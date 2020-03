(Mynewsdesk) Berufshaftpflicht, Vermögensaufbau und außerdem noch die passende Altersvorsorge: Die Möglichkeiten, sich im Hier und Jetzt wie auch für die Zukunft abzusichern, sind vielfältig. Und in jedem Fall kosten sie Geld. Doch darauf verzichten kann und sollte man auch nicht. Daher hat der DGuSV nun speziell für seine Mitglieder einen Schritt weitergedacht – und das Deutsche Sachverständigen Versorgungswerk gegründet.

Vorsorgen, absichern, besser schlafen

Das Deutsche Sachverständigen Versorgungswerk – kurz DSV – ist die berufsständische Versorgungseinrichtung von und für Gutachter. Ab sofort erhalten Gutachter und Sachverständige über diese Plattform vielseitige Dienstleistungen und Versicherungen zu merkbar günstigeren Konditionen als bei herkömmlichen Anbietern. So können Mitglieder vom Abschluss bis ins hohe Alter profitieren.

Vielseitiges Leistungsspektrum für mehr Sicherheit

Das Leistungsspektrum des Versorgungswerks bietet verschiedene Bereiche, die die berufliche wie auch die private Absicherung abdecken. Interessant für viele könnten zum Beispiel die Möglichkeiten zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung sein.

Auch das vorhandene Kapital lässt sich über das Versorgungswerk geschickt anlegen, sodass man sich nicht länger von den niedrigen Zinsen bei der Bank frustrieren lassen muss.

Natürlich lassen sich auch persönliche sowie betriebliche Risiken eines Sachverständigen absichern. Ein zerstörerisches Feuer im Büro? Ein ärgerlicher Diebstahl? Oder unzufriedene Klienten, die ein Gutachten juristisch aushandeln wollen? All das gehört zu den Fällen, die man niemandem wünscht, aber leider passieren.

Günstige Konditionen speziell für Sachverständige

Sämtliche Leistungen, die über das DSV abgeschlossen werden können, sind zu günstigeren Konditionen oder mit Boni-Ausschüttungen erhältlich. Wie der DGuSV es schafft, die attraktiven Konditionen für Berufsständige aufzustellen? Zum einen ­– wie es so oft und so wichtig für den Verein ist – durch die Kraft der Gruppe. Denn wenn die Zahl der potenziellen Abnehmer steigt, lässt sich auch viel eher ein tariflicher Spielraum einrichten. Zum anderen arbeitet der DGuSV bei der Absicherung und Versorgung eng mit wichtigen Kooperationspartnern zusammen.

Erstklassige Kooperationspartner

Zu den Partnern gehört beispielsweise exali.de. Der Versicherungsexperte bietet branchenspezifische Versicherungskonzepte an – und leistet mit seiner Berufshaftpflicht für Gutachter und Sachverständige einen erstklassigen Beitrag. Umso besser, dass DGuSV-Mitglieder hier von günstigeren Konditionen profitieren.

Ein weiterer Partner ist WeltSparen.de. Die Plattform bietet Spar- und Investment-Produkte und außerdem selbst bei Kleinstbeträgen schon attraktive Möglichkeiten, sein Kapital unkompliziert und transparent anzulegen. Vereinsmitglieder profitieren hier zusätzlich von einem Sonderbonus.

Die Liste soll zukünftig stetig erweitert werden, sodass Gutachter und Sachverständiger in allen Belangen hier ihr individuell passendes Produkt finden – und profitieren.

Starker Service, der mehr herausholt

Wenn es um den DSV geht, sind es aber nicht nur die Produkte und Konditionen, die Eindruck machen. Eine wichtige Komponente ist außerdem die qualifizierte und persönliche Beratung von Mensch zu Mensch. Interessierte können sich von ausgebildeten Experten entsprechender Versicherungsunternehmen zu individuellen, sinnvollen Möglichkeiten beraten lassen.

Ist ein Produkt gefunden, geht es ausschließlich um die Vorteile von Gutachtern und Sachverständigen. Es profitieren keine Dritten – etwa über eine Provision, eine Courtage oder sonstige Boni bei Abschlüssen.

Das DSV – die bessere Alternative für Gutachter

Wir empfehlen Gutachtern und Sachverständigen bei Bedarf das Angebot des Deutschen Sachverständigen Versorgungsnetzwerkes wahrzunehmen. Selbst wenn Sie bereits abgesichert sind, lohnt sich der Vergleich. Und mit einem Abschluss über den DSV haben Sie immer einen starken Partner im Rücken, der für Sie geradesteht: Dank des DGuSV bleiben sämtliche Konditionen erhalten. Auch dann, wenn mal etwas dazwischenkommen sollte.

Das Deutsche Sachverständigen Versorgungswerk ist seit 15. März 2020 online und für seine Mitglieder aktiv. Es wird stetig am Angebot gearbeitet und weiterentwickelt. So soll aktuell wie auch zukünftig ein überzeugendes Angebot geschaffen werden, dass den entscheidenden Mehrwert für Berufsständige in Absicherungs- und Vorsorgefragen liefert. Schon jetzt gibt es viele attraktive Möglichkeiten, die sich ganz einfach unter

https://www.sachverstaendigen-versorgungswerk.de/ entdecken lassen.

Exklusive Sonderkonditionen

Exklusive Sonderkonditionen für Geldanlage/Vermögensaufbau finden Sie hier: https://www.weltsparen.de/kooperationspartner/dgusv

Exklusive Sonderkonditionen für Ihre Berufshaftpflicht finden Sie hier:

www.exali.de/partner/dgusv

Der DGuSV ist ein eingetragener Berufsverband und als Verband für Gutachter und Sachverständiger einer der größten in ganz Deutschland. Unsere Mitglieder sind geprüfte und zertifizierte Gutachter und Sachverständige. Wir verstehen uns als Interessensvertreter und bieten Mitgliedern viele innovative Möglichkeiten, sich den Berufsalltag nicht nur einfacher zu gestalten, sondern auch erfolgreicher zu werden.

