anerkennung in den nationalen und internationalen Medien.

Europatournee des Jinghui Guangxuan Sinfonieorchesters: Verbreitung von Zen-Musik und östlicher Weisheit

Vom 20. September bis zum 8. November 2024 wird das Jinghui Guangxuan Sinfonieorchester eine zweimonatige Europatournee unternehmen und in Städten wie Paris, Duisburg, Wien, Salzburg, Mailand, Verona, Rom, Barcelona, Marseille und Genf auftreten. Als das weltweit einzige Sinfonieorchester, das aus Zen-Mönchen besteht, wird das Orchester dem Publikum eine einzigartige Zen-Musikerfahrung bieten, die Musik, Tanz und Meditation kombiniert und den Zuhörern ermöglicht, durch die Kunst spirituelle Erhebung zu erfahren. Das Programm wird klassische Werke wie „Ode an das Volk“, Auszüge aus Griegs „Peer Gynt Suite“, „Finlandia“ und Beethovens „Egmont-Ouvertüre“ umfassen, die im Zen-Kontext neu interpretiert werden, um Frieden und große Liebe zu vermitteln. Das Publikum kann dem Orchester auf Instagram [@jhgx_orchestra] folgen oder eine E-Mail senden, um kostenlose Tickets zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Orchesters.

Kontaktdaten:

Email: contact@jhgx-symphony-orchestra.com

Offizielle Website: https://jhgx-symphony-orchestra.com

PR-Agentur: AUBE EVENTS: info@aubeevents.com

Soziale Medien: