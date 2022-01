Das drahtlose Vollduplex-Intercom-System Solidcom M1 von Hollyland ist ein Hit bei der E-Sports-Veranstaltung in Wuhan

Das ausgeklügelte 1,9-GHz-System gewährleistet einfache Kommunikation und effektive Zusammenarbeit

Shenzhen, China, 26. Januar 2022 – Als drahtloses Vollduplex-Intercom-System lässt Hollylands Solidcom M1 beide Seiten gleichzeitig senden und empfangen. Die Tonqualität – sowohl beim Senden als auch beim Empfangen – ist ausgezeichnet. Solidcom M1 ist einfach einzurichten und zu verwenden. Es arbeitet mit 1,9 GHz und erzeugt nur minimale Interferenzen mit anderen drahtlosen Standard-Audiogeräten vor Ort – im Gegensatz zu anderen Zwei-Wege-Funksprechanlagen. Dies sind nur einige der Gründe, warum sich die Organisatoren der 2. E-Sports China Annual Ceremony in Wuhan für das Solidcom M1 von Hollyland entschieden haben. Damit wird sicher gestellt, dass sich die Mitarbeiter vor Ort über den gesamten Veranstaltungsort verteilen, problemlos kommunizieren, die Stimmung des Publikums einfangen und eine anspruchsvolle Veranstaltung perfekt durchführen können.

Die Herausforderungen öffentlicher Großveranstaltungen

Die Veranstaltung stand vor einigen organisatorischen Herausforderungen: Das Veranstaltungsgelände in Wuhan ist etwa 80 m lang und 50 m breit. Das Produktionsteam der Veranstaltung muss alles vor Ort verwalten, einschließlich der Bewirtung von Gästen, der Einrichtung von Aufrufhinweisen, der Vorbereitung von Telepromptern, der zeitlichen Abstimmung von Reden und der Begleitung von Darstellern und Rednern zur Bühne. Entscheidend ist, dass all diese vielfältigen, sich überschneidenden Aktivitäten effizient und genau durchgeführt werden müssen.

Drahtlose Vollduplex-Intercom-Lösung für Großveranstaltungen

Hollyland lieferte dem Team das drahtlose Intercom-System Solidcom M1, um den Teammitgliedern während der gesamten Veranstaltung eine zuverlässige und reibungslose Kommunikation zu bieten.

Wie der Name andeutet, wird die drahtlose Solidcom M1 Vollduplex-Intercom-Lösung (Version mit acht Beltpacks) mit acht Beltpacks, acht LEMO-Headsets, einer Basisstation und anderem Zubehör geliefert. Die Teammitglieder – darunter Regisseur, Projektmanager, Showcaller, Tontechniker, Lichttechniker, Bühnenmanager, Grafiker und technischer Leiter – sind alle mit einem Beltpack und einem LEMO-Headset ausgestattet.

Warum das Solidcom M1 von Hollyland die beste drahtlose Gegensprechanlage ist

Das digitale drahtlose Intercom-System Solidcom M1 bietet eine Vielzahl einzigartiger Funktionen und Vorteile, die den Anforderungen der Teammitglieder von E-Sports China in Wuhan gerecht werden. Für den Direktor, der für die Leitung der Gesamtplanung und -strategie verantwortlich ist, ist die Mithörfunktion des Solidcom M1 ein wahrer und mächtiger Segen. Diese Sidetone-Funktion hilft dem Regisseur nicht nur sicherzustellen, dass das Mikrofon seine Stimme aufnimmt, sondern ist auch nützlich, um die Lautstärke seiner Stimme auf natürliche Weise anzupassen.

Für den Projektmanager, der jedem Lautsprecher ein Mikrofon zuweisen und dies mit dem Tontechniker koordinieren muss, hilft Solidcom M1, indem es die Einrichtung von bis zu drei Gesprächsgruppen innerhalb eines einzigen Systems ermöglicht. So lässt sich innerhalb von Sekunden eine separate Gesprächsgruppe beispielsweise für den Projektmanager und den Tontechniker einrichten.

Insgesamt bot die Lösung von Hollyland den Organisatoren die breitere Abdeckung, bessere Audioqualität und zuverlässigere Kommunikation, die sie gesucht haben. Das drahtlose Intercom-System Solidcom M1 ermöglichte es dem Team von E-Sports China in Wuhan, einfach zu senden und zu empfangen sowie effektiver zusammenzuarbeiten. Schlussendlich lieferten sie eine fehlerfreie und erfolgreiche Veranstaltung ab.

Lesen Sie mehr über diese Veranstaltung: https://www.hollyland-tech.com/blog/979.html

Erfahren Sie mehr über Solidcom M1:

https://www.hollyland-tech.com/detail-solidcomm1

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. („Hollyland“ oder „Hollyland Technology“) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern.

Hollyland bedient viele Märkte, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events, Ausstellungen, Massenmedien, Medienproduktion, allgemeine Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Miethäuser und so weiter. Die Produkte des Unternehmens erfüllen durchweg Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlichster Größe und Komplexität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

